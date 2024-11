"Tjedan odluke" za njemačku vladajuću koaliciju

"Semaforsku koaliciju" ovoga tjedna očekuje čitav niz razgovora. Za to ima razloga: vlada je u egzistencijalnoj krizi. Za početak su se sastali kancelar Scholz, ministar financija Lindner i ministar gospodarstva Habeck.

Već je više puta njemačka vlada zapadala u krizu, ali ono što je od kraja prošlog tjedna novo jest da se sada sve češće postavlja pitanje mogu li koalicijski partneri i dalje ostati na zajedničkom kursu ili je vlada pred raspadom. Kako bi se to spriječilo, trebali bi pomoći razgovori.

Kancelar Olaf Scholz (SPD) sastao se u nedjelju navečer s ministrom financija Christianom Lindnerom (FDP). Nije poznato kako je protekao sastanak. Konzultacije su nastavljene danas, zajedno s ministrom gospodarstva Robertom Habeckom (Zeleni). Kako prenosi novinska agencija dpa, planirana su dva do tri kruga takvih razgovora „u šest očiju“.

U srijeduv navečer bi trebao biti održan tzv. koalicijski odbor, u kojem se nalaze čelnici SPD-a, Zelenih i FDP-a, kao i šefovi zastupničkih klubova tih stranaka.

Proračun, inflacija, recesija…

Razloga za razgovor ima dovoljno i bez sukoba koji tinja među partnerima u njemačkoj vladi. Za desetak dana zakazan je sastanak nadležnog odbora Bundestaga na kojem bi trebala biti donesena odluka o nacrtu proračuna za sljedeću godinu. Proračunska rupa od više milijardi još uvijek nije popunjena.

Zatim, tu je kao tema i gospodarstvo: inflacija je i dalje visoka, a prema prognozi vlade 2024. će biti druga godina recesije zaredom. Sve vladajuće stranke žele unijeti novi zamah u gospodarstvo – samo na različite načine. I to je također razlog aktualnog spora u koaliciji. Prošlog utorka su i ministar Lindner i kancelar Scholz razgovarali s predstavnicima gospodarstva – ali ne zajedno, već odvojeno. Svaki na svom malom summitu. Kancelar je tada najavio i „pakt za industriju“, ali nije precizirao kako bi to trebalo izgledati.

Noćni razgovor Lindnera i Scholza o kojem se za sada malo toga zna (Berlin, 3.11.2024.) Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

FDP je, s druge strane, mnogo konkretniji. U petak je „politički dokument“ predsjednika te stranke Lindnera postao javan i to, kako je on sam rekao, zahvaljujući „indiskreciji“. U svakom slučaju, u tom dokumentu nalaze se njegovi zahtjevi koji bi trebali unaprijediti gospodarstvo – na primjer kroz smanjenje poreza za tvrtke, ublažavanje klimatskih propisa i smanjenje subvencija i socijalnih davanja. Lindner sada ponovno želi razgovarati s predstavnicima gospodarstva, a očekuje se da će u tim razgovorima sudjelovati i šef zastupničkog kluba FDP-a Christian Dürr.

„Tjedan odluka"

Demokršćanska oporba (CDU/CSU) Lindnerov dokument vidi kao potvrdu teze da je semaforska koalicija „pred razvodom“. No, u vladajućoj koaliciji o tome nitko ne želi govoriti. Koalicija se suočava s „tjednom odluka“, kako je to za ARD opisao čelnik SPD-a Lars Klingbeil. O Lindnerovim prijedlozima bi se moglo razgovarati, rekao je, a eventualno bi se pregovaralo i o nekim zakonima. Klingbeil, međutim, povlači jasne granice: „Ako na kraju ponovno ispliva ono što je gospodin Lindner već 500 puta predložio i što smo mi već 500 puta odbili, a to je da bogati ljudi u ovoj zemlji imaju još više novca u džepu, onda mi tim putem nećemo ići.“

Sam Lindner branio je svoje stavove u intervjuu za ZDF. Pritom vladi kojoj je on ministar nije dao lošu ocjenu. Ekonomski uvjeti su se promijenili, kaže, i sada je važno da se na to odgovarajuće reagira: „Jer, gospodarstvo ovakvo kakvo je sad više ne može ostati", naglašava ministar iz redova FDP-a.

Šef zastupničkog kluba te stranke Dürr također ponovno vrši pritisak uoči razgovora s predstavnicima gospodarstva. Ove jeseni Njemačka se „suočava s odlukom u kojem će smjeru", upozorio je on u intervjuu za agenciju dpa. Njemačka, smatra on, ima sve potencijale da se vrati na put rasta. „Ali, pitanje koje se i dalje postavlja glasi: imamo li hrabrosti provesti velike reforme. Potrebni su nam rezultati koji će imati učinak na tvrtke kako bi ponovno mogle ulagati", rekao je Christian Dürr.