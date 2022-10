Fotogalerije

Treba dobro promiješati

Ako volite soja umak, neizostavni dodatak u azijskoj kuhinji, možda bi trebali znati i kako se on priprema. On mora odstojati, uz povremeno miješanje. Tako to rade u Rugaou, u kineskoj pokrajini Jiangsu.

Jesen na prvoj hrvatskoj nebeskoj šetnici Vidikovac "Nebeska šetnica - Skywalk Biokovo" u parku prirode Biokovo kod Makarske nalazi se na visini od 1228 metara nad morem. S ove prve hrvatske nebeske šetnice se za sunčanih dana može vidjeti i Italija.

Na vrhu Njemačke Zugspitze, najviši planinski vrh Njemačke, pravo je mjesto za spektakularne fotografije. S 2.962 metra visine pruža se fantastičan pogled i na njemačke i na austrijske Alpe.

Napad imperijalnih klonova Parada koju su napravili meksički fanovi "Ratova zvijezda" u glavnom gradu Meksiko Cityu privukla je veliki broj znatiželjnika.

Kokteli umesto turbine Čuvena elektrana Battersea u Londonu desetljećima je opskrbljivala metropolu, sve do 1983. kad je isključena. Sada je uređena i otvorena za javnost uz mali spektakl. Tamo gde je bila turbina, danas su prodavaonice, kontrolna soba postala je koktel-bar, gore su luksuzni stanovi, a jedan dimnjak je pretvoren u stakleni lift do vidikovca.

Lunapark iz zraka Najveći putujući lunapark na svijetu, onaj u engleskom Hullu, je i u ove prve jesenske dane cilj posjetitelja.

Spašavanje knjiga Jedna učiteljica u La Colomi na Kubi suši školske knjige oštećene u uraganu Ian koji je poharao tu otočnu državu. Olujnim vjetrom brzine veće od dvjesto kilometra na sat i obilnom kišom uragan je opustošio zapad Kube.

Kao u bazenu Djeca se kupaju na poplavljenoj ulici u predgrađu Bangkoka. Bar netko uživa dok glavni grad Tajlanda pogađaju jake sezonske kiše, a vlasti upozoravaju na nove poplave.

Vjetar i pijesak Sve je pomalo žućkasto ili nekako narančasto, kao u filmu iz osamdesetih godina. Ali ovo nije film. Pješčana oluja donijela je slojeve prašine i pijeska u veliki grad Nasiriyah na jugu Iraka. Vjetar i pijesak ovdje su sve češći, prizemljuju avione, a sve više ljudi završava u bolnicama zbog problema s disanjem.

Više od 170 mrtvih u neredima nakon utakmice Poslije nogometne utakmice u Indoneziji, tisuće gledatelja su upale na teren, a kada je policija upotrijebila suzavac, izbila je masovna panika. Prema podacima vlasti, poginulo je više od 170 ljudi.

Pustoš nakon hurricana Hurrican Ian je protutnjao i ostavio na Floridi pustoš iza sebe. Razaranja su ogromna, dosada se javlja o 23 ppoginule osobe. Sada predstoji najprije uklanjanje krša, a onda obnova - američki predsjednik Biden je najavio da će to trajati godinama.

Gmaz na „visokoj nozi“ Što se sve ne čini da bi se utažilo žeđ? Ovaj gušter u Singapuru popeo se na hibiskus kako bi utažio žeđ kapljicama vode u cvijetu. Ali, možda je gušter samo htio uživati u boljem pogledu s visoka. Ili pozirati Reutersovom fotografu Edgaru Su.

Triciklom kroz vodu Ovih dana su snažne kiše pogodile New Delhi. Ali, posao valja obaviti, a mnogi ljudi tu poslove i dalje obavljaju teretnim triciklom.

Kraj Velike trojke Roger Federer je objesio reket o klin. Švicarski teniski genij je posljednji meč u karijeri odigrao u dublu s Rafaelom Nadalom na Laver Kupu - i izgubio. Treći na slici Velike trojke je Novak Đoković.

Na putu za sjever Otisci stopala na meksičkoj strani rijeke Rio Grande koja je ujedno i granica s SAD-om. Posljednjih dana već broj migranta, posebice iz Venezuele, pokušava doći do SAD-a.

Kosa Iranka Nasibe Samsei reže kosu tijekom prosvijeda ispred iranskog konzulata u Istanbulu. Mnoge žene tako prosvjeduju nakon smrti Mahse Amini koju je u Teheranu uhapsila policija koja kontrolire pravila o oblačenju žena.

Kvalifikacija na valovima Japanka Amuro Tsuzuki natječe se na Svjetskim surferskim igrama na plaži Huntington Beach u Kaliforniji. Nastupi na ISA World Surfing Games ujedno su i kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu 2024.

Prvi snijeg Planinski masiv Watzmann u bavarskim Alpama zabijelio se neposredno uoči kalendarskog početka jeseni. Prethodno je tijekom vikenda naglo zahladilo, ponegdje je temperatura pala za više od 10 stupnjeva.

Bronca sija kao zlato Dennis Schröder nije skrivao emocije: prva medalja za Njemačku poslije 17 godina! Njemačka reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu u košarci savladavši u utakmici za treće mjesto Poljsku s 82:69. Zlato još jednom odlazi u Španjolsku koja je u finalu trijumfirala nad Francuskom s rezultatom 88:76.

Fešta nakon dvogodišnje pauze Oktoberfest je nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, ponovno otvorio svoja vrata. U sljedeća dva tjedna, milijuni žednih pohrlit će u München po svoju kriglu piva.

Neobično prijateljstvo Igraju se pas i koza? Da, i to je moguće. U hrvatskoj Puli se kuja Lea i koza Anka Porculanka odlično razumiju. Za vrijeme redovite šetnje s gazdama Nadom i Vladom skaču, naguravaju se i očito u tom uživaju.

Oproštaj od vječite kraljice Od kraljice Elizabete II. se opraštaju i u Australiji. Lik kraljice, koja je bila i službena državna čelnica ove zemlje krasi pročelje čuvene opere u Sidneyu.

Najbolji prijatelj policajca Policajci moraju stajati mirno pod krupnom kišom, ali njihovi četvoronožni partneri imaju pravo otresati kapi. Fotografija je sa obilježavanja Dana policije u Šri Lanki, koje je održano u glavnom gradu Colombu.

Nowitzki - počast legendi Njemački košarkaški savez odao je počast superzvijezdi Dirku Nowitzkom: dres s brojem 14 koji je Nowitzki nosio je „umirovljen“ i ubuduće ga nitko u njemačkoj reprezentaciji više neće nositi.

Sos od paradajza Što je to: malo, crveno i ima ga svuda? Rajčica na festivalu „La Tomatina“ u Bunolu kod Valencie. Poslije dvije godine pauze zbog pandemije u tom španjolskom selu ponovo su se svi masovno gađali rajčicama.

Vodeni top spašava drveće Nezapamćene suše pogodile su ovog ljeta i Njemačku. Da bi spasila drveće u Nürnbergu, bavarska policija posljednja četiri dana za zalijevanje koristi vodeni top kapaciteta 10.000 litara.

Serena Ona ima 40 godina i još uvijek pobjeđuje. Na startu US Opena savladala je crnogorsku tenisačicu Danku Kovinić (6:3, 6:3). Serena Williams osvojila je 23 Grand Slam turnira u pojedinačnoj konkurenciji, 14 u parovima i 2 u mješovitim parovima. Nastupom ove godine u New Yorku ona okončava karijeru.

Berlinska "Povorka ljubavi" "Povorka ljubavi" je još jedan prosvjed (u ovom slučaju za više socijalnog angažmana) koji Berlinčani jednostavno pretvore u dobru zabavu.

I kad se pada, neka je sa stilom... Andrea Barnaba je osvojio prvo mjesto Europskog prvensta u skoku s 27 metara visoke platforme u Rimu

Most na rijeci Gudbrandsdalslagen Vozač automobila uspio se sam spasiti, a vozača kamiona izvukli su uz pomoć helikoptera. Drveni most na rijeci Gudbrandsdalslagen u dolini Gudbrandsdalen u Norveškoj bio je relativno nov i za sada se ne zna zašto se srušio.

Poplave u Sudanu I dok u nekim dijelovima svijeta zbog velikih vrućina ljudi pate i rijeke presušuju, u Sudanu padaju neobično jake kiše koje uzrokuju poplave.

Svisveti u Nepalu Ovaj čovjek je fotografiran 13.08. tijekom povorke u glavnom gradu Nepala Katmanduu, na festivalu Gai Jatra ili festivalu krava. To su ustvari Svisveti jer je festival posvećen preminulima u protekloj godini - a vjeruje se da krave vode preminule duše preko rijeke u raj, gdje nalaze spas i mir.

Zvijezde padalice Nihovo vrijeme je sredinom kolovoza. Meteorski roj Perseidi ili zvijezde padalice, naročito se lijepo vide kada, kao na ovoj slici, nema oblaka.

Hrvatska bačva-rekorderka Ovih dana toči se graševina iz najveće bačve za vino na svijetu. Ona se od 1989. godine nalazi u vinariji Erdut u Hrvatskoj i u nju stane čak 75.000 litara vina. Prazna bačva je teška 20 tona, a samo njezini željezni okovi važu dvije i pol tone.

München 2022. Završni treninzi su u toku, natjecanja počinju. U Münchenu se od 11. do 21. kolovoza održava Europsko prvenstvo u atletici, biciklizmu, gimnastici, veslanju, triatlonu, utrkama kanua, odbojci na pijesku, stolnom tenisu i sportskom penjanju. Sudjeluje 4.700 sportaša i to je najveći sportski događaj u glavnom gradu Bavarske još od Olimpijade 1972.

Selfie sa suncokretima Posjetitelji ljetnog festivala u Hokutou koriste priliku za poziranje u polju suncokreta. Taj je grad poznat je po tome što ima najviše sunčanih dana u godini u cijelom Japanu.

Tekuće zlato Hinduistički vjernici skupljaju vodu iz rijeke Bagmati na periferiji nepalskog glavnog grada Katmandua kako bi ju poslije dugog marša bosih nogu prinijeli kao žrtvu na mjestu hrama Pashupatinath. Procedura je dio hodočašća Bol-Bom, čiji je cilj da vjernicima donese zdravlje, bogatstvo i sreću.

Požar na Kubi Ljudi izdaleka gledaju dim koji se izdiže iznad skladišta nafte koje se zapalilo uslijed oluje. Čulo se više eksplozija. Vatrogasci još gase ogroman požar na sjeveru Kube.

Pas na dasci U Kaliforniji se trenutno održava jedno natjecanje tipično za opušteni zapad SAD-a: natjecanje u surfanju - za pse.

Novi toplinski val Toplinski val koji trenutno pogađa Europu nije zaobišao ni Austriju. Diljem zemlje, kao ovdje na bečkom Karlovom trgu, mladi i stari traže rashlađenje.

Osvajanje Mythodeje Vitezovi, moćni mađioničari, plemenite dame… Sve je spremno za „Osvajanje Mythodeje“. Pod tim imenom (Conquest of Mythodea) svake godine u kolovozu u Brokelohu u Donjoj Saskoj tisuće ljubitelja takvih igara uživo sudjeluje u „velikim bitkama“. Cilj je da se pet dana zaboravi svakodnevica i uroni u srednjovjekovni svijet mašte.

Lav se vratio kući Zoološki vrt u Teste-de-Buchu evakuiran je zbog požara koji je pogodio velike dijelove atlantske obale u Francuskoj. Prije tjedan dana vatra je ugašena i stanovnicima te regije je dozvoljen povratak kući – pa tako i onima iz zoološkog vrta.

Pripreme za meč U blatu i naglavačke. Tako se u Indiji pojedini hrvači pripremaju za borbe u okviru tradicionalnog hinduističkog festivala Nag Panchami. Borbe se održavaju nakon tri godine pauze zbog pandemije korone i zanimanje je ogromno.

Mače koje je imalo sreće Preživjelo je požar, samo su mu brkovi nagorjeli. Spas od vatre ovo mače je pronašlo među kamenjem i stijenama. U Kaliforniji bijesni požar kakav se ne pamti. Gori više od 51.000 hektara, a tisuće ljudi je evakuirano.

Mostarska lasta U Mostaru su i ove godine održani tradicionalni skokovi sa Starog mosta - po 456. put. Pobjednik u skokovima na noge je Igor Kazić iz Mostara, a u skokovima na glavu, popularnoj lasti, Evald Krnić iz Crne gore.

Crno-zeleni svijet Nakon deset dana šumskog požara, kod Landirasa na jugozapadu Francuske je s jedne strane rijeke ostalo samo crno zgarište. 36.000 ljudi je evakurirano, a vatrogasci još stražare zbog moguće nove vatre.

Vrhunska skejterica već sa šest godina Kaciga, štitnici i – ružičasta haljinica. Zarah Ann Gladys Madambi iz Indije ima šest godina i upravo je trijumfirala na natjecanju „Aljada Skate Jam“ u Dubaiju, a prije toga i na „Circuit X“ u Abu Dhabiju. Kad poraste, kaže, bit će profesionalna skejterica.

Kada će napokon poletjeli zrakoplov? Ljudi koji ovog ljeta putuju na odmor avionom iz Njemačke moraju se naoružati strpljenjem. Zračne luke ionako imaju problema zbog nedostatka osoblja, a situaciju je ove srijede dodatno pogoršao jednodnevni štrajk dijela zaposlenih. Za putnike poput ovih u zračnoj luci u Frankfurtu to znači sate i sate čekanja i – neizvjesnost.

Šahovska olimpijada Kraljica i kralj, lovac i skakač... U indijskom gradu Čenaju se od 28. lipnja do 10. kolovoza održava 44. Šahovska olimpijada. Otvaranje najavljuju ova djeca obučena kao šahovske figure.

Put pokore Papa Franjo je u Kanadi, kako je rekao na „putu pokore“. U susretu s predstavnicima domorodačkih zajednica zatražio je oprost za sudjelovanje Katoličke crkve u „kulturnom uništavanju“ njihovih društava.

Osvježenje Velike vrućine vladaju ovih dana u Grčkoj. Ovi biciklistički akrobati su na plaži u Kavouri naši originalan način skakanja u vodu.

Na modnoj pisti U gradu Čolponata u Kirgistanu se ovog vikenda održava World Nomad Fashion Festival - svjetski festival mode nomada na kojem sudjeluju dizajneri i modeli iz 20 zemalja.

Spaljena zemlja Situacija na požarištu je „pod kontrolom“ i „totalno stabilizirana“, a ceste će biti ponovo otvorene tokom dana, priopćile su vlasti departmana Finistere u Bretanji na zapadu Francuske. Procjenu štete izazvane požarom na 1.400 hektara za sada nisu iznijele.

Suša u Njemačkoj Prije nešto više od godinu dana rijeka Ahr izazvala je katastrofalne poplave od kojih se mnogi u njemačkoj pokrajini Porajnje-Falačka još uvijek nisu oporavili. No danas korito te rijeke izgleda ovako.

