Teška vremena za zvijezdu njemačkih Zelenih

Bilo je to zapaženo pojavljivanje Roberta Habecka, njemačkog ministra gospodarstva i vicekancelara iz stranke Zelenih, u vrlo gledanom TV talk showu Sandre Maischberger na prvom programu njemačke televizije (ARD). Na pitanje mogu li visoke cijene energenata uskoro dovesti recimo do bankrota pekara, Habeck je rekao: „Mogu zamisliti da će neke branše na neko vrijeme prestati proizvoditi." Kupci bi tada recimo kruh i pecivo mogli kupovati u supermarketima.

Prestati proizvoditi? Što bi to imalo značiti, pitala je voditeljica. Na to Habeck nije mogao nešto suvislo odgovoriti – recimo znači li to da bi onda pekari morali pokrenuti stečajni postupak ili ne?

Na reakcije nije trebalo dugo čekati. Tako je recimo pekar Jorg Goldenbaum objavio na društvenim mrežama: "Uopće Vas nije briga za Njemačku. Uopće Vas nije briga za obrtnike."

„Habecku trenutno nedostaje empatije"

Komunikolog Andreas Schwarz s Tehničkog sveučilišta (TU) u Ilmenauu kaže za DW da „nekim izjavama Habeck nije pokazao potrebnu empatiju za probleme određenih skupina ljudi, a empatija je ključni element dobre komunikacije u kriznim situacijama".

Habeck zna da će biti teško ove zime, ali ne zna više kako to komunicirati

On naglašava da „ako strah (od povećanja cijena, izvanrednog stanja, sigurnosti opskrbe) dominira percepcijom u javnosti, a istovremeno se najavljene mjere doživljavaju kao neučinkovite ili nedostatne, onda dolazi do negativnih reakcija (odbijanje mjera, okrivljavanje, teorije zavjere)". "Trenutna javna kritika Habeckovih mjera dovela je do ovog scenarija", smatra Schwarz.

Znači li to da je Habeck postao političar koji sije strah?

Sukob interesa stranke i funkcije

Habeck je političar Zelenih, pa stranka, a naročito stranačka baza, od njega zahtijeva da se drži temeljnih načela stranke. A to su, primjerice, zatvaranje nuklearki ili brzo napuštanje korištenja fosilnih goriva poput ugljena.

No istovremeno je on i ministar gospodarstva, a to od njega zahtijeva da se pobrine za to da ljude sigurno provede kroz zimu, kada će troškovi energenata vjerojatno iznimno naglo porasti. S tim ciljem pred očima on bi se sada trebao zalagati za maksimalno korištenje svih domaćih izvora energije, a među njih spadaju i ugljen i nuklearna energija. Ali tu je Habeck pristran, pa traži neka kompromisna rješenja koja zapravo nikog ne zadovoljavaju. Tako se, recimo, zalaže za to da dvije od tri nuklearne elektrane, koje su još na mreži, nastave raditi tri mjeseca. A zašto ne sve tri? Tja…

Njemačka nuklearka Isak II je trebala biti isključena do kraja godine. Sada bi trebala raditi ipak nešto duže...

Habeckovo vrludanje

Politolog Wolfang Merkel kaže da su „ranije mediji slavili Habecka jer on, na neki način, formulira svoje misli dok govori". Mjesecima nakon što je u prosincu prošle godine na dužnost stupila nova s vlada s Habeckom kao vicekancelarom, to je bila tajna njegove velike popularnosti u anketama: promišljeno i s očitom zabrinutošću on je najavio Nijemcima da dolaze teška vremena i znao je to bolje opravdati i objasniti od kancelara Olafa Scholza (SPD), koji je često jednostavno šutio. No sada je Habeck napustio tu zamišljenu, ali i opuštenu liniju komuniciranja s javnošću.

Dva problema: nuklearna energija i dodatna naknada za plin

Dvije vladine mjere, a posebno mjere ministra Habecka, izazivaju burne rasprave.

S jedne je strane tu već spomenuto produženje vremena rada nuklearnih elektrana, makar i samo za nekoliko mjeseci.

S druge strane je tu odluka o naknadi za plin, koju svi građani moraju plaćati od 1. listopada. Svrha naknade je prikupiti novac za financijsku pomoć distributerima koji su obvezni snabdijevati potrošače, i to po ranije dogovorenim cijenama, a sada, nakon gubitka jeftinog ruskog plina, moraju kupovati znatno skuplji plin na svjetskom tržištu.

Naknada trenutno iznosi 2,4 centa po kilovat satu, što bi prosječno obiteljsko kućanstvo godišnje moglo koštati oko tisuću eura, a nije isključeno da bi se ta naknada mogla i povećati nakon prvih šest mjeseci. No nemaju svi distributeri probleme kao onaj najveći, Uniper. A ipak će dobivati novac od naknade. Habecku se predbacivalo da su u žurbi načinjene tehničke pogreške pri pisanju zakona.

Oporba, naravno, koristi priliku. Tako primjerice bavarski premijer Markus Söder (CSU) traži ukidanje naknade: "To je politička pogreška koja će samo dovesti do daljnjeg rasta cijena."

U toj nervoznoj situaciji mala je korist od Habeckovog umirivanja: „Kad prebrodimo ovu zimu, dobre su šanse da ćemo sljedećeg ljeta i zime imati u Njemačkoj znatno mirniju i opušteniju situaciju."

Pad Habeckove popularnosti

Stručnjak za komunikacije Andreas Schwarz za DW kaže: "Zbog Habeckove popularnosti i načina komuniciranja oporba, konkurenti u vladi i pojedine interesne grupe u društvu sve više usmjeravaju svoju pažnju i kritiku na Habecka kao osobu. Prvotni uspjeh učinio je da ga se pomnije prati i da se traže njegove slabosti – kako od strane oporbe i interesnih grupa, tako i od strane medija." A on na to reagira nervoznije nego se očekivalo.

Prosvijedi u Schwerinu protiv cijena energije i politike vlade u ratu u Ukrajini (19.9.2022.)

Rezultat: u jednoj aktualnoj anketi mu je popularnost pala za šest posto i sada se nalazi tek na šestom mjestu. 49 posto ispitanih smatra da on loše obavlja svoj posao. A sredinom listopada čeka ga stranački kongres u Bonnu, gdje će se morati suočiti s kritikom baze. Teška vremena za političku zvijezdu Zelenih.

