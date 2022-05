Tko će brati njemačke šparoge?

Dobri dijelovi Njemačke, prije svega u predjelima oko donjeg toka Rajne, oko Berlina ili na jugozapadu Njemačke, ovih su dana puni polja s redovima brežuljaka prekrivenih folijom. Sezona bijelih šparoga je na vrhuncu. Tisuće radnika u mukotrpnom i radno intenzivnom postupku iz zemlje vadi stabljike omiljenog povrća Nijemaca. Tako je sve dokraja lipnja kada tradicionalno na praznik Sv. Ivana (24.6.) prestaje sezona šparoga.

Samo je prošle godine u Njemačkoj uzgojeno 117.000 tona šparoga, što je porast u usporedbi s prethodnom godinom. Poljoprivrednici se nadaju da će se ove godine ukupna količina uzgojenih i ubranih šparoga dodatno povećati i približiti rekordnoj količini iz 2018. kada je s njemačkih polja na stolove u Njemačkoj i diljem svijeta otišlo 133.000 tona šparoga.

Rat u Ukrajini sprječava dolazak

No i ove, kao i prijašnjih pandemijskih godina, uzgajivači muku muče s pronalaskom radnika koji bi bili spremni obavljati ovaj mukotrpni posao. Rekordno slaba berba 2020. u velikoj se mjeri povezuje s nedostatkom radnika koji zbog prvog lockdown-a nisu mogli doputovati u Njemačku. Tradicionalno najveći broj sezonskih radnika za branje šparoga i jagoda dolazi iz Poljske i Rumunjske. 2020. je vlada poljoprivrednicima čak izdavala i specijalne propusnice pomoću kojih su sezonci ipak mogli, i to specijalnim čarter-letovima, doći do polja šparoga u Njemačkoj. Prošle godine se situacija poboljšala ali se ove godine, nakon problema s pandemijom koronavirusa, pojavio novi problem: rat u Ukrajini.

Posljednjih godina su, naime, posebice u tradicionalna područja uzgoja šparoga oko Berlina dolazili i mnogi ukrajinski studenti kojima je to bila dobrodošla zarada tijekom ljetnih praznika. Sada se na njih, iz razumljivih razloga, ne može računati. Teško je računati i na 400.000 izbjeglica koliko ih je u međuvremenu stiglo iz Ukrajine u Njemačku jer, kako poručuju iz poljoprivrednih udruga, za ovu sezonu je već prekasno.

K tomu još treba dodati i činjenicu da i mnogi dosadašnji sezonci iz Rumunjske ove godine ne dolaze u obzir jer je zbog situacije u Ukrajini mnogim rezervistima zabranjeno napuštati zemlju.

Ljubav prema šparogama kopni?

Kult šparoge na zalazu?

Mnogim sezoncima ova situacija ne odgovara jer tima otpada važan izvor zarade. Unatoč tomu što sezonski radnici u Njemačkoj u pravilu primaju tek zakonski definirani minimalac od 9,82 eura po satu (koji bi od 1.6. trebao porasti na 10,45 eura) i što u mnogim gazdinstvima radnicima od satnice odbijaju za smještaj, prijevoz i hranu, mnogima je tromjesečni boravak u Njemačkoj dobro došao kako bi popravili kućni budžet.

No možda uskoro prestane redovita blaga histerija oko šparoga u Njemačkoj. Jedno istraživanje je naime pokazalo da kult šparoge u Njemačkoj ima sve manje poklonika. Prema ispitivanju javnog mnijenja instituta YouGov po nalogu agencije dpa, interes za ovim povrćem posebice pada kod mlađe generacije. Tako svega 47 posto ispitanih starosne dobi između 18 i 24 godina kaže da voli šparoge. Što su ispitani stariji, to je ljubav veća: kod starijih od 55 godina 74 posto njih se izjasnilo kao ljubitelji. Studija zaključuje da bi opsesija šparogama mogla u Njemačkoj izumrijeti ako kod mlađe generacije ne dođe do promjene ukusa kad ostare.

