Uhićenje kosovskih policajaca - nova dimenzija krize

Pripadnici specijalnih jedinica MUP-a Srbije uhitili su trojicu kosovskih policajaca. Tvrde da se to dogodilo nakon što su locirani unutar teritorija Srbije. Radiotelevizija Srbije objavila je i snimku uhićenja koju je dostavio MUP.

Vijest su prenijeli i svi beogradski mediji, uz fotografije na kojima se vide trojica pripadnika Kosovske policije s povezima na glavama dok vezani leže, a pored njih su automatske puške, oprema za radio-vezu i navigaciju, kao i druga policijska oprema.

Odmah nakon toga, na izvanrednoj konferenciji za novinare šef Ureda za Kosovo i Metohiju u Vladi Srbije Petar Petković trojicu uhićenih nazvao je „terorističkom bandom“. Vrlo brzo je uslijedila i reakcija Vlade Kosova. Premijer Albin Kurti izjavio je da je srbijanska policija ušla na teritorij Kosova i otela trojicu policajaca na zadatku. „Ulazak srbijanskih snaga na teritorij Kosova predstavlja agresiju i ima za cilj destabilizaciju", izjavio je Kurti.

Albin Kurti: „Ulazak srbijanskih snaga na teritorij Kosova predstavlja agresiju i ima za cilj destabilizaciju" Foto: Anila Shuka /DW

Međusobne optužbe

No Petković inzistira na tome da su policajci privedeni na teritoriju općine Raška u Srbiji, koja graniči s Kosovom. „Apsolutno smo spremni ponuditi sve dokaze i pozivamo da se otvori, ako je potrebno i međunarodna istraga – da Amerikanci i Britanci dostave satelitske snimke, da se jasno vidi ono što govorimo, a to je da srbijanska policija ni milimetar nije prešla preko administrativne linije“, poručio je Petković.

Dan prije uhićenja trojice policajaca Kosovska policija privela je na sjeveru Kosova Miluna Milenkovića poznatog kao Lune. Njega optužuju da je bio organizator napada na pripadnike KFOR-a tokom prosvjeda u Zvečanu krajem svibnja, kada je ozlijeđeno više od 30 pripadnika te međunarodne vojne misije pod zapovjedništvom NATO-a. Na sam dan prosvjeda Kosovska policija privela je i dvojicu Srba. Vlast u Beogradu, kao i predstavnici Srba na sjeveru Kosova, traže njihovo puštanje na slobodu.

Petar Petković kaže da je Kosovska policija Milenkovića tukla toliko da ga je morala skrivati kako mu se ne bi vidjele ozljede. To se neće dogoditi s kosovskim policajcima koji su uhapšeni, naglašava Petković. „Oni neće biti ni mučeni, ni tučeni, ni prebijani. Naša policija radi sve po zakonu“, rekao je Petković, ujedno optuživši premijera Kurtija: „Ideja njegove politike je etnički čisto Kosovo i protjerivanje Srba s prostora Kosova i Metohije."

Petar Petković tvrdi da su kosovski policajci privedeni na teritoriju Srbije Foto: John Thys/AFP/Getty Images

Odgovor Prištine: zabrana uvoza iz Srbije na Kosovo

Povodom uhićenja trojice kosovskih policajaca oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U intervjuu za RTS izjavio je da su policajci uhapšeni 1,8 kilometra unutar teritorija koji kontroliraju srbijanske snage.

„Nalazimo na raskrsnici, hoćemo li i dalje imati mir ili ne. Ne zahvaljujući našoj namjeri da mir nemamo, već zahvaljujući tome da postoji jedan čovjek na Balkanu koji želi izazvati rat i sukobe po svaku cijenu – riječ je o Albinu Kurtiju“, rekao je Vučić.

S druge strane, kosovski premijer kaže da je sve to plan Beograda i osveta zbog hapšenja Miluna Milenkovića u Mitrovici. „Policajci su oteti 300 metara unutar teritorija Kosova u pograničnom području sjever", naglasio je Kurti.

Odmah nakon toga, Vlada Kosova je donijela odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije na Kosovo.

