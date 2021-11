Na rižinom polju sa zaštitnom maskom

Teško je pretpostaviti kako je naporno raditi na 30 stupnjeva uz visoki postotak vlage i to sa zaštitnom maskom. No ovaj poljoprivrednik u blizini Jakarte je na to prisiljen: s preko 2,1 milijuna zaraženih i preko 57.000 umrlih od koronavirusa, Indonezija je najteže pogođena zemlja u jugoistočnoj Aziji.