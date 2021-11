U ovakvoj Poljskoj je trudnica morala umrijeti...

"Niti jedna više - mimohod za Izu" glasila je parola prosvjeda na kojima su na tisuće ljudi ove subote izašli na ulice gradova diljem Poljske. "Iza" je Izabela S. koja je prije mjesec dana umrla u bolnici u Pszczyni na jugu Poljske od trovanja krvi. Njena užasna priča koju je tek prošlog tjedna objavila odvjetnica obitelji je najbolje svjedočanstvo besmislenosti strogih zakona protiv pobačaja konzervativne vlade u Poljskoj.

Izabela S. je u 22. tjednu trudnoće dovedena u bolnicu jer je gubila plodnu vodu. Njene SMS poruke majci svjedoče o ozbiljnosti situacije: "(Liječnici) ništa ne mogu učiniti. Čekaju smrt (djeteta) ili čekaju da se nešto počne događati, inače se bojim sepse. Srce ploda mora prestati kucati ili nešto drugo (spontani pobačaj) mora početi."

Osnovno načelo liječnika je uvijek: u slučaju takve dvojbe, prvo se spašava majka. Ali ne u Poljskoj s takvim zakonima: tamošnji Ustavni sud je prošlog listopada proglasio protuustavnim pobačaj čak i teško oštećenog ploda, čime su se još više pooštrili propisi o prekidu trudnoće iz 1993. Takav zakon, skladno novoj odluci Ustavnog suda je stupio na snagu početkom ove godine. To znači da su dežurni liječnici morali slijediti slovo tog propisa - i čekati da plod ugine sam od sebe.

Na naslovnoj fotografiji je prosvjed u Poznanu, ovo je Varšava: svi su držali fotografiju nesretne trudnice i parolu "Niti jedna više!"

Majka se ugasila

To se dogodilo tek u noći nakon nekoliko sati agonije trudnice. Već u transportu u operacionu salu gdje je mrtvi fetus trebao biti odstranjen carskim rezom se život majke Ize počeo gasiti. Liječnici su se borili da je ožive, ali uzalud. Preminula je za sobom ostavila kćerku Maju i supruga Grzegorza.

Nakon što su objavljeni detalji ovog događaja, u čitavoj Poljskoj je došlo do erupcije srdžbe na vladu konzervativne stranke PiS. Prosvjedi su održani i u velegradovima kao što su Varšava, Gdansk ili Wroclaw i u više od 70 manjih mjesta diljem zemlje. Mimohod šutnje je održan i u Pszczyni gdje je ova trudnica morala umrijeti.

U Lodzu su se prosvjednici okupili pred sjedištem vladajuće strake Pravo i pravda: pred zgradom su zapalili grobne svijeće i skandirali parole. "Ja sam ništa, ja sam samo stvar. Bojim se", kaže jedna žena. U Wroclawu se čula poruka poljskoj vladi: "Imate krv na vašim rukama!"

U Lublinu ova žena drži parolu: Bojim se živjeti u Poljskoj

"U takvom slučaju, dozvoljeno je i dalje"

Predsjednik poljske vlade Mateusz Morawiecki je usprkos svemu tome nastavio tvrditi kako novi propisi o pobačaju ništa nisu promijenili: "Ako je ugrožen život ili zdravlje žene, još uvijek je moguć prekid trudnoće", tvrdi premijer. Ali to, obzirom na slovo zakona, nipošto nije jasno: bolnica u Pszczyni je isprva potpuno stala uz dva dežurna liječnika jer su slijedili slovo poljskog zakona. No ovog petka su ipak suspendirani, a slučaj istražuje državno odvjetništvo.

"Ovo je užasna tragedija. Mi imamo represivne zakone i liječnike koji se i previše dosljedno drže tih zakona. Sve više žena se boji uopće ostati u drugom stanju i roditi. Sve ih više kaže kako nikad neće roditi dijete u ovakvoj Poljskoj", kaže Krystina Kacpura koja je na čelu udruge za žene i planiranje obitelji.

Na tisuće prosvjednika je izašlo na ulice, stari i mladi, muškarci i žene. Poljska vlada tvrdi još uvijek kako se "ništa nije promijenilo" - ali očito: žena je morala umrijeti.

Ovaj slučaj će opet imati i europski epilog: ovog četvrtka će se time baviti i Europski parlament. Poljske aktivistice za ženska prava se nadaju da će ovaj slučaj dovesti do referenduma kao što je održan u Irskoj i gdje je 2018. dvije trećine stanovništva glasovalo za dozvolu pobačaja.

No u ovakvoj konzervativnoj Poljskoj je podjednako moguće da propisi o pobačaju budu čak još više pooštreni. Katoličkoj crkvi bliska zaklada Pro Prawo do žycia (Pravo na život) je poljskom parlamentu predstavila zakon po kojem se baš svaki pobačaj smatra čedomorstvom po kojem je predviđena kazna i do 25 godina zatvora.