„Vučić se natječe s Kurtijem"

Reakcije na Kosovu stigle su sa svih strana. Predsjednica Vjosa Osmani optužila je Srbiju da želi destabilizirati regiju i zaštititi kriminalce.

Vjosa Osmani: Srbija želi destabilizirati regiju Foto: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

S druge strane, kosovska oporba kritizira Vladu, pa tako predsjednik Demokratskog saveza Kosova (DSK) Lumir Abdixhiku traži od premijera Kurtija preuzimanje odgovornosti za uhićenje trojice policajaca. „Njihovo oslobađanje ovisi o našim međunarodnim partnerima, a populist smatra da je suradnja s njima slabost. Zato tražimo institucionalnu odgovornost od premijera“, poručio je predsjednik DSK. Premijera Kutija kritizirale su i ostale oporbene stranke.

Prištinski analitičar Halil Matoshi u izjavi za DW ocjenjuje da su ovakvi događaji ciljani i da imaju političku pozadinu. „Kurti i njegovi suradnici su dozvolili ponižavanje kosovskih policajaca", smatra Matoshi.

„Kosovski policajci su uzeti kao taoci po nalogu Vučića – koji se natječe s Kurtijem tko će od njih napraviti veće ludilo. Ove zasjede i ovo zveckanje oružjem, sve se to radi kako bi se strane pozicionirale i kako bi se pokazalo tko je jači na pregovaračkom stolu, prije implementacije Ohridskog sporazuma“, smatra analitičar iz Prištine.

Što čekaju KFOR i EU?

Matoshi kritizira Kurtijevu vladu i tvrdi da se Kosovo, zbog njenih zadnjih poteza i pogrešne politike, suočava s velikim posljedicama. „Ako SAD i Europska unija brzo ne poduzmu snažne mjere kako bi se implementirao (Ohridski) sporazum, koji je obveza, ja sumnjam da Kurti ima nekakav 'Plan B' ili neku izlaznu strategiju iz ove situacije", ocjenjuje Matoshi.

Talijanski pripadnici KFOR-a u blizini sela Bare na Kosovu, nakon hapšenja trojice policajaca Foto: Valdrin Xhemaj/REUTERS

Miodrag Milićević, direktor nevladine organizacije AKTIV iz Kosovske Mitrovice, kaže pak da strahuje kako će se sve ovo odraziti na sjever Kosova i smatra da će cijenu platiti građani koji tamo žive. „Ova situacija može ostaviti duboke posljedice na ionako narušene odnose Srba i Albanaca“, kaže Milićević za DW.

On kritizira i jednu i drugu stranu te ukazuje na to da je dijalog jedini put: „Čudi me i pitanje je kako reagira međunarodna zajednica. I koliko brzo. Do sada je reakcija previše inertna i spora, a to je pitanje i za KFOR i za EU, odnosno EULEX. Kako je moguće da nema snažnih reakcija iz Bruxellesa? Nema ni Miroslava Lajčaka, kao predstavnika EU-a za pregovore. Ne oglašavaju se danima, a ovo se sve moralo riješiti u procesu dijaloga“, kaže Milićević.

„Izbore treba organizirati OESS"

„Ovo djeluje kao uvod u konflikt i imat ćemo sreće ako preživimo bez direktnog sukobljavanja između zajednica, to jest Srba i Albanaca", upozorava direktor nevladine organizacije AKTIV. „Kurti ne shvaća da je dijalog jedini put. Srbi na sjeveru su umorni. Negativno su reagirali i prema Srpskoj listi. Ljudi očekuju da se pojavi netko tko će brinuti o njima i o realnim problemima. Nacionalizam je sve više u porastu i to može ostaviti velike posljedice“, kaže Milićević za DW.

On naglašava da se u ovom trenutku nikako ne smije smanjiti broj pripadnika KFOR-a. „Prvo se mora povući policija sa sjevera, da se nastavi dijalog o uvjetima izbora koje ovoga puta mora organizirati OESS. I vrlo je važno da se situacija ne vrati na razinu direktnih sukoba između zajednica“, zaključuje Milićević. „Ova priča mora se vratiti na politički teren. Pod hitno.“

