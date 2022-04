Steinmeier nepoželjan u Kijevu – Njemačka iznenađena i uvrijeđena

Zbrka na diplomatskom parketu. Postoje kontradiktorne izjave o otkazanom posjetu njemačkog predsjednika Franka-Waltera Steinmeiera Kijevu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog isprva je rekao da nijedna Steinmeierova ponuda nije odbijena. Sam Zelenski je u srijedu navečer (13.4.) izjavio da Steinmeier ili njegov ured Ukrajini nisu poslali nikakav službeni zahtjev.

No njemačka strana te tvrdnje demantira. Bilo je komunikacije na više razina, kažu u njemačkim političkim krugovima, a i sam Steinmeier je u nekoliko navrata bezuspješno pokušao na telefon dobiti Zelenskog. No jasno je da Steinmeier nije bio dobrodošao - njemačkom veleposlaniku u Kijevu to je u pisanom obliku priopćio ured ukrajinskog predsjednika, javljaju njemački mediji.

Čini se da su ove izjave iz Ukrajine u stvari pokušaj ograničavanja diplomatske štete – jer njemačke su reakcije bile jednoglasne i jasne: ovaj se potez Zelenskog više-manje unisono naziva nepromišljenim, pogrešnim i štetnim.

Zelenski se ne želi sresti sa Steinmeierom

„Odbijanje Njemačke"

Tako je primjerice njemački ministar gospodarstva i zamjenik kancelara Robert Habeck kritizirao odbijanje Ukrajine da primi Steinmeiera. „Savezni predsjednik je Njemačka. I zato je odbijenica predsjednika Zelenskog u stvari odbijenica Njemačkoj", rekao je ovaj političar iz stranke Zelenih. „Nažalost, moram to reći: ukrajinska strana je napravila diplomatsku pogrešku", rekao je Habeck.

Na novinarsko pitanje hoće li on ili kancelar Olaf Scholz otputovati u Ukrajinu, rekao je: „Sada se svi trebamo pobrinuti da riješimo problem, a ne da ga eskaliramo. Zato su i izmišljeni telefoni." Habeck je još dodao da je cijela njemačka vlada u stalnom kontaktu s ukrajinskom vladom.

Scholz je "iritiran"

Kancelar Scholz je također kritizirao ukrajinsko odbijanje da primi Steinmeiera kao „malo iritantan". „Predsjednik je rado htio otići u Ukrajinu”, rekao je Scholz i dodao da bi bilo bolje da je njemački predsjednik primljen u posjet.

U jednom intervjuu Scholz je na novinarsko pitanje odgovorio da ne planira uskoro ići u Kijev. On je u bliskom kontaktu s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, rekao je Scholz, a bio je u Kijevu neposredno prije izbijanja rata. Scholz kaže da gotovo ni s jednim drugim stranim političarem on ne kominicira toliko kao sa Zelenskim.

Prvobitno je na inicijativu poljskog predsjednika Andzeja Dude bio planiran zajednički solidarni posjet Steinmeiera sa šefovima država Poljske, Litve, Latvije i Estonije. Nakon što je njemački predsjednik od ukrajinske strane proglašen nepoželjnim, ostala četvorica predsjednika su otputovali u Kijev bez Steinmeiera.

Nakon susreta je Zelenski izjavio da se tu radilo o posjetu „četiri države koje su prijatelji Ukrajine", te da je susret bio "vrlo koristan i plodonosan". On je naglasio da se tu radi o predsjednicima zemalja koje Ukrajini pomažu od prvog dana, koje nisu oklijevale s isporukom oružja Ukrajini i koje nisu sumnjale u potrebu izricanja sankcija Rusiji.

Baerbock: puna solidarnost

I njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock je izrazila žaljenje što Steinmeier nije putovao u Kijev. „Razgovarali smo o ovom putovanju i ja mislim da bi bilo dobro da je do toga došlo", rekla je političarka Zelenih koja se trenutno nalazi u posjetu glavnom gradu Malija Bamaku. Ipak, Baerbock naglašava: „Jedno je neupitno: mi smo i dalje u potpunosti na strani Ukrajine. Podržavamo Ukrajinu u obrani i u potpunosti smo solidarni."

Zelenski i „četiri prijatelja Ukrajine" u Kijevu (13.4.2022.)

Oporba kritizira socijaldemokrate

Od vodećih njemačkih političara jedino je čelnik oporbene Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz izrazio izvjesno razumijevanje za Zelenskog. On smatra da je odbijanje Steinmeierovog dolaska znak nezadovoljstva Ukrajine. „Očito su rezerve prema politici SPD-a (socijaldemokrata) prema Rusiji vrlo duboke u mnogim istočnoeuropskim zemljama. I ja za to imam razumijevanja", rekao je Merz novinarima. On je ipak dodao kako je odbijanje posjeta izabranog šefa države demokratske zemlje i dalje uvreda.

Ukrajinski veleposlanik u Berlinu Andriy Meljnik u međuvremenu je ponovo pozvao kancelara Scholza da posjeti Kijev, naglašavajući da je on svakako dobrodošao i da bi se Zelenski tome veselio. Ukrajinska želja je da prilikom tog posjeta kancelar jasno obeća isporuku teškog naoružanja.

za (Tagesschau/dpa/die Welt)

