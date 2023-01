Suđenje u odsutnosti bjeloruskoj oporbenjakinji

U Bjelorusiji je u utorak (17.1.) počelo suđenje oporbenoj političarki Svetlani Tihanovskaji, koja se nalazi u egzilu. Ona je optužena za veleizdaju. Na početku suđenja državna bjeloruska novinska agencija Belta izvijestila je da su Tihanovskaja i još četvoro optuženih - koji su također pobjegli iz zemlje - optuženi zbog zavjere sa ciljem neustavnog preuzimanja vlasti i formiranja ekstremističke grupe.

Sjedinjene Države su povodom početka sudskog postupka najavile uvođenje novih sankcija protiv Bjelorusije.

Protukandidatkinja Lukašenku

Tihanovskaja je na predsjedničkim izborima održanima 2020. godine izazvala autoritarnog dugogodišnjeg vladara Aleksandra Lukašenka i mnogi ju promatrači tih izbora smatraju istinskom pobjednicom. Nakon što se Lukašenko proglasio pobjednikom, u Bjelorusiji je došlo do pokretanja do tada nezabilježenih demonstracija. Lukašenko je brutalno ugušio prosvjede.

Tihanovskaja, koja je bila jedna od glavnih organizatorica prosvjeda, bila je prisiljena napustiti zemlju i otići u egzil u Litvu. Ona je tamo ljetos osnovala vladu u egzilu.

Tihanovskaja je na izbore izašla umjesto svog supruga Sergeja

Nema kontakta s odvjetnikom

Tihanovskaja je to suđenje u intervjuu novinskoj agenciji AFP opisala kao "farsu" i "osobnu osvetu" autoritarnog bjeloruskog vlastodršca Lukašenka. "Čak mi nije poznato ni što će moj takozvani odvjetnik napraviti na tom sudu, ni kako će voditi moju obranu", izjavila je Tihanovskaja. Ona do sada nije dobila pristup sudskim spisima. Iako je pokušala ostvariti kontakt s odvjetnikom kojeg joj je odredio sud, on još nikada nije odgovorio na njene pozive. Ona nije informirana o detaljima optužbi protiv nje, napisala je na svom Telegram kanalu.

Očekuje izricanje "višegodišnje" zatvorske kazne

Ova 40-godišnjakinja se smatra licem bjeloruske oporbe i redovito kritizira stalne napade od strane vlade, stavljajući ih na stup srama. Pored nje, optuženi su i oporbenjaci i aktivisti Maria Moros, Pavel Latuško, Olga Kovalkova i Sergej Dilevski. Ona ne zna "koliko dugo će trajati taj sudski postupak, koliko dana", ali je sigurna da biti osuđena "na mnogo, mnogo godina zatvora", rekla je Tihanovska. Njen suprug Sergej Tihanovski je u prosincu 2021. godine osuđen na 18 godina zatvora, jer je navodno organizirao masovne nemire i poticao raspirivanje mržnje. Ustvari je njen suprug, popularni video-bloger i aktivist, namjeravao biti kandidat na predsjedničkim izborima u kolovozu 2020. On je, međutim, uhićen u svibnju iste godine - samo dva dana nakon što je objavio svoju kandidaturu.

Tihanovskaja, nekadašnja profesorica engleskog jezika, tada se kandidirala umjesto svog supruga. Ona i drugi pripadnici bjeloruske oporbe odbacili su službene rezultate izbora, koji su Lukašenku osigurali šesti predsjednički mandat.

fs/tagesschau.de

