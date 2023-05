Teturanje Wyominga u ekološku budućnost

Što god da ste očekivali vidjeti u gradiću Gillette u američkoj saveznoj državi Wyoming, brzo ćete shvatiti da ima šarm velike benzinske postaje i jedino će vas radovati putokaz koji vodi iz toga grada. Pogotovo po ovakvom zimskom danu početkom ožujka gdje termometar pokazuje -15 stupnjeva. Tradicionalni američki pick-upovi gmižu po zamrznutim cestama, pješaka uopće nema. Svjetlom su osvijetljeni samo restorani lanaca brze prehrane, ali su i oni uglavnom prazni.

Ledena atmosfera se tu ne osjeća samo zbog niske temperature: Gillette je u 19 stoljeću nastao tek kao postaja na željezničkoj pruzi prema Chicagu, ali još je važniji postao zbog upravo golemih nalaza ugljena koji se prostiru diljem 200 kilometara dugačkog Powder River Basina. Već gotovo 200 godina traje eksploatacija, ali stručnjaci procjenjuju da ugljena ima za još barem 500 godina: tamo je po procjeni američkog geološkog instituta, negdje oko 162 milijarde tona ugljena.

Svakog dana je iz Gillettea odlazilo i po 100 željezničkih kompozicija punih ugljenom Foto: Sabrina Kessler

Još prije petnaestak godina je iz Gillettea odlazilo oko 480 milijuna tona ugljena godišnje, dvije trećine američkih saveznih država je tražilo ugljen iz Wyominga. Bilo je i po 100 željezničkih kompozicija na dan koje su prenosile ugljen američkoj industriji i kućanstvima. "Ali danas je jedva polovica te količine", kaže nam Phil Christopherson iz Energy Capital Economic Development, udruge koja traži gospodarsku budućnost grada. "Naša industrija je u posljednjim godinama doživjela težak udarac", sažima on. Ugljen se sve manje traži, ma koliko se spuštala cijena. Nekad je oko grada bilo 24 rudnika, njih 11 su zatvorili vrata.

Ugljenu se crno piše

Već u zlatno doba je Gillette zahvatila i mračna strana industrijskog razvoja: kriminal, alkoholizam, sirotinja i socijalni problemi... Čak i u stručnoj literaturi je nastao pojam "Gillette Syndrome" kojim je psiholog Eldean Kohrs opisao fenomen malenih gradova koji su postali industrijska središta. A od kako su i rudnici počeli zatvarati svoja vrata jer je i potrošnja ugljena 2020. bila na najnižoj razini još od 1965., sve je postalo još gore.

Phil Christopherson i inicijativa u kojoj sudjeluje užurbano traže druge, "čiste" metode korištenja ugljena Foto: Sabrina Kessler

Po želji politike i u ime zaštite klime, ugljenu i Gilletteu se još crnije piše: vlada u Washingtonu želi uložiti 1,7 bilijuna dolara kako bi već do 2035. sva električna energija koja se troši u SAD-u dolazila iz obnovljivih izvora energije. "To dugujemo našoj djeci i našim unucima", izjavio je američki predsjednik Biden na predstavljanju tog, takozvanog Antiinflacijskog programa.

Ugljen iz Wyominga je zapravo vrhunske kvalitete: izuzetno je kaloričan i s minimalnom količinom sumpora i drugih nečistoća koje dodatno zagađuju okoliš. Ali i tako je previše "prljav" za te velike ekološke ciljeve: u njegovom izgaranju nastaje ugljični dioksid i tu nema pomoći. U Gilletteu oko 90% stanovništva živi od ugljena tako da je i raspoloženje crno.

Nešto treba izmisliti

Tim Hussey je umirovljenik i čitav život je kopao ugljen. Sad sa svojim bivšim i sadašnjim drugovima sjedi u baru i pije svoje pivo. Naljepnice i plakati posvuda po lokalu jasno pokazuju: tu je Trump na svom terenu. Uz cigaretu nam Hussey priznaje kako su mnogi njegovi sugrađani "prilično kratkovidni".

Tim Hussey priznaje kako se "nešto mora učiniti" za okoliš, ali nakon što je čitav život vadio ugljen je isto tako uvjeren: fosilno gorivo nikad neće nestati Foto: Sabrina Kessler

"Ovaj grad ima sklonost biti radikalan. I razumijem to." Tko ima ženu i djecu, njemu je manja briga ugljični dioksid nego novac koji mora donijeti kući. Ipak i on priznaje: "Jednostavno ima stvari koje će pomoći našem okolišu. Ali fosilno gorivo nikad neće nestati!" - kaže stari rudar.

"Moramo prestati promatrati ugljen kao što smo ga gledali u posljednjih 350 godina", smatra Jim Ford iz Wyoming Integrated Test Centar, inicijative koja traži nove i drugačije načine korištenja ugljena. Tako je stvoren i Dry Fork Station, jedinstvena termoelektrana na ugljen koja praktično uopće ne opterećuje okoliš. Čak i CO2 iz izgaranja se skuplja posebnim metodama, a njega se na primjer može skladištiti pod zemljom. Već i sad ga koriste naftne kompanije kako bi pod pritiskom istisnule naftu iz zemlje.

"Čisti" ugljen

"Naravno da je jednostavnije žaliti se na ugljen i ništa ne činiti. Ali mi možemo naći rješenje za ugljični dioksid, baš kao što smo u prošlosti našli rješenja za korištenje žive, za dušične i sumporne okside", uvjeren je Ford. Traži se i druge primjene za ugljen: kao asfalt ili čak beton i žbuku. Rade i cigle od ugljena, ali najviše vjeruju u budućnost proizvodnje vodika iz ugljena. Tu ima još posla usavršiti takvu tehnologiju, ali kad već svi govore o vodiku, može ga ponuditi i Gillette.

Jim Ford: I ugljen može biti "čist" Foto: Sabrina Kessler

Koliko sve to ima smisla? Konačno, svi govore o prestanku korištenja fosilnog goriva, a to ugljen jest čak i ako je - uz dodatni trošak i novca i energije - pretvoren u vodik. To možda jest pitanje negdje drugdje, ali ne u gradiću koji stoji na milijardama tona ugljena i živi od njega. "Postoji mogućnost da ne uspijemo i da sve bude uzalud", priznaje Christopherson. Ali niti Kolumbo nikad ne bi prešao ocean, niti bi Amerikanci ikad dospjeli na mjesec kad ljudski duh ne bi imao tu snagu i volju. "Moramo jednostavno probati. Ako mi to ne učinimo, nitko to neće učiniti", kaže stručnjak iz Gillettea, Wyoming.