Svi na plažu! U Den Haagu u Nizozemskoj jučer je zbog visokih temperatura javni život skoro zamro. Tko god je bio u mogućnosti, potražio je osvježenje u šest kilometara udaljenom Scheveningenu, najvećem nizozemskom kupalištu. Nakon jučerašnjih temperatura iznad 30 stupnjeva, danas u Den Haagu vlada ugodnih 23.

Presječena krijumčarska ruta Malezijske vlasti zaplijenile su šest tona slonovskih kljova, rogova nosoroga, krljušti pangolina i kostiju tigrova. Procijenjena vrijednost: 17,9 milijuna dolara. Malezija je jedna od glavnih tranzitnih točaka na ruti od Afrike prema Aziji, uglavnom Kini, na kojoj se ilegalno trguje dijelovima tijela ugroženih divljih životinja.

Sky Pool u Londonu Rashlađivanje u Sky Poolu, prozirnom akrilnom bazenskom mostu između dva stambena bloka u Londonu. Britanska meteorološka služba prošlog je petka izdala svoje prvo „crveno“ upozorenje predviđajući za iduće dane rekordne temperature od 40 stupnjeva Celzijevih.

Koze u hladu Pred Europom je, kažu meteorolozi, val vrućine. U nacionalnom parku Durmitor u Crnoj Gori čak i koze traže hlad.

Čamci na suhom Čamci na isušenom riječnom koritu na turističkom pristaništu uz rijeku Po na sjeveru Italije. Suša je isušila rijeke ključne za navodnjavanje, što bi moglo uzrokovati štete u poljoprivredi u iznosu od oko tri milijarde eura. Talijanska udruga poljoprivrednih proizvođača Copagri procjenjuje da će zbog suše prinos ove godine biti manji za 30 do 40 posto.

Supermjesec iznad New Yorka Puni mjesec ovoga srpnja je ogroman i svijetli posebnim sjajem, pa tako i iznad siluete New Yorka. To je najveći supermjesec u ovoj godini, jer se Mjesec trenutačno nalazi na relativno maloj udaljenosti od Zemlje.

Vatra u nacionalnom parku Požar u nacionalnom parku Yosemite u Kalifornija, već je zahvatio površinu od pet kvadratnih kilometara i prijeti progutati pet stotina divovskih sekvoja, od kojih su neke stare tisućama godina. Evakuirano je nekoliko stotina ljudi koji su kampirali u blizini. Uzrok požara je nepoznat.

Nogomet i osmjeh Ova djevojčica se veseli zastavici na obrazu, a tek je nakon utakmice imala razloga za radovanje: Nemačka je sa 4:0 pobijedila Dansku na ženskom Europskom prvenstvu u nogometu. Utakmica je odigrana u Brentfordu u Engleskoj.

U napad za furešte Pred tradicionalnu konjsku srpanjsku utrku Palio u Sieni su i talijanski karabinjeri izveli "napad". Žrtava nije bilo.

Grmi, sijeva, vrijeme se mijenja... Doba je ljetnih oluja, a dok je na obronku u predgrađu još sunce, Frankfurt je pogodio grom. Kad bi barem bilo načina tu silnu energiju nekako obuzdati i iskoristiti - mogli bi zaboraviti na naše račune za struju.

50 kilograma na glavi Ovaj muškarac u Manikgonju nosi 50 kilograma jute. Bangladeš je drugi najveći proizvođač jute na svijetu. Zbog svoje boje i laganog svjetlucanja jutu se naziva i „zlatnom niti“. Ona je važan gospodarski čimbenik u ovoj južnoazijskoj zemlji. Ali, uvjeti rada u tekstilnoj industriji u Bangladešu su loši, a radnici su slabo plaćeni.

Boje za različitost Oko 1000 ljudi se u Sydneju posložilo u bojama zastave tolerancije na stepenicama Opere tijekom gej i lezbijskog dana Mardi Grasa u Sydneyu.

Demonstracije za pravo na pobačaj U Salt Lake Cityu ispred zgrade parlamenta Jute, ljudi demonstiraju protiv odluke najvišeg suda SAD da poništi presudu staru 50 godina koja je legalizirala pobačaj u cijeloj zemlji. O tome sada odlučuju savezne države, što znači da milijuni žena gube pravo na pobačaj u svojoj državi i moraju putovati u neku drugu gdje je to još dozvoljeno - a to je povezano s dodatnim rizikom i troškovima.

Velika umjetnost u Kasselu U Kasselu je otvorena "documenta petnaest", jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija i Njemačke i Europe. No i ova izložba je popraćena kontraverzama, ne samo u pitanju je li velika umjetnost ona koja se mjeri u četvornim metrima....

Osvježenje s pogledom na Eiffelov toranj Ljetne vrućine zahvatile su i francusku metropolu. Voda iz fontana na trgu Trocadero bi u sljedećim danima, kada se očekuju velike vrućine, mogla rasladiti prolaznike i turiste.

Nevjeste bez lica Žene pod teškim zelenim čadorima u svečanoj sali u Kabulu čekaju na početak ceremonije masovnog vjenčanja. Manifestaciji održanoj 13. lipnja u glavnom gradu Afganistana prisustvovalo je na stotine ljudi, među kojima su bili i talibanski borci pod oružjem.

Osvježenje u gradskoj fontani Španjolsku prijestolnicu zahvatio je toplotni val vrućeg zraka iz sjeverne Afrike. Osvježenje na vrućem madridskom asfaltu građani su potražili u gradskoj fontani.

Tajland legalizirao kanabis Tajland je kao prva azijska zemlja legalizirala uzgoj kanabisa. No turisti, oprez: pušenje marihuane je i dalje zabranjeno. Opojno sredstvo je dozvoljeno samo u medicinske svrhe i kao dodatak hrani i napicima.

Zavjet Svakog Duhovskog ponedjeljka ispunjava se vjekovni zavjet: muškarci na okićenim konjima jašu od Bad Kötzting do Steinbühl u Bavarskoj. Ova tradicija "Jahanja na Dan Duhova" datira iz 1412.

Pedalerosi u akciji... Biciklisti na putu između La Voultre sur Rohne i Beauchastela na 192 kilomeatara dugoj relaciji 74. utrke Criterium du Dauphine

Piknik u visinama Radnici jednog ureda uživaju u pikniku na terasi jednog nebodera na Manhattanu.

Plotuni u čast kraljice Kraljica Elizabeta II. slavi „platinasti jubilej“ – već sedam desetljeća je na prijestolju Velike Britanije. Svečanosti traju četiri dana, a tim povodom u njenu čast u Londonu su ispaljena 124 plotuna.

Život se vraća u Shanghai Mnogi u Shanghaiju su kraj karantene uvedene zbog korone dočekali na ulicama. Većini ljudi ponovo je dozvoljeno da napuste svoje domove, a autobusi i metro opet voze – uz ograničenja. Jer odlazak u kupovinu ili na posao, kao i vožnja javnim prijevozom, su mogući samo uz PCR-test.

Najveći trudnički trbusi Nikaragve Dayana Saborio (desno) zauzela je drugo mjesto na natjecanju „Majčin trbuh“ (La Madre Panza) koje se u Nikaragvi održava svake godine 30. svibnja, na Majčin dan. Trbuh se mjeri vodoravno i Dayanin je bio dužine 53 centimetra. Prvo mjesto zauzela je Leyla Hernandez s 57 cm, a rekord i dalje drži natjecateljica iz 2015. sa 63 centimetra.

You'll Never Walk Alone More zastava, crveni dim od bakljade i masa frenetičnih navijača: tako je proslavljen povratak nogometaša Liverpoola iz Pariza – i to unatoč porazu od madridskog Reala u finalu Lige prvaka.

