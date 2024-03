„Svetkovina“ za Hrvate u BiH pod Čovićevim nadzorom

Najava prvog čovjeka HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da će u zemlji biti dvodnevna svetkovina na dan održavanja izbora u Hrvatskoj narednog mjeseca, bit će po svemu sudeći izazov i za Hrvatsku i za BiH.

„Bit će za nas kao i za vas neradni dan. Samo će to kod nas biti svetkovina“ rekao je prvi čovjek HDZ-a BiH Dragan Čović, komentirajući raspisivanje izbora za Hrvatski sabor za srijedu 17. travnja. „Raspisivanje izbora tijekom radnog tjedna pokušaj je predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da umanji značaj biračkog tijela u BiH", smatra Čović.

Svetkovina? Kako za koga!

„Moje, ali aktivno zalaganje za Hrvate u BiH, će se tek vidjeti kada me izaberu za premijera“, poručuje Milanović, u vezi čije je najavljene kandidature kao nosioca liste Socijaldemokratske stranke u Hrvatskom saboru, Ustavni sud Hrvatske izdao upozorenje da Milanović ne može biti kandidat na izbornoj listi, ali ni kandidat za premijera bez prethodnog podnošenja ostavke.

Dok u Hrvatskoj još raspravljaju je li odluka o kandidaturi aktualnog predsjednika Zorana Milanovića za Sabor i premijera ustavna, u BiH se traži model po kojem bi se omogućilo građanima s pravom glasa da tog dana izađu na zbore. Najava Čovića nije se dopala njegovim koalicijskim partnerima, koji poručuju da se na ovoj priči može graditi samo popularnost unutar nacionalnog korpusa i da ni u kojem slučaju to ne može biti predmet rasprava u BiH.

Milanović: BiH neće moći naprijed u EU ako ne vrati pravo Hrvatima, tek ću se boriti za njih Foto: MARTIAL TREZZINI/Keystone/picture alliance

„Gospodin Čović ima pravo da na Saboru stiče popularnost i ja vjerujem da je za ljude iz HDZ-a svetkovina kada su izbori u Hrvatskoj. To ni na koji način ne znači da će biti neradni dan u BiH“, rekao je lider SDP-a BiH Nermin Nikšić, istaknuvši da to može biti samo osobna odluka.

„Hoćemo li uopće raditi"

„Tko želi na taj dan ne raditi može uzeti slobodan dan, godišnji odmor ili bolovanje, ali ne pada nam na pamet da donesemo odluku u institucijama države i proglasimo neradni dan zato što su izbori u susjednoj zemlji. Znači li to da sutra, kad budu izbori u Srbiji..., hoćemo li uopće još raditi“, upitao je Nikšić, gostujući u programu BHT.

O eventualnom neradnom danu oglasilo se i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje „pokriva“ najveći broj Hrvata u BiH. Poručuju da proglašenje neradnih dana u vezi s izborima u drugim državama nije moguće. Postoje zakonski definirani praznici, a osim toga je poslodavac dužan omogućiti radniku odsutnost s posla do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini radi ispunjavanja njegovih vjerskih potreba, s tim da se odsuznost od dva dana koristi uz naknadu plaće.

Pola biračkih mjesta na prošlim izborima za Hrvatski u BiH bilo je u Mostaru, a potom u Sarajevu, Livnu, Vitezu, Tuzli i Banjaluci. Tada je u 11. izbornoj jedinici, u koju zastupnike biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj, bilo registrirano 185 000 glasača. U BiH ih je od 93 hiljade registriranih glasalo oko 35 000. Inače, prije ustavnih promjena koje je nakon dolaska na vlast 2000. sproveo SDP u Hrvatskoj, broj saborskih zastupnika iz 11. izborne jedinice je bio 11 ali je nakon toga sveden na tri, što je u tom trenutku gurnulo biračko tijelo u zagrljaj HDZ-a.

Bivši član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić kaže da se ne može u drugoj državi proglasiti neradni dan kada su izbori, ali da glasačima treba omogućiti da ispune svoje biračko pravo.

Kantonalna odluka

„Praznik demokracije u BiH i neradi dan može biti samo na dan izbora koji su raspisani u BiH. Proglasiti praznik demokracije zbog izbora koji su raspisani u drugoj državi - pa gdje je tu logika, skoro da ne zaslužuje komentar", mišljenja je Šehić.

Andrej Plenković je kao premijer u dobroj mjeri vanjsku politiku svoje Vlade orijentirao prema Bosni i Hercegovini i ostvarivanju političkih ciljeva Foto: Vera Soldo/DW

Sa druge strane stidljivo i nezvanično se oglasilo nekoliko zvaničnika iz kantona s hrvatskom većinom, ostavljajući mogućnost da ti kantoni proglase neradni dan na dan izbora u Hrvatskoj, što je sudeći prema krovnom federalnom ministarstvu protuzakonito. „Zna se tko donosi odluke po tom pitanju, ne može to raditi gospodin Čović. Ne znam zašto bi u BiH bio neradni dan za vrijeme izbora u drugoj državi“, kategoričan je Šefik Džaferović (SDA), delegat u Domu narod Parlamenta BiH.

Naređenje

Ipak, bez obzira da li će u tim kantonima biti proglašen neradni dan ili neće, HDZ i Čović će naći načina da najavljenu „svetkovinu“ sprovedu u djelo, smatra novinar iz Mostara Emil Karamatić.

„Čović će narediti „svojima" da ne rade taj dan, animirat će svoje biračko tijelo koliko god je to moguće i to može ići u prilog HDZ-u", kaže Karamatić, koji smatra da će na glasanje izaći mali broj Hrvata u BiH. „A taj mali broj odgovara upravo HDZ-u. To će biti oni kojima Čović naredi da moraju izaći. To su članstvo i zaposleni u institucijama. Njima će gradonačelnik reći slobodni ste, idite na glasanje. I Čović tačno zna što govori“, zaključuje Karamatić.

Čović je na Saboru HDZ-a u Zagrebu poručio da će se 16. aprila održati sajam gospodarstva u Mostaru, što neće, tvrdi, poremetiti izbore, te da će i na sajmu kojem će prisustvovati i lider HDZ-a Andrej Plenković, poslati poruku u ime svih Hrvata koji žive u BiH. „Svima koji su vjerovali da ćemo se za ove izbore nekako razdijeliti, poruka je jasna, i ja sam je izrekao u nekoliko riječi. Organizirat ćemo se kao što smo se organizirali zadnjih 30 godina od Domovinskog rata do danas. Zbog toga upravo hvala tebi, dragi prijatelju, dragi Andrej", rekao je Dragan Čović u Zaghrebu.