Tko ima namjeru biti kralj Škotske, on od pamtivjeka mora biti okrunjen sjedeći na ovom Stone of Destiny - Kamenu sudbine. To je bilo prvo što su uzeli Englezi kad su osvojili Škotsku, i tek nedavno je tamo vraćen. Ali Charles će ipak biti okrunjen na tom kamenu ugrađenom u prijestolje staro preko 700 godina.