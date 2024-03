Kršćanke iz cijelog svijeta mole za mir na Bliskom istoku

Nedjeljna misa u luteranskoj crkvi sv. Spasitelja u starom gradu u Jeruzalemu. Pastorica Sally Azar, Palestinka, vodi molitvu, oko oltara u protestantskoj crkvi u krugu sjede vjernici.

Ovoga petka će Azar kao duhovnica održati bogoslužje povodom Svjetskog molitvenog dana žena, kršćanskog pokreta koji se širom svijeta prakticira od 1927. godine, svakog prvog petka u ožujku.

Toga se dana u svim crkvama koje sudjeluju primjenjuju iste liturgije i molitve. I svake godine tekstove pripremaju žene iz jedne države. Ove godine je Svjetski molitveni dan žena pripremio Palestinski nacionalni odbor.

„Ja sam odrasla ovdje u ovoj crkvi i uvijek sam sudjelovala na Svjetskom molitvenom danu. On mi je prirastao srcu – kakav divan dan za žene! Čast je održavati tu tradiciju", kaže Azar za DW. Ova 27-godišnjakinja iz Istočnog Jeruzalema je prva pastorica uopće koja služi u evangeličko-luteranskoj župi u Svetoj zemlji.

Predstavljanje kršćanske nazočnosti

Svjetski molitveni dan se usredotočuje na brige, nade i probleme žena. Time je on najveća ekumenska manifestacija kršćanskih laika na svijetu.

„Za mnoge palestinske žene je bilo važno da Svjetski molitveni dan tematizira kršćansku nazočnost u Svetoj zemlji. I on pokazuje patnju koju ovdje proživljavaju žene zbog okupacije", objašnjava Azar.

Sally Azar je prva pastorica u evangeličko-luteranskoj župi u Svetoj zemlji Foto: Taina Krämer/DW

„Ja sam prije manje od godinu dana zaređena kao svećenica. To je za ljude ovdje još uvijek prilično novo", priča Azar. Jedan od manjih izazova, kaže, predstavlja pitanje kako ju se kao pastoricu ispravno oslovljava na arapskom. No dok u evangeličko-luteranskoj crkvi žene mogu biti svećenice, u većini drugih crkvenih zajednica u Svetoj zemlji, primjerice u grčko-pravoslavnoj i rimokatoličkoj, to nije moguće.

Rat

Ovogodišnja tema Svjetskog molitvenog dana „Molim vas…podnosite jedni druge s ljubavlju", citat iz Poslanice Efežanima iz Novog zavjeta, kod Azar je izazvala oduševljenje. Konkretna tema se unaprijed određuje svake godine iznova, kao i Nacionalni odbor koji priprema tekstove za bogoslužja širim svijeta. No aktualni sukob je poruci iz Poslanice ove godine dao još dublje značenje.

Palestinska luteranska zajednica je dvije godine radila na liturgiji i molitvama i predala je gotove tekstove još prošle godine. A onda je došao 7. listopada i krvavi Hamasovi napadi na jugu Izraela, u kojima su teroristi ubili oko 1.200 i oteli više od 240 ljudi. Izrael je potom pokrenuo svoju osvetničku kampanju i obećao da će pobijediti Hamas, koji SAD, EU i drugi smatraju terorističkom organizacijom.

Skoro pet mjeseci kasnije u Pojasu Gaze se još uvijek nalazi oko 130 izraelskih talaca. Prema informacijama tamošnjeg Ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas, u sukobima je do sada ubijeno više od 30.000 Palestinaca i veliki dijelovi Pojasa Gaze više nisu pogodni za život.

Tijela ubijenih u Hamasovom napadu 7. listopada u kibucu Beeri Foto: JACK GUEZ/AFP

Nakon 7. listopada u Njemačkoj su se pojavile optužbe za antisemitizam u vezi s palestinskim liturgijskim i molitvenim tekstovima. Kritika je prije svega dolazila iz Njemačkog koordinacijskog vijeća Društava za kršćansko-židovsku suradnju. Ono je govorilo o „pogrešnim i tendencioznim političkim izrekama", koje se treba „klasificirati kao antisemitske". To Vijeće kao primjer navodi da se nigdje izričito ne spominje patnja na izraelskoj strani.

Azar o tome kaže: „Bilo je prilično uvredljivo vidjeti to. U cijelom svijetu samo su Nijemci nakon toga promijenili liturgije. Oni su rekli da stvari žele staviti u kontekst i promijeniti." Ona napominje da je jedno dodati kontekst, ali da su za mnoge u palestinskoj luteranskoj zajednici promjene tekstova na njemačkom išle predaleko. „Dobivao se dojam kao da nam netko govori kako se moliti i koje riječi trebamo koristiti kako bismo opisali našu situaciju i naše osjećaje."

Podrška iz Njemačke

Unatoč kontroverzama Azarine kolegice iz Njemačke naglašavaju solidarnost sa ženama na palestinskim područjima. „Samo se po sebi razumije da podržavamo Svjetski molitveni dan i da pripadamo svjetskom molitvenom lancu u ukupno 150 zemalja", kaže Ulrike Göken-Huismann, predsjednica Njemačkog odbora Svjetskog molitvenog dana žena.

Ona napominje da su predviđeni tekstovi prilagođeni „oprezno i brižljivo" s obzirom na događaje od 7. listopada. Tako je na njemačkom proširen pogled na Izrael, pa je sada uključen i zagovor za žrtve bliskoistočnog sukoba i na izraelskoj strani. Žene u njemačkim crkvenim zajednicama su to pozitivno prihvatile, kaže Göken-Huismann. I istodobno ističe: „Mi stojimo solidarno na strani kršćanskih žena u Palestini."

Ulrike Göken-Huismann, predsjednica Njemačkog odbora Svjetskog molitvenog dana žena Foto: Kay Herschelmann/kfd

Predsjednica Njemačkog odbora također izvještava i o razgovorima s pastoricom Azar. I priznaje da povremeno odnos „nije bio tako jednostavan". Ali sada su obje strane uvjerene da je važno da se u što je moguće više župa u Njemačkoj 1. ožujka slave bogoslužja i da se „čuju ti glasovi iz Palestine", kaže Göken-Huismann. Jer, dodaje ona, s obzirom na ratnu eskalaciju u Pojasu Gaze rijetko se govori o situaciji na palestinskim područjima.

Molitva za sve koji pate

I u Istočnom Jeruzalemu i u okupiranim dijelovima Zapadne obale ovoga će petka biti održana brojna bogoslužja. Ali na njima neće svi moći sudjelovati. Azar kaže da je nakon 7. listopada za Palestinke i Palestince postalo još teže doći u crkvu. Palestinci iz okupiranog dijela Zapadne obale su već ranije kod izraelskih vlasti morali podnositi zahtjev za dobivanje dozvole za putovanje u Jeruzalem, ističe ona.

S obzirom na situaciju, Svjetski molitveni dan žena ove je godine posebno važan, kaže i dodaje da se pri tome podsjeća „na sve civile koji pate zbog rata". „Mi smo dodali molitve za aktualnu situaciju", naglašava pastorica Sally Azar.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.