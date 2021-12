Top 10 najčitanijih tekstova na DW-u 2021.

Pandemija, cijepljenje ograničenja....već drugu godinu za redom ove teme dominiraju medijskim prostorom. Tako je razumljivo da su i na Deutsche Welleu brojni tekstovi, koji se na ovaj način bave virusom i time kako on mijenja naš život, među najčitanijima. Veliku pažnju privukao je tekst o porastu potrošnje kokaina u pandemijskom Berlinu, ili o malverzacijama u Njemačkoj u vezi s testiranjem na koronu. No najčitaniji je bila reportaža o bizarnom karantenskom turizmu koji se razvio u Srbiji.

No bilo je i drugih tema: pažnju su privukle dvije - iz Njemačke i Češke - o sučeljavanju s tamnim stranama poslijetarne prošlosti u tim zemljama, o namjerama Njemačke da na ekološki prihvatljiv način eksploatira svoje velike zalihe litija, i o korumpiranosti carinika u Srbiji koji iznuđuju novac od albanskih građana.

Evo top-liste najčitanijih tekstova:

10. mjesto

Peckanje u grlu, glavobolja, lagano curenje nosa - prije pojave korone takvi nas simptomi ne bi osobito uznemiravali, rekli bi: mala prehlada. Danas je drugačije: mali kašalj ili kihanje i već se počinje razmišljati o pandemiji, broje se kontakti...Da se ne bi padalo u paniku znanstvenici su klasificirali sedam skupina simptoma zaraze Covidom-19.

Manje problema s curenjem nosa, a više s dosadom ima Aleksandar iz Berlina. "Ljudima je strašno dosadno", kaže on. "A što ljudi uzimaju kad im je dosadno? Sredstva za zabavu." Ranije je šmrkao kokain dva puta tjedno, a otkako je počela pandemija četiri puta. Pošiljke mu dovozi "kokain-taxi": „Duže od 45 minuta ne čekaš.“ Kao u pizza servisu. I cijene su ostale stabilne, kaže Aleksandar.

Pogledajte video 02:34 Uspjeh bosanskog "gastarbajtera" u Hrvatskoj

9. mjesto

Dok iz Hrvatske mnogi odlaze i Njemačku, Irsku ili Austriju u potrazi za boljim životom, jedan čovjek iz Bosne i Hercegovine je kao gastarbajter došao u Hrvatsku - s posuđenim tenisicama i nekoliko novčanica u džepu. I uspio je. Priča o njemu je bio naš najgledaniji video.

8. mjesto

Nakon relativnog opuštanja tijekom ljeta, četvrti val korone je ponovo doveo do ograničenja mogućnosti putovanja. U studenom je Njemačka uvela nove mjere, koje su još uvijek na snazi: svi koji dolaze u Njemačku, bez obzira na prevozno sredstvo, moraju imati COVID potvrdu, dokazati da su cijepljeni, preboljeli COVID-19 ili predočiti negativan test na koronu.

Pogledajte video 03:05 Ima li katoličanstvo budućnost?

7. mjesto

U Njemačkoj stotine tisuća kršćana - katolika i protestanata - svake godine napušta crkvu. Samo 2020. ih je bilo više od 440 000. Skandali sa seksualnim zlostavljanjem djece od strane svećenika taj su trend pojačali. Crkveni poglavari su zaprepašteni i zabrinuti, ali mnogi bivši vjernici izlazak iz crkve doživljavaju kao oslobođenje.

6. mjesto

Tamno poglavlje poslijeratne Njemačke: oko 12 milijuna djece je bilo slano u specijalna lječilišta na dohranu. Mnoge je tamo čekao pakao. Tek sada se polako počinje o tome pričati.

Žrtve sterilizacije

5. mjesto

Veliko zanimanje je izazvala još jedna tema koja se bavi mračnim stranama prošlosti - ovaj put u Češkoj. U 70-im i 80-im godinama je tadašnja komunistička vlast prisiljavala tisuće Romnkinja na sterilizaciju. Tek sada je parlament izglasao da im se prizna počinjena nepravda i isplati odšteta.

4. mjesto

Vrlo čitan je bio tekst kolege Nemanje Rujevića iz srpske redakcije DW-a koji je istraživao sustavnu korupciju na graničnim prijelazima u Srbiji - kosovski građani moraju plaćati po deset eura za prijelaz, ako žele izbjeći šikaniranje.

Besplatno testiranje za grašane - ali ne i za državu

3. mjesto

U Njemačkoj testiranje važi za jednu od najvažnijih mjera u borbi protiv pandemije. Testiranje je za građane besplatno, sve plaća država. To je dovelo do otvaranja velikog broj testnih centara - i do velikih malverzacija.

2. mjesto

Veliku pažnju izazvao je tekst kolegice Dijane Roščić o pripremama Njemačke za ekološki čistu i uz to još i jeftinu eksplataciju svojih velikih rezervi litija - sirovine nužne za proizvodnju baterija za električne automobile.

1. mjesto

I najčitaniji tekst na DW-u je bio u vezi s koronom: bila je to reportaža iz Niša o pomalo bizarnom karantenskom turizmu u Srbiji. Indijci koji rade u saudijskoj Arabiji odrađuju u Srbiji svoju dvotjednu karantenu, prije nego nastave put.

Srbija kao međustanica za Saudijsku Arabiju

Priredio: Zoran Arbutina

Svim čitateljima želimo sretnu Novu Godinu 2022.!

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu