Srbija: što je presudilo na lokalnim izborima u Nišu?

Poslije lokalnih izbora u Srbiji sve je uglavnom isto. Ali ne i za građane Niša. Kako to da je oporba najveći uspjeh postigla baš u tom gradu?

Pobjedu je u izbornoj noći prvo objavila niška oporba. A ubrzo potom i vladajuća koalicija. Podaci Gradske i Republičke izborne komisije, CeSID-a, Crte i IPSOS-a izazvali su euforiju među opozicijski nastrojenim Nišlijama kada se pokazalo da oni koji do sada nisu bili na vlasti imaju zajedno jedan mandat više.

Na društvenim mrežama nizali su se postovi „Divno je danas biti Nišlija". Na ulici široki osmjesi. A onda tajac. Gradska izborna komisija pronašla je još jedno mjesto u skupštini Niša za koaliciju Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića, a kako je i manjinska Ruska stranka osvojila jedan mandat, pao je i novi dogovor za ostanak na vlasti.

„Ja pripadam nacionalnoj opciji, bio sam srpski radikal, i naravno, za mene nema dilema", rekao je medijima Tihomir Perić, predstavnik Ruske stranke - Rusija i Niš u srcu. I dodao: „U prethodnoj kampanji sam govorio da mogu razgovarati sa svima, ali kada me je pozvao – ja se nadam budući gradonačelnik (Dragoslav Pavlović, SNS-ov kandidat za gradonačelnika, prim.a.) – tražio je podršku, a ja sam rekao: Ako ti budeš gradonačelnik, imaš moju podršku sigurno.“

Tihomir Perić: "Za mene nema dilema" Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Tako je koalicija oko SNS-adobila presudni, 31. mandat, i po drugi put proglasila pobjedu i formiranje vlasti u Nišu, ovaj put uz trubače.

Sve u svemu, prema izvještaju Gradske izborne komisije, lista koalicije oko SNS-a osvojila je 30 mandata, grupa građana „Dr. Dragan Milić“ 16, koalicija „Biramo Niš“ deset, a po dva mandata osvojili su „Kreni-promjeni" i „Ujedinjeni – Nada za Niš". Jedan mandat pripao je Ruskoj stranci. Izlaznost na lokalnim izborima u Nišu bila je 49,13 posto.

Jedan mandat mijenja sve

Ipak, glavnu gradsku općinu, Medijanu, preuzet će oporba. S tim saznanjem Nišlije su dočekale drugu noć nakon izbora. I s obećanjem opozicije da će koristiti sva pravna sredstva kako bi dokazala da je novu situaciju kreirala krađa glasova, a da onog jednog mandata SNS-a nikad nije ni bilo.

„Gradska izborna komisija donijela je odluku koja je značajno promijenila prvobitne rezultate lokalnih izbora u Nišu. Očigledno je da su sve odluke GIK-a instruirane od strane SNS-a, što ukazuje na namjernu manipulaciju izbornim procesom", rekao je u ime cijele niške oporbe Đorđe Stanković iz koalicije „Biramo Niš".

„Imamo situaciju da su rezultati s devet biračkih mjesta naknadno ubačeni bez prisustva predsjednika biračkih odbora, kako nalaže zakon. To je drastično utjecalo na konačne rezultate. Zahtijevali smo uvid u kompletan birački materijal kako bismo mogli provjeriti sve navedene regularnosti i ustanoviti točne podatke", rekao je Stanković i dodao da će koristiti sva pravna sredstva za obranu glasova Nišlija. Prema njegovim riječima, pravni tim oporbe ima dokaze o nepravilnostima koje su se dogodile tijekom izbornog procesa, što će predočiti nadležnim organima.

Đorđe Stanković: "Imamo dokaze o nepravilnostima" Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Tri ključna faktora za oporbeni Niš

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Miloš Bešić za DW kaže kako nije neobično da GIK radi u korist vladajuće stranke, ali da će se u takvim situacijama kao što je u Nišu, „sasvim izvjesno ići na ponovo prebrojavanje glasova". A razloge za to što je Niš jedini grad u Srbiji u kojem je oporba pomaknula stvari s mrtve točke profesor Bešić pronalazi u tri faktora.

