Tko će naslijediti slovenskog 'Instagram predsjednika?'

Više od deset godina je Borut Pahor stalno bio na vrhu anketa o najpopularnijim političarima u Sloveniji. Riječ je o čovjeku bogatog političkog iskustva: bio je ne samo predsjednik države, već i premijer, predsjednik parlamenta te eurozastupnik.

No, nije ga samo iskustvo učinilo popularnim kod birača: Pahor je bio i jedan od prvih slovenskih političara koji je postao utjecajan na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu on redovito objavljuje fotografije susreta s poznatim osobama - od kraljice Elizabete II. i pape Franje do supermodela Naomi Campbell i slovenske košarkaške zvijezde Luke Dončića.

Zapravo, Borut Pahor toliko je aktivan na platformi za dijeljenje fotografija da ga je Politico 2017. proglasio „Europskim Instagram predsjednikom".

No sada, nakon deset godina u predsjedničkoj rezidenciji, on pakira kofere: Slovenci u nedjelju, 13. studenoga, izlaze na drugi krug izbora za novog predsjednika. U utrci su ostali Anže Logar i Nataša Pirc Musar.

'Instagramski predsjednik': Borut Pahor i Naomi Champbell

Logar u vodstvu nakon prvog kruga

Logar, član nacionalno-konzervativne Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, pobijedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora 23. listopada s 34 posto glasova. Na drugom je mjestu kao nezavisna kandidatkinja bila odvjetnica Pirc Musar s osvojenih 27 posto glasova.

No to još ništa ne govori: prema anketi koju je za slovensku televiziju napravila agencija Valicon, Pirc Musar je bliža pobjedi u drugom krugu nego Logar. Dapače, predviđa da će ona pobijediti s 56 posto glasova.

Prva slovenska predsjednica

„Do sada kandidat s desnice nikada nije pobijedio na predsjedničkim izborima u Sloveniji, što bi se moglo pripisati i činjenici da je biračko tijelo u našoj zemlji blago naklonjeno lijevo", rekla je u razgovoru za DW Meta Roglić, slovenska politička analitičarka i novinarka news portala N1info.

A i politički analitičar Aljaž Pengov Bitenc je uvjeren da Nataša Pirc Musar ima dobre šanse postati prva slovenska predsjednica. No, on upozorava da bi se „prednost koju ona ima u odnosu na Logara mogla istopiti ako odaziv birača bude nizak".

Kandidadti: Anže Logar i Nataša Pirc Musar

I dodaje da postoji opasnost od „umora birača" zbog broja izbora koji se u kratkom roku održavaju u Sloveniji. Sljedećih će mjeseci slovenski birači glasovati i na tri odvojena referenduma, te na lokalnim izborima u mnogim općinama.

Dva nezavisna kandidata

Formalno oba predsjednička kandidata nastupaju kao nezavisni kandidati. Oboje su prijavili kandidaturu nakon što su prikupili potreban broj potpisa građana i nisu službeni kandidati neke političke stranke.

No većina ljudi Anžea Logara ipak ne doživljava kao neovisnog. On nije samo dugogodišnji član SDS-a, već je bio predsjednik stranačkog vijeća i ministar vanjskih poslova u posljednjoj vladi bivšeg premijera Janeza Janše, desnog populista bliskog mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

Aljaž Pengov Bitenc smatra da je dosad najveća pogreška Anžea Logara bila izbjegavanje odgovora na pitanja o njegovom odnosu prema vlastitoj stranci i djelovanju Janšine vlade čiji je i sam bio dio: „To što se od svega toga nije ogradio ozbiljno dovodi u pitanje njegovu navodnu neovisnost", kaže ovaj analitičar.

A onda je tu još i sam Janša. Po mišljenju Mete Roglic „agresivni ispadi Janeza Janše štete Logaru. Što se Janša glasnije javlja za riječ, to je kod birača lijevog centra jači refleks otpora".

Janša u kampanji

No, bivšeg premijera to ne sprječava da glasno podrži Logara. Ovaj drugi krug izbora Janša je nazvao sukobom između vrijednosti slovenske neovisnosti i ustavnosti s jedne strane i vrijednosti poreznih oaza s druge strane.

Ta aluzija se odnosi na Natašu Pirc Musar, koja je ranije bila šefica slovenskog ureda za zaštitu podataka. Tijekom izborne kampanje čule su se tvrdnje kako su ili sama Pirc Musar ili njen suprug svoj novac prebacivali u porezne oaze.

Pirc Musar je u kampanji više puta bila na meti optužbi zbog poslovanja svog supruga. Njezina najveća pogreška, smatra Pengov Bitenc, bio je neuvjerljiv način na koji je odgovarala na pitanja o ovoj temi: „Nisu toliko problematične činjenice same po sebi, nego to što nije znala odgovoriti na način da ne izazove dodatna pitanja".

Stav kandidata o Europi

Od dvoje kandidata više diplomatskog iskustva ima Anže Logar. „Moguće je da će on tu prednost pokušati iskoristiti kako bi prikrio svoje ranije koketiranje sa zemljama Višegradske skupine, posebice s Mađarskom", smatra Pengov Bitenc. Na pitanje o svojim međunarodnim ciljevima, Logar tvrdi da je zagovornik „jezgra Europe".

Dobro se razumiju: Janez Janša (d) i Viktor Orban

No i Nataša Pirc Musar ima međunarodno iskustvo: 15 godina radila je kao stručnjakinja za ljudska prava pri Vijeću Europe. I ona kaže da bi voljela da se Slovenija poveže s „jezgrom Europe", posebice s državama koje se zalažu za ljudska prava, solidarnost i ustavne vrijednosti.

Ovisno o tome tko pobijedi na izborima, rezultat bi mogao biti ocjenjen kao podrška ili za sadašnjeg zelenog premijera Roberta Goloba, koji se javno izjasnio za Pirc Musar, ili za njegovog desnog populističkog prethodnika Janšu.

