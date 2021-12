Srbija: oporba sporija od događanja

Što su sve donijeli prosvijedi u Srbiji i što očekivati od nastavka?

Prosvijedi širom Srbije doveli su do povlačenja i izmjena dva sporna zakona u Skupštini Srbije. No što to znači? Je li Vučić u silaznoj putanji, ili se samo priprema za protuudar? U travnju sljedeće godoine su izbori.