Suzavcem na studente Šri Lanka se ne smiruje - u prosvjede protiv vlasti zbog teške gospodarske situacije uključili su se i studenti. Prosvjednici traže ostavku predsjednika Gotabaye Rajapakse. Policija je u nedjelju reagirala suzavcem.

Vikinzi dolaze Tko voli televizijske serije s vikinzima, dobro zna da se engleski grad York nekada zvao Yorvik. Danas Yorviški vikinški festival okuplja ljude koji, odjeveni poput vikinga,sudjeluju u raznim takmičenjima, od odmjeravanja snage i postavljanja logora, sve do takmičenja za najljepšu bradu.

Igra svjetlosti Čuvena zgrada Opere u Sydneyu osvijetljena je na poseban način na otvaranju godišnjeg festivala "Vivid Sydney". Taj festival svjetlosti, glazbe i ideja uvijek prate umjetničke svjetlosne instalacije.

Tridesetak litara piva odjednom Oliver Strümpfel je još 2017. oborio vlastiti rekord u nošenju tradicionalnih bavarskih jednolitarskih krigli - 31 krigla. Doduše žiri u bavarskom Abensbergu mu je tada (zbog prolivenog piva) priznao samo 29 krigli ali je i time rekord bio oboren. S obzirom na to da jedna krigla s pivom teži 2,3 kg radi se o težini od 70-tak kg.

Granate i note Selo Velika Kostromka kod Dnjepropetrovska ovog tjedna ponovo je bilo na meti ruskog topništva. Mještanin Anatolij Virko je razvio ritual: poslije granatiranja svira na starom klaviru koji je u jednom napadu oštećen i kojeg drži u dvorištu. "Jest rat, ali glazba je vječna", rekao je agenciji AP.

Tornado u Njemačkoj Njemačkom je protutnjalo olujno nevrijeme. U nekim dijelovima zemlje su zabiljkeženi tornadi, materijalne štete su znatne, poginulih nema, ali je više osoba povrijeđeno - kao primjerice ovdje u Padabornu.

Duga – ali samo na kratko Dvostruka duga pojavila se sinoć na nebu u blizini Frankfurta. Prethodno je oluja pogodila taj kraj u pokrajini Hessen, ali i velike dijelove Sjevernog Porajnja i Vestfalije. Meteorolozi i za danas najavljuju nevrijeme, orkanske vjetrove, pa čak i tornado, kao i jaku kišu – i do 40 litara po četvornom metru u samo sat vremena.

Čarobna noć u Sevilli Europska kruna ponovo je u Frankfurtu – poslije 42 godine. U finalu Europske lige Eintracht je na stadionu u Sevilli savladao Glasgow Rangers sa 6:5, poslije drame s jedanaestercima. „Znali smo da je red na nas“, kaže igrač koji je sinoć ušao u legendu, vratar Eintrachta Kevin Trapp.

Zanat od gline Na stotine glinenih posuda suše se pod užarenim suncem prije nego što odu u peć. Ovdje u Brahmanbariji na istoku Bangladeša svakoga dana naprave oko 3.000 tih posuda. Grnčarijom se već stoljećima bave članovi hinduističke zajednice Pal, a njihovi proizvodi su u Bangladešu jako traženi.

New York u magli Iz magle proviruju dva pilona mosta koji povezuje Brooklyn i Staten Island. Tamo u daljini naziru se i neboderi Manhattana. Njujorški zaljev ovoga jutra gotovo je nestao u magli.

Jutarnja doza energije Sunce se polako uzdiže iznad Frankfurta osvjetljavajući dalekovode i vjetrenjače za proizvodnju struje. U Njemačkoj se sve više energije proizvodi iz obnovljivih izvora, pa i uz pomoć sunca.

Glazba i politika Kaluš orkestar iz Ukrajine je i prije natjecanja važio za favorita na Eurosongu u Torino - i, pokazalo se, s pravom. Pobijedio je uvjerljivo zahvaljujući glasovima publike.

Tuga zbog smrti novinarke Shireen Abu Akleh izvještavala je s palestinskih teritorija i iz Izraela više od 25 godina - posljednih godina kao novunarka Al Jazeere. Ubijena je dok je izvještavala o izraelskoj vojnoj operaciji u Dženinu. Bila je ikona arapskog novinarstva.

Rashlađenje s rizikom Već tjednima u Indiji vladaju ekstremne vrućine s temperaturama preko 40 stupnjeva Celzijevih. Skok u rijeku Jumnu u indijskom milijunskom gradu Prayagraju (bivšem Allahabadu) čini se prava odluka. Ali, Jumna je jedna od najzagađenijih rijeka na svijetu, puna industrijskog otpada i drugog smeća pa će kupanje u njoj teško biti pravi užitak.

Star Wars u Barceloni Posjetitelji 40 Sajma stripa u Barceloni pokazuju svoje kostime

Slalom na vrhu valova Australac Ethan Ewing jaše na valovima. Taj 23-godišnji profesionalni surfer bio je jedan od najboljih na natjecanju Margaret River Pro u Australiji, koje je dio Svjetske surferske lige.

Pješčana oluja Debeli sloj sitnog pijeska prekriva ulice i vozila, a prodire i u kuće. Bagdad se ovih dana ponovo našao u pješčanoj oluji. Meteorolozi najavljuju da će se to događati sve češće, zbog suše i dezertifikacije.

I pizza i šnicla Ovo je najveća „Milanesa Napolitana“ na svijetu. Ta kombinacija pizze i šnicle tipično je argentinsko jelo, a ova ovdje u Buenos Airesu teška je više od tone. Dobar tek!

Ponovo noćni život na Ibizi Ružičasti flamingo, pozlaćeni krokodil i ples na plažama. Diskoteke i klubovi na sredozemnom otoku Ibizi ponovo rade punom parom, nakon više od dvije godine pandemije.

Veliko slavlje Albanski muslimani slave ramazanski Bajram, islamski blagdan kojim se obilježava završetak svetog mjeseca ramazana. Fotografija je snimljena iz zraka na Skenderbegovom trgu u Tirani.

Trešnja cvjeta i u Njemačkoj Za Japance cvjetanje trešnje ima veliko značenje: ono simbolizira početak proljeća, napredak i prolaznost, a slavi se tradicionalnom svečanošću trešnjinog cvijeta. Ali, da bi se u raskoši trešnjinog cvijeta uživalo ne mora se ići u Japan. U Bonnu su trešnje procvjetale prije mjesec dana, a sad je ta prirodna ljepota stigla i do Hamburga.

Uskrs među pravoslavnim kršćanima Pravoslavni vjernici diljem svijeta obilježavaju Uskrs kao i ovdje u katedrali Krista Spasitelja u Moskvi.

Ponovo vozi Elvis-ekspres Korona je bila zaustavila i one „besmrtne“. Tako je morao izostati i festival imitatora Elvisa Presleya koji se u siječnju trebao održati u australskom Parkesu. Ali, umjesto u siječnju vlak je ipak krenuo u travnju kako bi imitatore legendarnog pjevača prevezao do Parkesa. Tamo će pet dana biti slavljen glazbenik koji je preminuo 1977. i njegova glazba.

Pun Mjesec nad Zagrebom Ova neobična lijepa slika punog Mjeseca stigla nam je iz Zagreba. Krošnja drveta - snimljena odozdo djeluje kao čipka na svijetloj pozadini Meseca.

Počela je sezona kupanja Sezona kupanja na Wannseeu, nakon dvogodišnje pauze zbog korone, otvorena je velikim spektaklom. Oni koji su se odlučili okupati u jezeru morali su biti hrabri, jer temperatura zraka i vode i nije bila baš za brčkanje.

