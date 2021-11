Tamo gdje ima desničara, ima i antivaksera

Dijelovi Njemačke koji su u svim dosadašnjim pandemijskim valovima bili osobito pogođeni velikim brojem oboljelih su i dijelovi Njemačke u kojima su građani u natprosječnom broju birali desno-populističku Alternativu za Njemačku (AfD) koja se pokušava profilirati kao stranka koja građane štiti od „terora mjera" protiv pandemije.

Slično i na istoku i na zapadu

Do tog zaključka je zajednički došla skupina stručnjaka sa Znanstvenog instituta za društvenu koheziju u Bielefeldu i Jeni i Helmholtz centra iz Münchena. Studija objavljena krajem tjedna je pošla od činjenice da u regijama u kojima stranke krajnje desnog spektra uživaju veliku podršku birača i broj oboljelih od koronavirusa i necijepljenih natprosječno visok. Sociolog Matthias Quent, koji je sudjelovao u nastanku najnovije studije, je još prošle zime ukazao na moguću povezanost ovih faktora. On je tada zaključio da ispitivanjem kauzaliteta statistički treba prvo isključiti i ostale faktore koji bi mogli utjecati na ovaj fenomen.

Znanstvenici su na statističkim modelima u 401 okrugu usporedili broj glasova za AfD s brojem zaraženih tijekom pandemijskog vala na proljeće i jesen 2020. Pritom su u obzir uzeli 48 faktora poput demografskih obilježja ili zdravstvene infrastrukture. Cilj ove usporedbe je bio isključiti što je više moguće faktora koji bi mogli poslužiti kao alternativa polazištu da tamo gdje je mnogo desničara ima malo cijepljenih i mnogo oboljelih. I njihova ispitivanja su to i potvrdila. I to ne samo na istoku zemlje, gdje je tradicionalno više glasača AfD-a, nego i na zapadu gdje je u izbornim jedinicama u kojima je AfD osvojio natprosječno mnogo glasova i broj antivaksera i zaraženih natprosječno visok.

„Ljevičarska studija"

Zastupnik AfD-a Hansjoerg Müller na skupu antivaksera i protivnika mjera u Berlinu u travnju 2021.

Studija je pokazala i da su se područja s natprosječno velikim brojem onih koji se ne žele cijepiti i u prošlosti pokazala kao područja s natprosječno velikim brojem onih koji svoj glas daju strankama krajnje desnice ili uopće ne glasaju, dakle područja gdje je povjerenje u demokraciju niže. „I sami smo bili iznenađeni da statistike daju tako jasnu sliku", rekao je jedan od autora studije Christoph Richter. No on istodobno naglašava kako iz studije nikako ne proizlazi da su svi birači AfD-a protivnici cijepljenja i mjera protiv pandemije iako to sam AfD propagira. „S obzirom na to da se radi o podacima s razine okruga, individualni motivi nisu dostupni", kaže Richter.

Na reakciju AfD-a nije trebalo dugo čekati. Ogranak AfD-a za Tirinšku, koji slovi kao izrazito ekstreman, poručio je kako se radi o „apsurdnim zaključcima studije". „Više je nego jadno sada nekakvim pseudoznanstvenim studijama krivnju za nove zaraze koronavirusom prebaciti na račun AfD-a", rekao je zamjenik glasnogovornika i tirinški zastupnik AfD-a Stephan Brandner. On je objasnio kako je Institut za demokraciju i civilno društvo iz Jene „infiltriran lijevo-ekstremnim snagama čiji je glavni zadatak difamiranje AfD-a".

nk (dpa)