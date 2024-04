Statistike ukazuju na blag oporavak njemačkoga gospodarstva

Njemačko gospodarstvo u veljači je iznenađujuće snažno povećalo proizvodnju. Industrija, građevinarstvo i opskrbljivači energijom zajedno su proizveli 2,1 posto više nego u prethodnom mjesecu, objavio je Savezni zavod za statistiku. To je najjači porast od siječnja 2023., kada je mjesečni rast iznosio 2,9 posto. Ekonomisti koje je anketirala novinska agencija Reuters očekivali su porast od samo 0,3 posto. U siječnju je rast iznosio 1,3 posto.

To znači, kako proizlazi iz reakcije ministarstva gospodarstva, da se pojavljuju „znakovi za stvaranje podloge za gospodarski rast“. Na to su već ranije ukazivali vodeći pokazatelji poput porasta novih narudžbi u proizvodnom sektoru kao i pokazatelj poslovne klime koji objavljuje ekonomski institut Ifo.

Samo je industrijska proizvodnja porasla za 1,9 posto, čemu su najviše pridonijele automobilska industrija (plus 5,7 posto) i kemijska industrija (plus 4,6 posto). No istodobno je proizvodnja u jednako važnom sektoru strojarstva pala za 1,0 posto. Za dobre rezultate u veljači zaslužno je i građevinarstvo: zabilježen je rast od 7,9 posto. Proizvodnja energije je, pak, pala za 6,5 ​​posto.

Porast izvoza automobila Foto: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

“Recesija će vjerojatno završiti na ljeto”

Ekonomisti u svim ovim pokazateljima vide oprezan oporavak. "Nakon dva mjeseca pouzdanih podataka za prvo tromjesečje, konačno postoji razlog za blagi optimizam da je barem došao kraj ekonomskom padu", rekao je glavni ekonomist banke ING Carsten Brzeski, komentirajući aktualne brojke. "Drugo povećanje zaredom ukazuje na stabilizaciju poljuljane industrijske proizvodnje - pogotovo jer su se opet oporavili energetski intenzivni sektori poput kemijske industrije", rekao je glavni ekonomist Commerzbanke Jörg Krämer.

"Teret prouzročen nedavnim povećanjem ključnih kamatnih stopa i troškova energije polako se smanjuje." Recesija u Njemačkojće vjerojatno okončati na ljeto. Međutim, kako navode stručnjaci, neriješeni strukturni problemi njemačkoga gospodarstva i dalje govore protiv snažnog oporavka.

Izvoz iznenađujuće opada

Međutim, trenutačni podaci o vanjskoj trgovini kvare sliku laganog oporavka. Zbog pada potražnje iz Europe i Kine izvoz je u veljači iznenađujuće pao za 2,0 posto u odnosu na prethodni mjesec i to na 132,9 milijardi eura. Uvoz je, pak, neočekivano porastao za 3,2 posto, dosegnuvši drugi mjesec zaredom 111,5 milijardi eura.

U siječnju je izvoz porastao za značajnih 6,3 posto. Sveukupno, izvoz u zemlje izvan Europske unije blago je porastao za 0,4 posto na 60,0 milijardi eura. Značajan rast od 10,2 posto zabilježen je jedino u robnoj razmjeni s SAD-om.