XXL pisanice Made in Koprivnica Tradicija XXL pisanica u Koprivnici traje već petnaest godina. Umjetnici oslikavaju dva metra velika plastična jaja i šalju ih u cijeli svijet. Pisanice, poneke i s motivima naivne umjetnosti krase preko Uskrsa mnoge trgove i javne površine.

U redu za gorivo Vozači rikša u redu ispred benzinske crpke u Colombu u Šri Lanki. U toj zemlji ne nedostaje samo goriva, već i hrane i lijekova. Šri Lanka je na rubu bankrota, a cijene neprestano rastu. Već danima traju prosvjedi protiv vlasti.

Tulipani i vjetrenjače Nizozemska je zemlja tulipana i zemlja vjetrenjača. U to se mogu uvjeriti svi koji posjete park Keukenhof u Lisseu. Naročito u proljeće.

Vjetar promjene Rat u Ukrajini ubrzava njemačku „energetsku tranziciju“. To je vidljivo i u Angermuendu na istoku zemlje: nove vjetrenjače bi trebale smanjiti zavisnost od fosilnih goriva iz Rusije - ugljena, nafte i plina.

Zumbuli i tulipani Ova fotografija je snimljena u Bollenstreeku, dijelu Nizozemske posebno poznatom po uzgoju cvijeća. Raznobojne crte koje vidimo su redovi procvalih zumbula i tulipana.

Jurski park na parkiralištu Trgovački centar u Westminsteru u Kaliforniji se dosjetio kako privući još više kupaca, posebice onih s malom djecom.

Ružičasti vjesnici proljeća Cvjetanje japanske trešnje u Bonnu s godinama je preraslo u pravu turističku atrakciju. Cvjetovi su od bijele do ružičaste boje i najavljuju dolazak proljeća u nekadašnji njemački glavni grad na Rajni.

Reciklaža u Bangladešu Radnice sortiraju plastične boce u tvornici za recikliranje u Bangladešu. Plastici treba više od tisuću godina da bi se razgradila, a ako se spaljuje nastaje otrovni dim.

Mraz prijeti vinogradima Vinari iz Chablisa u istočnoj Francuskoj su zabrinuti. Nisu očekivali ovakav mraz u travnju i sada strahuju za svoje vinograde. Zato noću pale baklje među trsovima kako bi ih ugrijali.

Slatki doček Na aerodromu u Singapuru ova divovska lizalica dočekuje goste. Ova država-grad je ukinula sva ograničenja putovanja vezana uz koronavirus.

Mala riba, velika zarada Sezona je ribolova u Cagnes-sur-Meru, na jugoistoku Francuske. Male srdele, „La poutine“, smiju se loviti u na francuskoj rivijeri samo 45 dana godišnje, krajem zime i početkom proljeća. Tu ribu je teško naći u nekom od tamošnjih luksuznih restorana – lokalni stanovnici obično je razgrabe na tržnicama, mada kila košta i do 60 eura.

Zaštita za Dantea Radnici u Kijevu pokrivaju kip talijanskog pjesnika i filozofa Dantea Alighierija vrećama pijeska kako bi ga zaštitili od granatiranja.

Invazija rakova Svake godine od ožujka do lipnja milijuni rakova preplave puteve uz obalu na jugu kubanske provincije Matanzas. Oni iz okolnih šuma kreću prema moru da bi se tamo parili, a nakon toga se vraćaju u šumu.

Poruka u pijesku Spektakularni crtež u pijesku privlači pažnju šetača na plaži u Scarboroughu. Ovo djelo želi skrenuti pažnju na nestanak velikog broja vrsta i ugroženu raznolikost prirode u Velikoj Britaniji.

Poruke za EU i NATO Simbol mira, ukrajinska zastava i natpis „Stop Putinovoj nafti“. To su bile poruke okupljenih u Bruxellesu, gdje će se održati sastanci na vrhu Europske unije, NATO-a i skupine G-7.

Novruz – proljeće je otjeralo zimu U Almatiju u Kazahstanu, kao i u drugim zemljama središnje i južne Azije, svakog ožujka otprilike u doba proljetne ravnodnevnice slavi se Novruz. To je tradicionalni blagdan kojim se obilježava početak nove godine. Novruz, ili u prijevodu „novi dan“, od 2016. je na UNESCO-ovom popisu nematerijalne svjetske baštine.

Stiglo nam je proljeće Proljeće je na sjevernu Zemljinu polutku stiglo jučer poslijepodne. Ova fotografija je snimljena jučer u Jasne Blonia parku u gradu Szczecinu na sjeverozapadu Poljske. Na ugodnih 12 stupnjeva.

Lomača u Valenciji Faljesi, kartonske figure koje simboliziraju aktuelne događaje, tradicionalno gore na lomači posljednjeg dana festivala Las Fallas u Valenciji.

Na dan punog Mjeseca Kad dođe mjesec Palguna po hinduističkom kalendaru (veljača/ožujak) i prvi pun Mjesec, u Indiji i Nepalu se proslavlja Holi होली, poznat kao Festival proljeća ili Festival boja. Ispraća se zima, a dočekuje proljeće, uz slavlje i druženje. Ljudi se bojaju jarkim bojama, kao ovdje u Mumbaju.

Rat i ljubav Oboje su u teritorijalnoj obrani u Brovariju, predgrađu Kijeva s istočne strane Dnjepra. Svećenik ih je upravo vjenčao. Borbe za Kijev se nastavljaju.

San ne dolazi Majka i sin spavaju u Lavovu dok čekaju vlak kojim će pobjeći iz Ukrajine. Gdje će biti sutra? Gdje je tata? Gdje su rođaci i prijatelji?

Festival boja U Indiji je, kao ovdje u Uttar Pradeshu, započeo poznati festival boja Holi.

U plitkom rovu Ukrajinski vojnik u plitkom rovu tokom napada ruskih helikoptera. Fotografija je snimljena u blizini sela Demidova u neposrednoj blizini Kijeva.

Poruka iz Budimpešte Oni stoje na Trgu heroja u Budimpešti i zahtijevaju prekid rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine. Aktivisti organizacije Greenpeace šalju poruku mira iz glavnog grada Mađarske.

„There are places I'll remember...“ Liverpool još jednom odaje počast Beatlesima: ogroman mural s likom bubnjara Ringa Starra sada krasi zid u četvrti Toxteth. To je jedno od mjesta koje će 81-godišnjak vjerojatno zauvijek pamtiti: tu u tom kraju Ringo je odrastao kao Richard Starkey. Mural podsjeća i na dvije pjesme koje je Ringo otpjevao: „Yellow Submarine“ i „Octopus's Garden“.

Poruka na polju Rüdiger Ritz šalje poruku sa svog polja. Poruka ima promjer od 200 metara i nalazi se u Ermstedtu, u blizini Erfurta. Na tisuću kilometara od granice s Ukrajinom. Mir!

Ski Joring Fotografija s natjecanja u Leadvilleu u neobičnoj disciplini - Ski Joringu. Disciplina vuče porijeklo iz Skandinavije. Tim je sastavljen od jahača na konju i skijaša. Leadville u Sjedinjenim Američkim Državama je grad domaćin ovog natjecanja svake godine još od 1949.

Gdje je sigurno? Most u Kijevu je uništen, a izbjeglice su se sklonile pod ruševinu kako bi prešli preko rijeke Irpin.

Ovo je Europa danas Bez obzira na velike riječi i nekakva opravdanja agresije, rat uvijek znači samo jedno: nevolja i nedaća za one koji su najmanje zaslužni. Obitelj iz Irpina pored Kijeva spašava što se spasiti može iz goruće kuće...