„Prvi, ključni faktor, zove se dr. Milić, to je jasno kao dan“, kaže. „U situaciji kada građani imaju snažan animozitet prema strankama općenito, a posebno oporbeni glasači prema oporbenim strankama, vi ste u Nišu imali jedinstvenu ponudu lokalnog lidera koji nema stranačku matricu, a koji u tom gradu, kao pojedinac i ličnost, ima veliki integritet i ugled. On je očito uspio mobilizirati glasače sa svih strana i na jednoj kampanji koja nije trajala duže od mjesec, možda mjesec i pol dana, bez sredstava, bez organizacije, bez ičega, na osobni integritet dobiti veliki broj glasova. To je jedan faktor, ali nije i jedini."

Drugo je, navodi Bešić, vrlo loša infrastruktura SNS-a. On spominje da postoje dvije frakcije u okviru te stranke koje su, kako kaže, bile u otvorenom ratu. „Pisali su kaznene prijave jedni protiv drugih, tu su bile i optužbe za korupciju jedni protiv drugih, a ona odlična organizacija koju Srpska napredna stranka ima, u Nišu nije bila slučaj. Imali ste i gradonačelnicu Niša koja ne uživa ugled čak ni među Naprednjacima i glasačima SNS-a, i koja nije uživala ugled među Nišlijama.“

Red ispred jednog od biračkih mjesta u Nišu, 2. lipnja 2024. Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

Treći važan faktor koji navodi prof. Bešić je narativ SNS-a o napretku, razvoju, izgradnji i tvornicama. To je, kaže, najmanje dalo efekta u Nišu, koji tradicionalno ima znatno više gospodarskih problema nego Beograd, Novi Sad i druge sredine. Zato loša financijska situacija, koja se nije mijenjala godinama, nije mogla opravdati priče o razvoju, smatra profesor Bešić.

Dr. Dragan Milić – najveće iznenađenje izbora

A najveće iznenađenje ovih izbora, dr. Dragan Milić, jutro poslije izbora ušao je u operacijsku salu i čitavog dana bio nedostupan medijima. Ipak, u kasnim satima za DW je izjavio kako „vjeruje u sustav koji će sigurno pokazati istinu“. On, kao predstavnik grupe građana koja je dobila najviše glasova od svih oporbenih stranaka, kaže da nije iznenađen time što je većina građana rekla NE vlastima.

I taj dobar rezultat na lokalnim izborima pripisuje „lokalnoj priči“: „Nismo željeli nikakvu centralu u Beogradu, zaista to treba biti neka lokalna priča, ljudi koji su prepoznatljivi u svom gradu i da građani vjeruju tim ljudima."

Dr. Dragan Milić: "Ovo zaista treba biti neka lokalna priča" Foto: Jelena Djukic Pejic/DW

„Na Radioteleviziji Srbije smo imali prikazivanje koje je trajalo 24 sekunde, upravo onoliko koliko smo dobili postotaka. Ja volim reći da su nam dali 35 sekundi na RTS-u, vjerojatno bismo imali 35 posto. Tako da, napraviti ovakav rezultat u konkurenciji vladajuće stranke, gdje je konglomerat najjačih i najvećih stranaka, i da oni imaju svega ispod 20 posto više od nas, to je jednostavno nevjerojatno i fascinantno. I moram reći, ipak malo ponižavajuće za tu ogromnu koaliciju. Mi smo se okupili 22. ožujka, mi trajemo dva mjeseca", naglasio je dr. Dragan Milić.

„Bojkot je znatno utjecao na rezultat oporbe"

Ipak, Srpska napredna stranka će biti pojedinačno najjača stranka u Srbiji sve do trenutka dok ne izgubi vlast, pa čak i poslije toga, smatra profesor s Fakulteta političkih znanosti Miloš Bešić. On ujedno ocjenjuje da je, s druge strane, uvjerljivo najveći gubitnik ovih izbora koalicija „Biramo", koja se u različitim gradovima pojavljivala pod različitim imenima, a u Beogradu je, kako kaže, posebno loše prošla. Bojkot je, kaže, znatno utjecao na rezultat oporbe.

„U Beogradu je izlaznost bila manja za 12 posto, u Nišu za sedam posto, a u Novom Sadu za deset. To su sve oporbeni glasači, uglavnom glasači „Srbije protiv nasilja". Tome je doprinio i bojkot. To znači da je činjenica da neke važne stranke bojkotiraju, ali je činjenica da je taj bojkot definirao atmosferu u kompletnom oporbenom timu koja je bila negativna i demotivirajuća za glasače“, zaključuje profesor Bešić.