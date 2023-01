U Njemačkoj uglavnom ulažu muškarci

Ženama je teže napraviti karijeru, one zarađuju u prosjeku manje od muškaraca. Zato su više izložene riziku od siromaštva. Sve u svemu, žene su u Njemačkoj još uvijek izložene diskriminaciji. U područjima u kojima bi mogle biti samostalne, često to ne rade. Recimo, kada se radi o ulaganju vlastitog novca. Izgleda da je jedan od razloga to što žene misle da ne posjeduju dovoljno znanja o financijama. Prema istraživanju Znanstveno-ekonomskog instituta (ZEW) razlog je prije nedostatak samopouzdanja nego nedostatak znanja. Doduše, postoje deficiti u znanju o financijama – oni postoje i kod muškaraca – ali trećina žena procjenjuje svoje znanje kao manje nego što ono doista jeste.

Često muž odlučuje…

Žene često muškarcima prepuštaju upravljanje financijama. Čak dvije trećine žena širom svijeta prepušta dugoročne financijske odluke muževima. To proizilazi iz istraživanja koje je 2019. proveo UBS Wealth Management.

Žene ukupno investiraju manje od muškaraca. 27 posto muškaraca posjeduje dionice, uložili su u fondove i druge vrijednosne papire, dok je žena svega 18 posto. Osiguravajuća kuća AXA je provela ovo istraživanje. Skoro 12 milijuna Nijemaca investira u dionice i fondove, tvrdi Nemački dioničarski institut. Osam milijuna su muškarci, a četiri milijuna žene. Taj trend se u posljednje vrijeme dodatno pojačao. Od 2011. udio muških dioničara porastao je za pet posto, a ženskih za tri posto.

Alexandra Niessen-Ruenzi koja na Sveučilištu Mainz istražuje područje „žene i financije“ kaže da su 80% savjetnika u branši muškarci. „U prosjeku žene dobivaju lošije savjetovanje, pokazuju naša istraživanja“. Prema podacima udruženja banaka "Sparkassen" 90 posto produkata i servisa kreiraju muškarci, pa se najčešće ne uzimaju u obzir specifične ženske potrebe. Osim toga financijsko ponašanje žena ovisi o odgoju: „Prije nekoliko godina proveli smo anketu među studentima i ustanovili da o financijskim temama češće raspravljaju očevi i sinovi“, kaže Niessen-Ruenzi i dodaje da se po tome vidi kako žene od malih nogu s tom temom imaju manje dodirnih tačaka, pa ne treba čuditi što su nesigurne i imaju otpor prema temi stjecanja imovine.

Žene kao obećavajuća ciljna grupa

Bankovno udruženje („Sparkassen") kaže da je „ženska ekonomija“ potencijalno veće tržište od Kine i Indije zajedno. U zapadnoj Europi žene drže 31% imovine. „Financijska industrija je još na samom početku razvoja tog potencijala. I što se tiče broja klijentica i što se tiče ponuda koje su specifično napravljene za njih”

Ipak, izgleda da se stvari mijenjaju. A već nekoliko godina postoje „influenserice”, blogerice koje se bave financijama i obećavaju pomoć i savjetovanje “među ženama”. To međutim često ima značajnu cijenu. Primjer za to je Natascha Wegelin sa svojom stranicom „Madame Moneypenny". „Iskreno, znam točno kako se osjećaš“, objavljuje Wegelin u video-poruci. „Prije nekoliko godina ni ja nisam imala pojma – nisam znala odakle da počnem, a izgubila sam 18.000 eura na temelju jako lošeg financijskog savjetovanja“, priča ona. Ona nudi financijski nadzor koji košta popriličnu svotu novca. Nema podataka o točnim troškovima. Osim toga, žene se moraju natjecati za savjetovanje, jer blogerica kaže da nije svaka žena za to.

A na stranici „Finmarie" ženama se nude i besplatne financijske informacije i one koje koštaju. Startup firma „Financery“ nudi aplikaciju i savjetovanje, a naplaćuje se jedan posto godišnje uložene sume.

Može se i bez financijskih savjetnika

Društva za zaštitu potrošača upozoravaju da je savjetovanje često skupo, a cijene i usluge nisu transparentne. Ona savjetuju ženama da same savladaju temeljna pravila ulaganja. Društva za zaštitu potrošača o tome pružaju podrobne informacije. „Savjetujem oprez kada se radi o konkretnim preporukama za kupovinu. I kada netko obećava brz i jednostavan dobitak, ja bih se suzdržala”, kaže Annabel Oelmann iz Društva za zaštitu potrošača u Bremenu. Ona dodaje da svatko tko ipak želi financijsko savjetovanje mora obratiti pažnju na kvalifikacije savjetnika.

Oprez kod online savjetovanja...

„Tko je ta osoba, koliko je do sada radila s financijama, i kako zarađuje svoj novac?”. Na koncu konca, svatko može danas na profilima na društvenim mrežama nesputano dijeliti savjete u javnosti, neovisno od toga koliko zna i koliko su ozbiljni savjeti. U međuvremenu su se dosjetile i banke pa nude specijalna savjetovanja za žene. Na primjer Comdirect Bank pod sloganom „financijske heroine” nudi servis za žene o svim aspektima ulaganja. BW Bank je za svoje ženske mušterije organizirala žensku mrežu, seminare i skupove. HypoVereinsbank organizira online događaje za žene. Pritom ženama mora biti jasno da banke također žele zaraditi novac, pa preporučuju uglavnom vlastite proizvode.

Postavlja se pitanje je li ženama doista potrebno posebno savjetovanje? Naime, ustanovljeno je da su žene bolji ulagači. ING Bank je ustanovila da su 2019. žene imale stopu zarade na dionicama od 24 posto - a muškarci 23%.