Plavo i žuto Cvijeće i svijeće u bojama ukrajinske nacionalne zastave ispred ukrajinskog veleposlanstva u Kopenhagenu. Širom svijeta održavaju se prosvijedi za mir i osudu ruske agresije na Ukrajinu.

Noć u Kijevu Ne poštuju svi naredbu da se tijekom noći gasi svjetlo, ili barem da se prozori sasvim zamrače kako bi se neprijatelju otežao posao. Kijev je pod opsadom.

Nebo iznad Ukrajine Putnički zrakoplovi u širokom luku zaobilaze zračni prostor iznad Ukrajine nakon što je Rusija započela invaziju na tu zemlju. To se vrlo dobro vidi na internetskoj stranici Flightradar 24.

Solidarnost s Ukrajinom U znak solidarnosti s Ukrajinom Brandenburška vrata u Berlinu noćas su bila osvijetljena u bojama zastave te zemlje. Njemački kancelar Olaf Scholz jutros je najoštrije osudio vojnu akciju Rusije protiv Ukrajine.

Ronjenje ispod leda Temperatura vode je minus dva stupnja, a on za orijentaciju ima samo kompas. Svjetsko prvenstvo u ronjenju ispod leda održava se u jahting-klubu „Sedam stopa“ u Amurskom zaljevu kod Vladivostoka u Rusiji.

Ognjena planina Sa svojih 3.300 metara visine Etna je najveći aktivni vulkan u Europi. Redovito se javlja već oko 500.000 godina. Proteklih dana užarena lava slila se u dolinu na jugoistočnoj strani. Zbog kiše pepela obližnji aerodrom u Cataniji morao je privremeno obustaviti rad. Ali ima i dobrih vijesti: prema mišljenju stručnjaka, nema opasnosti za stanovništvo.

Između dvije oluje Moćni valovi udaraju u svjetionik u Newhavenu na jugu Engleske. Ovo su olujni dani na sjeveru Europe. Novi orkanski vjetrovi dolaze samo par dana nakon što je oluja Eunice uništavala sve pred sobom i ostavila 1,4 milijuna domaćinstava u Velikoj Britaniji bez struje.

Surfanje na rubu orkana Ovaj kite-surfer na Bodenskom jezeru je iskoristio rub orkana Eunice ( U Njemačkoj nazvan Zeynep)

Čežnja za ludovanjem Karneval u Nici je nezaobilazan događaj na Azurnoj obali. Prije dvije godine je slavljenje karnevala zbog korone prekinuto, prošle godine je potpuno otkazano. Ove bi se godine ipak trebala održati dva tjedna ludovanja i razumljivo je da mu se mnogi vesele.

Nosom u snijeg Tko riskira ponekad padne na glavu. Skijašica u slobodnom stilu Kong Fanyu iz Kine to je bolno osjetila. Nakon skoka na Zimskim olimpijskim igrama pala je najprije na vrhove svojih skija, a onda glavom zaronila u snijeg. Srećom postoje kacige s vizirom pa je skijašica, nakon što je podigla vizir, ipak pokazala smiješak na licu.

Michelangelo u Manchesteru Poznati ciklus fresaka u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, renesansnog umjetnika Michelangena Buonarrotija, sada gostuje u Manchesteru. Naravno radi se kopijama u originalnoj veličini.

Posljednje pripreme za Berlinale Još malo i sve je spremno za ovogodišnji 72. Međunarodni filmski festival u Berlinu. Po crvenom tepihu i ove će godine, od 10. do 20. veljače, hodati strane i domaće filmske zvijezde.

Karneval ili predizborna kampanja? U toku su posljednje pripreme za karneval u Nici. Lutke s likovima predsjedničkih kandidata na izborima u Francuskoj već su spremne. Karneval se održava od 11. do 27. veljače, a predsjednički izbori 10. travnja.

Nigdina Ova crvena linija je instalacija ruskog umjetnika Gregorija Orekova pod nazivom Nigdina - nalazi se u parku Maljevič u selu Razdori na rubu Moskve. Park je nazvan po Kazimiru Maljeviču, jednom od najvećih predstavnika ukrajinske i ruske avangarde.

Torta je načeta Kraljica Elizabeta II. (95) danas obilježava 70 godina na britanskom prijestolju. Velkog slavlja danas nema, jer, kako kaže kraljica, ovaj je dan i 70 godina kasnije podsjeća i na dan kada joj je umro otac, George VI.

Ottawa u blokadi Prosvijed vozača kamiona u Kanadi se nastavlja. Stotine njih blokiraju ulice glavnog grada svojim ogromnim kamionima i šleperima još od 29. siječnja. Takozvanim 'Konvojem mira' oni prosvjeduju protiv obaveznog cijepljenja.

Nekoliko eura za čitav dan u rudniku Žene čekaju na svoju nadnicu nakon napornog dana u rudniku granita u Ouagaduguu.

Punom snagom kroz led Velikom snagom i s puno iskustva ledolomac kanadske obalne straže „Samuel Risley“ probija put tankeru „Algocanada“ preko jezera St. Clair u blizini američkoga grada Detroita. Na tom području je trenutno tako hladno da je jezero prekrio debeli sloj leda.

Nikad više Svećenik Michael Smith pali jednu od 600 svijeća raspoređenih u obliku Davidove zvijezde. U katedrali u Yorku tako obilježavaju Dan sjećanja na Holokaust – sjećanja na više od šest milijuna Židova koje su ubili nacisti.

Dan republike Danas je Dan republike i zgrada glavnog kolodvora u Mumbaiju je osvjetljena u bojama nacionalne zastave. Ustavom koji je stupio na snagu 26. siječnja 1950. Indija je prestala biti britanska kolonija i postala je republika.

Akropola u bijelom Grčki bogovi u nevjerici trljaju oči: na najvišoj točki Atene zabijelio se snijeg. Oštra zima ne pogađa samo Grčku ili Tursku, već i dijelove Sirije. A budući da već prve pahulje u Ateni obično uzrokuju kaos, spokoj vjerojatno trenutno vlada samo na brdu bogova, visoko iznad grada.

Vratolomije na snijegu Zadnji test pred Zimske olimpijske igre za Austrijanca Tristana Takatsa, Šveđanina Viktora Anderssona i Francuza Francoisa Placea, natjecatelje u skijaškom trčanju. Na stazi dugoj 1,2 kilometra u Idre Fjällu u Švedskoj ima i zavoja i uzvisina, pa zato možemo uživati u ovakvim fotografijama.

Povijesni zimski vlak Winter Cumbrian Mountain Express naziv je ovog povijesnog vlaka koji na zadovoljstvo ljubitelja povijesnih željeznica povremeno presijeca engleske krajobraze poput ovog vijadukta u Yorkshireu.

Zimski suncokreti I dok na sjevernoj hemisferi priroda spava zimskim snom, u tropima, popud ovog polja usred Bangkoka, vegetacija ne zna za predah.

Vježba za vojni mimohod Za tjedan dana se u indijskom glavnom gradu New Delhiju održava vojni mimohod "Beating Retreat". Pripadnici graničnih postrojbi (BSF) već vježbaju u glavnom gradu. U njihovom sastavu je i postrojba s devama. Organizatori se nadaju da se deve neće dati omesti od 1.000 dronova koji će prvi put biti korišteni u koreografiji mimohoda.

Sve u snijegu Nakon snažnih snježnih oborina u Kanadi školski autobusi moraju biti pripremljeni za prijevoz učenika. Dva dana su škole bile zatvorene jer se jednostavno nije moglo do njih. Ali, od ove srijede bi škole trebale otvoriti svoja vrata, ako se autobuse bude moglo otkopati na vrijeme i motori budu radili.

Polarno svjetlo nad Laponijom Aurora borealis - polarno svjetlo - obasjava noćno nebo iznad Laponije, na sjeveru Finske. Tamo sada traje polarna noć, sunce se pojavljuje samo nakratko, izađe malo iznad horizonta, da bi odmah potom ponovo zašlo.

Novak Đoković bez reketa Službeno još uvijek najbolji tenisač na svijetu, Novak Đoković, ponovo je prebačen u hotelski pritvor za osobe s odbijenim zahtijevom za vizu, gde će čekati sutrašnju odluku Saveznog suda Australije.

Britanske magle i vidici Sunce se pomalja nakon mraza i noćne magle iznad crkve Svete Marije i Svih Svetih u Fotheringhayu u Northhamptonshireu. To je mjesto u kojem je rođen kralj Rikard III., ali i mjesto u kojem je pogubljena Marija Stuart, kraljica Škotske.

Magla u Kuvajtu Neobično jutro u Kuvajtu: iz guste magle izranjaju samo vrhovi nebodera.

Na vrhu dine Veliki izazovi bili su pred vozačima na osmoj etapi relija Dakar 2022. Staza duga 395 kilometara vozila se između Al Davadimija i Vadi ad Davasira u Saudijskoj Arabiji. Poljski vozač Konrad Dabrowski uspješno je svladao pješčanu dinu.

Ritual pod maskama Više desetaka ljudi sudjelovalo je u tradicionalnom novogodišnjem šinto-ritualu - kupanju u vodi s ledenim blokovima. To bi trebalo zajamčiti dobru godinu. Ovoga puta sve se odvija uz mjere za suzbijanje korone.

Držite se, ovaj je malčice velik... U siječnju na obali Atlantika pred Prala do Norte u Portugalu ima valova o kakvima surferi sanjaju. Biste li se i Vi upustili na pučinu po ovakvim valovima, to valjda ovisi o Vašoj želji ipak doživjeti lijepu starost...

Ovcama za cijepljenje I njemački stočari žele pomoći vladi u kampanji cijepljenja stanovništva: na polju kod Scheneverdingenu, južno od Hamburga su 700 ovaca i koza natjerali oblikovati gigantsku injekciju. Naravno, namjera je dobra i plemenita i potaknuta je željom zaštite stanovništva - ali kako se to još može protumačiti...

Lilu – festival svjetla u Luzernu Nakon jednogodišnje stanke u švicarskom Luzernu ponovo se na fasadama, crkvenim stropovima i trgovima mogu vidjeti projicirana umjetnička djela. U svjetlosnim instalacijama sudjeluju umjetnici iz cijeloga svijeta. Portugalski umjetnički kolektiv Ocubo projicira podvodni svijet na vodotornju kod mosta Kapellbrücke.

Snježna oluja paralizirala Washington Jaka snježna oluja koja je zahvatila istočnu obalu Sjedinjenih Država uzrokovala je masovni prekid u snabdijevanju električnom energijom i prometni kolaps. Posebno teško su pogođeni Washington i savezna država Virginija, gdje je oko 400.000 domaćinstava još uvijek bez struje.

Novogodišnje osvježenje Diljem svijeta je tradicija prvog dana godine "osvježiti" se u moru ili jezeru, pa makar zato morali i lomiti led koji je nastao. U New Yorku je na Polar Bear Plunge ovaj sudionik došao svečano, u odijelu i kravati.

Kakva li će 2022. biti... U Peruu pitanje prognoze za 2022. je prepušteno šamanima.

Priprema, pozor, sad! Deve su spremne za trku, još samo da sudac da znak. Na fotografiji je zabilježen trenutak prije starta trke na festivalu Al Dafra koji se već 15 godina održava u Abu Dhabiju pod pokroviteljstvom šeika Mohameda bin Zajeda.

Nešto drugačija božićna trpeza Božićni blagdani su iza nas, pa su neki već skinuli ukrase s jelki. Ovaj slon u zoološkom vrtu u Pragu to je jedva dočekao. Božićno drvce je baš po njegovom ukusu.

Kinezi grade i u svemiru Kineski astronaut Zhai Zhigang vraća se u osnovni modul svemirske stanice Tianhe nakon uspješno obavljenog posla. On, zajedno s kolegom Ye Guangfuom, u otvorenom svemiru radi na izgradnji buduće multimodularne svemirske stanice. Kina je isključena iz projekta Međunarodne svemirske stanice, i zato sada u orbiti gradi svoju.

Brčkanje na minusu Kad temperatura padne na deset stupnjeva ispod nule, ima li išta ljepše od brčkanja na otvorenom? Nema, barem za ove ljude u parku Srebrni bor na rubu Moskve.

Božić u pustoši Na žalost, razlog ove pustoši nije tek posjeta obitelji gdje se povela rasprava o koroni ili politici: Steely Vanluke i Troy Black ipak su željeli proslaviti Božič pred njihovom kućom u Dawson Springsu, Kentucky koju je uništio tornado ovog prosinca.

Svjetlost samo jedne svijeće je snažnija i od najvećeg mraka To je mudrost koju često zaboravljamo pogotovo kad živimo u tmurnim vremenima. Časne sestre katoličke misije u Nairobiju tako slave Božić usprkos svim nevoljama.

Pokloni stižu - na devi Turistička atrakcija u srcu Jeruzalema - Djed Mraz je u Sveti grad u sklopu božićne proslave stigao jašući na devi.

Djed Mraz ili Spiderman? Djed Mraz je stigao i do Pedijatrijske klinike u Ljubljani. Za tu priliku je čini se posudio opremu od Spidermana.

Božićna jelka u punoj brzini Riedlingen je živopisni gradić u Baden-Württenbergu. Obično je tamo tiho i mirno, ali ovih dana po gradu i okolini jedan pik-ap juri s ukrašenom bo#iönom jelkom. Ideja čoveka za volanom je da susjedima pred Božić izmami osmjeh.

Ljetni Božić Ova šarena raskoš paše uz dnevne temperature u filipinskoj milijunskoj metropoli Quezon City: 25 do 32 stupnja. Za nas Europljane to baš i nije neki božićni ugođaj. Borovi i jelke više odgovaraju našem podneblju ovoga 21. prosinca: to je najkraći dan u godini i kalendarski početak zime.

Posljednji ovogodišnji puni mjesec Postoji narodno vjerovanje da božićno drvce ostaje duže svježe ako se sječe za vrijeme punog mjeseca ili dan kasnije. Znanost kaže da je to glupost. Ovaj posljednji puni mjesec u ovoj godini je snimljen iznad TK Elevator Testturma. To je toranj u Rottweilu, visok 246 metara, u kojem se testiraju dizala.

U sridu u Londonu U Londonu se završava svjetsko prvenstvo u pikadu: za jedne beznačajna informacija a za druge najvažnija stvar na svijetu.

On postoji, ne samo u kinu Dva profesionalna penjača po fasadama obukli su se kao Spider Man kako bi razveselili djecu u bolnici San Paolo u Milanu. Provirili su i na prozore pacijenata koji su oboljeli od COVID-a kako bi i njih pozdravili u skladu s epidemiološkim mjerama.

Životinje i ljudi Ovog ponija su doveli u posjetu stanovnicima jednog doma za stare u Njemačkoj - na maženje. Za one koji su nepokretni, poni Paulina je smio prići i krevetu. Posjete životnja u ovom domu predviđene su svakog mjeseca...

