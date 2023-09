Tim i volja: povijesni trijumf košarkaša iz zemlje nogometa

Broj novinskih napisa o košarkašima Njemačke eksplodirao je poslije osvajanja zlata pobjedom nad Srbijom u Manili. No komentatori ni sada ne mogu izbjeći usporedbu s nogometom...

„Ovo krajnje uzbudljivo finale Svjetskog prvenstva je svake sekunde bilo ono za čim žudim nakon poraza naše nogometne reprezentacije", piše glavna urednica tabloida Bild u svom komentaru. „Hrabrost, klasa, uživanje u igri i od glave do pete želja da se pobijedi."

Sportski portal Sportbuzzer piše da su njemački igrači bili svake sekunde motivirani: „Ne samo da su rekli da žele titulu, već su volju pokazivali na parketu, međusobno se svađali dok su snimale kamere, ali to je imalo učinak osvježenja. Koliko je velika razlika u odnosu ne samo na njemačke nogometaše…"

Hamburški list Abendblatt se osvrće upravo na ovakve reference: „Njemački svjetski šampioni će igrati bitnu ulogu i na Olimpijskim igrama – i nisu zaslužili da ih uspoređuju s nogometašima."

Sportski portal Spox piše: „Njemačka je imala najbolju mješavinu od svih timova, jasne lidere, kvalitetne igrače uloge i igrače s kraja klupe koji su isporučivali kad se to od njih tražilo. Podjela uloga, to svi stalno spominju u izjavama. A ova kompozicija izbornika Gordona Herberta bila je uigrana do maksimuma."

U sličnom stilu piše list Mannheimer Morgen, koji ističe da je „besprijekoran turnir" Njemačke uspjeh „uvijek trezvenog trenera, neupitnog lidera na terenu i, prije svega, timskog duha".

Njemački košarkaši su prevalili dug put do ove titule Foto: Michael Conroy/AP/picture alliance

Oberhessische Zeitung sve proglašava uspjehom volje i ocjenjuje: „Ovaj uspjeh se svakako upisuje na listu najvećih njemačkih sportskih uspjeha svih vremena."

„Povjerenje je tajna uspjeha ovog njemačkog tima“, komentira javni servis MDR. „Povjerenje u vlastita izdanja, u trenera Gordona Herberta, u timske kolege i plan igre."

Stadt Anzeiger iz Kölna dao je naslov: „Njemačka se profesionalizirala od autsajdera do šampiona svijeta“, pišući o općem napretku njemačke košarke. „Dugo je svjetska titula bila čista utopija. Ali njemačka košarka je odlučila postati bolja. I evo rezultata."

U sličnom tonu piše ugledni Frankfurter Allgemeine Zeitung koji navodi da titula jest „senzacija, ali nije slučajnost“. „Njemački tim odlikuje fascinantna kombinacija lakoće i prodornosti na svim pozicijama. Da bi se došlo do te razine, bio je potreban dug zalet."

Tagesspiegel spominje jedan faktor uspjeha: „Svetislav Pešić je uvijek tu negdje kad Njemačka slavi najveće uspjehe svoje košarkaške povijesti. Tokom osvajanja europske titule 1993. u Münchenu vodio je tim, a ovog puta je poraz njegovih Srba omogućio senzaciju. Ali, ima još paralela s 1993. godinom."

„Opet je izdanje njemačkog tima ispod radara javnosti. Čak i sada ova nacija više diskutira o Hansiju Flicku nego o njemačkim košarkašima. I onda i sada je košarka tek rubni sport u Njemačkoj.“

List Rheinpfalz navodi da je Dirk Nowitzki i dalje najveći njemački igrač ikada, ali da je najveći njemački tim ikada ovaj iz Manile. „Finalna utakmica protiv jakih Srba bila je izjednačena, i da je protivnik pobijedio bilo bi zasluženo – ali to ni na koji način ne smanjuje uspjeh Nijemaca."

Rheinpfalz: "I da je Srbija pobijedila, bilo bi zasluženo" Foto: Eloisa Lopez/REUTERS

Ovaj list kritizira i slabo zanimanje televizijskih postaja. Naime, prvenstvo je prenosio streaming-servis Magenta, koji je nudio komercijalnim televizijama i javnim servisima da im proda prava za sve utakmice Nijemaca. No javni servis je pristao tek na – finale.

„To je gorko za košarkaše, pokazuje zabrinjavajući razvoj. Dok su prva dva programa javnog servisa nedavno na Svjetskom nogometnom prvenstvu za žene prenosili skoro svaku utakmicu, pa i kad Njemice nisu igrale, košarkaško prvenstvo je dugo ignorirano", piše list.

Javni servis SWR kritizira Njemački nogometni savez što je, usred košarkaškog finala, poslao priopćenje da je izbornik nogometne reprezentacije Hansi Flick dobio otkaz poslije serije od tri poraza i pet utakmica bez pobjede. SWR tumači da je riječ o kalkulaciji – provući vijest tiše, dok se igra košarka.

„Ili je u pitanju ignorancija. Možda se svijet onih koji donose odluke u Njemačkom nogometnom savezu stvarno vrti samo oko nogometa i njih samih. Priopćenje o Flicku se isto tako moglo objaviti u 18 ili 19 sati, kako bi se košarkašima sasvim prepustila velika pozornica. Jer, to su i zaslužili. Ovako, Njemački nogometni savez narušava slavlje i stavlja sebe u prvi plan. Nepotrebno i bez stila", komentira SWR.

Na kraju, list Weser Kurier naslovljava: „Više košarke, molit ću!" U tekstu se navodi da su košarkaši bili onoliko dobri koliko su nogometaši loši. „Oni koji podržavaju vrhunski sport iz proračuna morali bi to imati u vidu."

priredio N. Rujević

