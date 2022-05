Tko se u Schleswig-Holsteinu bori za vlast?

Pored Kršćansko-demokratske unije (CDU) i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), i stranka Zelenih se u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein sada po prvi put želi boriti za vlast - i kandidirali su svog kandidata za premijera. Tko je to još konkurencija trenutnom demokršćanskom premijeru Danielu Güntheru?

Thomas Losse-Müller (SPD), bivši član stranke Zelenih

On želi tamo gdje je bio prije: Thomas Losse-Müller se kandidira ispred SPD-a i želio bi da se nakon izbora preseli urede pokrajinske vlade u Kielu. Ali ovaj put kao čovjek najvišeg ranga, odnosno kao premijer. Do nedavno je on tamo i radio kao šef državnog pokrajinskog ureda - sve do 2017. godine u vrijeme tadašnjeg premijera Schleswig-Holsteina, Torstena Albiga, koji je dolazio iz iste stranke kao i sada Losse-Müller. U to vrijeme ovaj ekonomist, koji je ranije radio za Deutsche Bank, Svjetsku banku i Ministarstvo financija Schleswig-Holsteina, je još bio član Zelenih. U međuvremenu je promijenio stranku i radio kao savjetnik. SPD-u se pridružio 2020. jer ju vidi kao stranku koja skrbi za socijalnu koheziju i u kojoj su zastupljeni svi dijelovi društva, objašnjava ovaj 48-godišnjak. Crvenom stranačkom knjižicom Losse-Müller zalaže se za socijalna pitanja, digitalizaciju i zaštitu klime, te se nada da će dobiti glasove birača u najsjevernijoj pokrajini, te se nada pokrajinskoj vladi bez CDU-a.

Obećava besplatan vrtiće, ponovno uvođenje kontrole visine stanarine, besplatne tablete za učenike od 8. razreda, te brže širenje obnovljivih izvora energije. „Bio sam u gospodarstvu posljednjih 20 godina i znam kako ova zemlja i kompanije funkcioniraju", kaže Lose-Müller.

Monika Heinold (Zeleni), žena koja zna s brojevima

Daniel Günther (CDU) ima dobrih izgleda ostati na vlasti

Kada je Lose-Müller još radio kao državni tajnik u Ministarstvu financija pod vodstvom Zelenih, imao je šeficu: Moniku Heinold. Već deset godina je kvalificiran pedagoginja "žena brojki" na sjeveru, a sada je konkurencija premijeru Danielu Güntheru. S Heinold stranka Zelenih u ovoj sjevernoj pokrajini po prvi put ističe kandidata za premijersko mjesto. Uostalom, stranka je bila najjača politička snaga u zemlji na EU izborima 2019. godine.

Ova 63-godišnjakinja je očito prva na glasačkom listiću Zelenih, ali stranka je u trku poslala dvojac. Pored Heinold, potpredsjednica parlamenta Aminata Touré je također glavna kandidatkinja. Heinold je ministrica financija u Kielu od 2012. - prvo u koaliciji sa SPD-om i SSW-om, a nedavno u koaliciji „Jamajka" s premijerom Güntherom i FDP-om.

Prije toga je 16 godina bila zastupnica u pokrajinskom parlamentu. Kaže da je u politiku ušla zbog pitanja socijalne pravde i tada je shvatila koliko je u tome fiskalna politika ključna. Njeno predizborno obećanje: Kao premijerka, ona zaštitu klime želi učiniti jednim od najvažnijih pitanja, te doprinijeti tomu da ta klimatska politika bude socijalno pravedna.

Bernd Buchholz (FDP), „novo" lice stranke

Po prvi put nakon jako dugo vremena, FDP ne vodi kampanju u Schleswig-Holsteinu s Wolfgangom Kubickim kao glavnim kandidatom. Na šest prethodnih pokrajinskih izbora Kubicki je uvijek bio pokretačka snaga i lice stranke na sjeveru. U međuvremenu se, međutim, u potpunosti preselio u Berlin, ali ni Buchholzu Schleswig-Holstein nije nepoznanica. Ovaj 60-godišnjak je ministar gospodarstva i transporta od 2017. Godine. Bio je odvjetnik, direktor izdavaštva i član pokrajinskog parlamenta 1990-ih.

Buchholz obećava da će se kao premijer nastaviti zalagati za proširenje infrastrukture i otvaranje novih kompanija. Uvjeren je da je sadašnja pokrajinska vlast koju čine CDU, Zeleni i FDP osigurala bolju kvalitetu života i na tome želi raditi i dalje.

Jörg Nobis (AfD), konstanta u podijeljenoj stranci

Dobro raspoloženi kandidati (Günther, Buchholz, Heinold i Losse-Müller)

Po drugi put nakon 2017. Nobis je glavni kandidat Alternative za Njemačku (AfD) u Schleswig-Holsteinu. Tako je ovaj 46-godišnjak konstanta u već odavno posvađanom ogranku ove stranke, koja još nema predsjednika. Prvo je Nobis bio vođa zastupničkog kluba, a nakon gubitka statusa zastupničkog kluba zbog raskola u stranci, vodi parlamentarnu grupu od preostala tri predstavnika AfD-a. Na posterima i u govorima Nobis obećava da će raditi za energiju koju sebi mogu svi priuštiti - na primjer snižavanjem poreza na energiju. Nobis je, kao i ostatak AfD-a žestoki kritičar vladinih mjera protiv pandemije kao i dolasku izbjeglica.

Lars Harms (Südschleswigscher Wählerverband - SSW), govornik

Lars Harms je lice SSW-a, stranke danske i frizijske manjine u ovoj pokrajini. Ova stranka ne mora prijeći izborni prag od pet posto. Ovaj 57-godišnjak je već 20 godina zastupnik u državnom parlamentu, a od 2012. je na čelu zastupničkog kluba SSW-a. Harms ne samo da je u stanju govoriti o pitanjima manjina, nego je održao gotovo 450 javnih govora. U posljednje vrijeme sve više se fokusira na socijalna pitanja. On poziva na minimalnu satnicu od 13 eura i efikasne mjere protiv rasta cijena. Stranka odbija izgradnju LNG terminala u Brunsbüttelu.