Snježne serpentine Oprez vozači, pao je prvi snijeg. Vožnju prilagodite uvjetima u prometu, posebno na ovoj krivudavoj cesti u njemačkoj brdovitoj regiji Taunus u saveznoj pokrajini Hessen.

Djed Mraz i morski psi Ovo je dokaz da Djed Mraz stiže baš svuda. U akvariju Sea Life u Bangkoku snimili su ga kako s maskom i perajama pliva među morskim psima.

Konačno snijeg Ovo nije crno-bijela fotografija, mada možda tako djeluje. Krovove kuća u Freudenbergu zabijelio je snijeg. Ovako je u mnogim mjestima na zapadu Njemačke iznad 400 metara nadmorske visine.

Još jedna božićna u doba korone... Najveći centar za cijepljenje u Bukureštu ukrašen je pred Božić šarenim lampicama napravljenima od staklenih doza cjepiva. Skupljali su ih još od ožujka kada je počela kampanja cijepljenja u Rumunjskoj.

Ekološki prosvjed Stotine aktivista, među njima i predstavnici grupe „Extinction Rebellion“, prosvjedovalo je na plaži u Kaapstadu protiv planova nizozemske naftne kompanije Shell da traži naftu i plin duž istočne obale Južne Afrike. Oni smatraju da se time ugrožava podvodni svijet.

Vjera u vjetru Osim uzvanika, papu Franju je u Ateni dočekao i vjetar - barem meteorioški. Hoće li zapuhati, kako papa želi, novi vjetar i u politici prema migrantima - to treba tek vidjeti.

Ljuti kimchi za ljutu nevolju Ne samo da Koreanci ne mogu bez svog ljutog kimchija, nego je i zajednička priprema tog priloga od fermentiranog zelja i drugog povrća običaj uvršten u kulturno nasljedstvo UN-a. Jer taj zajednički kimchi služi ublažiti nevolju onima kojima je potrebna pomoć.

Sunce iznad Istanbula Tijekom ovih većinom tmurnih jesenskih dana možda može pomoći pogled na sunce iznad Istanbula. Galebovi kruže ispred siluete toga turskoga grada, a lijepo vrijeme se može očekivati i idućih dana.

Migranti na putu prema SAD-u SAD se ponovno suočava s valom migranata. Većina ih ovaj put dolazi s Haitija.

Vulkan i dalje ne spava Vulkan Cumbre Vieja na Kanarskim otocima i dalje izbacuje lavu. Otok La Palma je daleko od normalizacije.

Moda iz prerije U Bangkoku je u toku izložba Pet Expo 2021. Iz Sjeverne Amerike na izložbu je doputovao i ovaj prerijski pas u šarenoj košulji.

Zatvoreno zbog korone Nakon samo dva dana božićni sajam u Erfurtu sinoć je u 20 sati zatvoren na temelju nove korona-uredbe pokrajinskih vlasti. Gradonačelnici Erfurta, Weimara i Eisenacha namjeravaju pokrenuti sudski postupak protiv te zabrane.

Božić, cjepivo i reciklaža Božić je vrijeme ukrasa i raznobojnih svjetlećih lampica. Ove godine u jednoj liječničkoj ordinaciji u Stockelsdoru kod Lübecka svijetle svjećice od iskorištenih doza cjepiva BioNTech/Pfizer.

Ledeni užitak Ova fotografija snimljena iz zraka prikazuje ljubitelja zimskog plivanja u djelomično zaleđenom jezeru u parku u Shenyangu, u sjeveroistočnoj kineskoj pokrajini Liaoning.

Gosti izdaleka Rijeka Yamuna teče kroz New Delhi, a nad njom se nadvija smog koji u jesen postaje još gušći, ulazi u nosnice i pluća. Baš tada, uvijek u studenome, ovdje privremeno borave divovska jata sibirskih galebova. I uvijek se nađe netko tko nahrani goste izdaleka.

Skijanje samo za cijepljene Skijaška sezona na jugu Njemačke je otvorena. Ali, kao ovdje na Zugspitze, samo za one koji su cijepljeni ili preboljeli koronavirus.

Let naslijepo Gusta magla iznad rijeke Jamune nedaleko od New Delhija. Indijski glavni grad je sitnim česticama najzagađenije mjesto na svijetu. Ekstremni smog opterećuje i galebove koji su se ovdje okupili na – doručak.

Svjetla Moskve Ova fotografija je nastala dugom ekspozicijom fotografskog filma, a prikazuje autocestu u blizini Moskve tijekom noći. Svjetla automobila iscrtala su bijele i crvene linije, ulična svjetla izgledaju kao zvijezde. Sunce se u najvećem europskom gradu trenutno vidi oko osam sati na dan.

Pokloni za samce "Dan samaca" u Kini je dan kada mladi samci jedni drugima poklanjaju različite darove (na slici logistički centar u Hengjangu). Ovaj dan se ujedno pretvorio u najveći šoping-event na svijetu, veći i od poznatog američkog "crnog petka" krajem studenog.

Kao da korone nikad nije ni bilo... Unatoč rekordnom broju novozaraženih, u Kölnu je ove godine, za razliku od prethodne, ipak proslavljen 11.11., početak karnevalske sezone. Prema tzv. pravilu 2G slaviti su smjeli samo oni koji su potpuno cijepljeni ili su preboljeli covid.

U vis, u vis i još dalje! Stojeći na balonu kojim je upravljao njegov otac, Francuz Remi Ouvrard popeo se na visinu od 3.637 metara i tako oborio svjetski rekord. Ujedno je i promovirao broj telefona 36-37 francuskog Telethona putem kojeg se prikuplja novac za liječenje rijetkih bolesti.

Meksiko u New Yorku Meksiko je preuzeo predsjedanje Vijećem sigurnosti UN-a. Pristaše meksičkog predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora to su obilježile okupljanjem ispred zgrade svjetske organizacije u New Yorku.

Pauza za ručak Na tisuće velikih bijelih pelikana boravi ovih dana u Mishmar Hasharonu u Izraelu. Tu su zastali na svom putu prema Africi kako bi se najeli i napili vode – što im je osigurala izraelska uprava za prirodne rezervate.

Veliko finale Ovo nije koncert ili boks-meč, već finale velikog turnira u video-igri Counter-Strike, održanog u Stockholmu. Rusko-ukrajinski sastav Natus Vincere uvjerljivo je pobijedio G2 Esports u čijem timu su Nemanja i Nikola Kovač, te Nemanja Isaković. Prijenos finala je pratilo preko 2,5 milijuna ljudi, što je novi rekord.

Pogledaj me u oči, mali! Slon Guang je stalni stanovnik zoološkog vrta Taronga Western Plains Zoo u australskoj pokrajini New South Wales.

Preko jarbola do zvijezde Treba još u luci Le Havrea sve provjeriti na francuskom trimaranu Banque Populaire XI prije početka utrke preko Atlantika Transat Jacques Vabre. Ovaj francuski brod jest favorit, ali i najmanji propust znači da će zvijezda ipak biti netko drugi.

Zaštita šuma? Indonezija je ovih dana potpisala sporazum COP26 o zaštiti šuma. Ali, istaknuti političari u toj zemlji kritiziraju planiranu obustavu krčenja šuma i relativiraju potpisani sporazum. Organizacije za zaštitu okoliša ipak nade polažu u Indoneziju. Nije valjda ova teglenica na Borneu loš znak za tamošnju prašumu…

"Duhovi" u potrazi za stablom Ne samo povodom Halloweena, nego je ovog vikenda održan Whitby Goth Weekend Festival u Whitbyu na sjeveru Engleske koji je privukao brojne alternativce i sastave alternativne glazbe. Ovaj ljubitelj je došao i u pratnji svojih četveronožnih "duhova".