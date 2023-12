U kojeg Boga vjerujemo?

U propovijedi je papa Franjo podsjetio na okolnosti u kojima je Sveta obitelj došla u Betlehem: prebrojavanje stanovništva u kojem je svjetovni vladar htio dokazati svoju moć koliko ih može nositi mač. „Postoji opasnost da mi u proslavi Božića u našim glavama imamo predodžbu o Bogu kao da je on moćan vladar koji je na nebu: Bogu koji je povezan sa svjetovnim uspjehom i veličanjem konzuma. Uvijek se vraća kriva slika jednog nedodirljivog i neoprostivog Boga koji se dobro odnosi prema dobrima i koji je pun srdžbe na zlo. Jednog Boga koji je stvoren prema našoj predodžbi i koji jedino služi riješiti naše probleme i osloboditi nas od sveg zla. Ali on nema čarobni štapić, on nije Bog potrošnje gdje ćemo dobiti sve i odmah, on nas ne spašava na pritisak gumba, nego nam dolazi blizu kako bi iznutra promijenio stvarnost", propovijedao je papa Franjo.

Isus nije simbol moći i uspjeha, nego Bog kojem možemo povjeriti sve naše slabosti i greške. Jer i on je iz svoje ljubavi prema nama, postao isti kao što smo i mi. Foto: Florian Görner/DW

„Gledajmo u njemu 'pravog i živog Boga' koji stoji onkraj svih ljudskih računica i usprkos tome dopušta da ga ubrojimo u našu računicu stanovništva. Na njega koji je revolucionirao povijest u kojoj on stanuje: na njega koji nas toliko poštuje da dopušta da ga odbijemo. Na njega koji oprašta grijehe tako da ih preuzima na sebe. Koji ne uklanja bol nego ga mijenja. Koji ne rješava probleme u našem životu, nego našem životu daje nadu koja je veća od svih problema. On nam želi biti toliko blizak da, makar je beskonačan, za nas postaje konačan. Da on, koji je velik, postaje malen. Da on, koji je pravedan, ulazi u naše nepravde“, poručuje papa.

„To je čudo Božića: to nije nikakva mješavina kičastih osjećaja i svjetovne utjehe, nego nevjerojatna nježnost Boga koji spašava svijet tako da postaje čovjekom“, podsjeća papa Franjo u svojoj propovijedi ove Polnoćke.