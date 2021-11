Media Centar

U smeću - do grla

Uskoro bi se čovječanstvo moglo ugušiti u smeću. Godišnje naime proizvodimo oko dvije milijarde tona kućnog otpada. Ako nastavimo kao do sada, za nepunih 30 godina ćemo proizvoditi još 70 posto više smeća nego danas. Kako je do toga došlo? I kako to zaustaviti?