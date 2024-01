Politika Ukrajina

Ukrajina oborila ruski zrakoplov A-50?

Lilia Rzheutska | Roman Goncharenko

17.01.2024 17. siječnja 2024

To bi bio snažan signal u borbi protiv agresora. Ukrajina je javila da je prvi put oborila jedan ruski zrakoplov tipa Beriev A-50. Kako je to Ukrajini pošlo za rukom i što to znači?