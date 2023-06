Traže se šefice za njemačke firme

U upravnim odborima njemačkih tvrtki još uvijek je premalo žena. Odgovarajuće kandidatkinje se često pronalaze eksterno. To pokazuje da žene teže stvaraju karijeru u vlastitoj firmi.

U upravnim odborima 160 njemačkih tvrtki izlistanih na burzi svake godine se ponovo popunjava oko stotinu mjesta. To je dobra prilika za povećavanje udjela žena u vodećim strukturama. Tako je u šest mjeseci između rujna 2022. i ožujka 2023. skoro polovica slobodnih mjesta u upravnim odborima popunjena ženama.

To do sada nije bila uobičajena dinamika, stoji u novoj studiji Zaklade AllBright. Unatoč tom napretku, i 1. ožujka 2023. udio žena u upravnim odborima 160 njemačkih tvrtki izlistanih na burzama još uvijek je bio mali – samo 17,1 posto, objavila je ta zaklada sa sjedištima u Stockholmu i Berlinu. Ona se već godinama zalaže za povećanje broja žena na vodećim položajima.

Kandidatkinje često iz drugih firmi

Posrednici za traženje odgovarajućih kadrova ili headhunteri kod povećanja udjela žena na čelnim pozicijama igraju sve veću ulogu. Posebno kada se radi o pronalaženju eksternih kandidatkinja za mjesta u upravnim odborima u velikim tvrtkama, koje često nalaze u stranim firmama. Tako je skoro polovica (49 posto) eksterno regrutiranih članica upravnih odbora prije toga stvarala karijeru u nekoj inozemnoj tvrtki, kod muškaraca je taj udio iznosio 36 posto.

Claudia Nemat je od 2011. u upravnom odboru tvrtke Deutsche Telekom. Prije toga je radila u konzultantskoj kući McKinsey&Company Foto: picture-alliance/dpa

I dok je većina muških članova upravnih odbora radila karijeru u svojoj firmi, više od polovice današnjih članica upravnih odbora u tvrtkama izlistanima na burzi (63 posto) došlo je iz neke druge firme. „Ženski talenti samo u iznimnim slučajevima u vlastitoj tvrtki dospiju do samog vrha", utvrđeno je u studiji. Istodobno se navodi da u stranim poduzećima već ima više žena na vodećim pozicijama nego u njemačkim.

„Tvrtke pokušavaju svoje dugogodišnje deficite u poticanju žena kompenzirati angažiranjem headhunting agencija", komentirali su Wiebke Ankersen i Christian Berg, voditelji Zaklade AllBright. I upozorili: „No to može biti samo dio rješenja. Ako želimo u upravnim odborima vidjeti znatno više žena, trebamo paritet ne samo kod eksternih zapošljavanja, nego i kod internih promaknuća sve do čelnih pozicija u poduzeću." Oni smatraju da tvrtke moraju same sustavno stvarati mnogo veću bazu rukovoditeljica na svim razinama.

No, headhunting agencije mogu pomoći u traženju budućih šefica, ali odluku o imenovanju na kraju donosi nadzorni odbor. „Headhunteri govore o nadzornim odborima koji kažu da žele ženu u upravnom odboru, ali na kraju postaju nesigurni i onda se odlučuju za navodno sigurniju opciju – jednog muškarca", žali se Sven Hagströmer iz Zaklade AllBright. Također ističe kako postoje predsjednici upravnih odbora koji, doduše, žele ženu u timu, ali se nisu pobrinuli za stvaranje odgovarajuće radne klime. „Onda postoji rizik pirove pobjede i žena si vrlo brzo traži moderniju i otvoreniju tvrtku", upozorava Hagströmer.

Barbara Frenkel je karijeru stvarala u Porscheu i 2021. ušla u upravni odbor firme kao jedina žena Foto: Porsche AG/dpa/picture alliance

Sve više žena i među headhunterima

Promjene su zamjetne i u pet najvećih svjetskih headhunting agencija. Dok je u SAD-u ravnopravnost spolova već godinama velika tema, u njemačkim podružnicama se o tome vodi računa tek u zadnje dvije godine. U 2022. godini i do ožujka 2023. u pet velikih agencija na vodećim je pozicijama zaposleno 72 posto žena, čime je njihov udio dostigao prosječno 37 posto.

Povećanje udjela žena u tim headhunting agencijama se očito isplatilo. Tako je prije pet godina po preporuci posredničkih agencija u upravne odbore imenovano samo 14 posto žena, a u razdoblju od siječnja 2022. do ožujka 2023. ta je brojka iznosila 46 posto.

Prema Izvješću o ravnopravnosti spolova Svjetskoga gospodarskog foruma, najbolje šanse još uvijek imaju žene na Islandu. Time je ta država po 14. put za redom zemlja s najvećom ravnopravnošću spolova na svijetu i jedina koja je uklonila više od 90 posto prepreka za ostvarenje ravnopravnosti. Sljedećih osam zemalja na toj listi je uklonilo najmanje 80 posto prepreka. To su Norveška, Finska, Novi Zeland, Švedska, Njemačka, Nikaragva, Namibija i Litva. U Izvješću se navodi da će sadašnjim tempom trebati još 131 godina da se u cijelom svijetu ostvari ravnopravnost spolova.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu