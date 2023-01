Tajni dokumenti: stranački kolege kritiziraju Bidena

Američki predsjednik Joe Biden je tek prije nekoliko dana izjavio: „Mislim da će se utvrditi da nije bilo ničeg spornog. Nema ničega zbog čega bih se trebao pokajati." To je bilo prošlog četvrtka. Dan kasnije, u petak, FBI je pretražio njegovu kuću u Wilmingtonu u saveznoj državi Delaware.

Pri čemu je Bidenov odvjetnik Bob Bauer naglasio kako je Bidenov tim sam ponudio da se obavi pretres. No to nije ništa promijenilo kod činjenice da su opet pronađeni tajni dokumenti – po peti put. Dokumenti, koji ne bi smjeli biti u posjedu Joea Bidena. Još šest dokumenata koji su bili označeni kao tajni iz doba kada je Biden bio potpredsjednik države i senator.

Republikanci su to jedva dočekali. Ali kritike se čuju i iz Demokratske stranke. Tako je Joe Manchin, senator iz savezne države Zapadna Virginia, za CNN rekao: „Neshvatljivo je da se tako nešto moglo dogoditi. Potpuno neodgovorno." Manchin je također naglasio da je ministar pravosuđa Merrick Garland ispravno postupio time što je angažirao posebne istražitelje.

Donald Trump se raduje

No senator Dick Durbin iz Illinoisa, visokopozicionirani demokrat u Odboru za pravosuđe u Senatu, ukazuje na razliku između Bidenovog slučaja i tajnih dokumenta pronađenih kod bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Durbin ističe da je Biden od samog početka rekao da će biti transparentan i da je on u potpunosti surađivao s istražiteljima. I naglašava da je to ogromna razlika prema ponašanju Donalda Trumpa. Ali i Durbin je rekao da ovaj događaj u njegovim očima šteti predsjedniku Bidenu. „Iskreno rečeno, kada se pronađu takvi dokumenti, svatko gubi na ugledu. Jednostavno zato što se to ne smije dogoditi", rekao je Durbin.

U privatnom domu američkog predsjednika ponovo je obavljen pretres

Bivši predsjednik Donald Trump je, kako se i očekivalo, reagirao zlurado. Na svojoj online platformi Truth Social je objavio poruku upućenu Bidenu i njegovom timu: „Oni su sami krivi za taj kaos s dokumentima, time što su se toliko usredotočili na mene – a ja pri tome nisam učinio ništa pogrešno."

Utjecaj na kandidaturu?

Republikanska zastupnica Nancy Mace iz Južne Karoline čak smatra da je Bidenov slučaj još teži nego Trumpov. Za televizijsku postaju NBC ona je rekla da je razlika između predsjednika Bidena i bivšeg predsjednika Trumpa to što su dokumenti pronađeni kod Bidena nestali prije pet godina i nitko za njih nije znao.

A Michael McCaul, njezin republikanski kolega iz Teksasa, čak povlači paralele s aferom Watergate. Za TV postaju ABC on je izjavio kako ne zna što će se još dogoditi. I upozorio da je i Watergate počeo malim prolomom i završio ostavkom predsjednika.

Još je otvoreno pitanje kakve će posljedice imati nalaženje dokumenata kod Bidena koji razmatra ponovnu kandidaturu za predsjedničku dužnost. Kod istrage će se vjerojatno prije svega raditi o tome je li uzimanje dokumenata kući bilo slučajno ili namjerno.

ajg/tagesschau.de

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu