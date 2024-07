Spor oko proračuna u Njemačkoj ulazi u novu rundu

Pregovori u njemačkoj vladi o milijardama koje nedostaju u proračunu do sada nisu urodili plodom. Nije isključeno da se zbog toga raspadne koalicija socijaldemokrata, Zelenih i liberala. No kancelar je optimističan.

Socijaldemokrati kancelara Olafa Scholza dobro su se pripremili i za petak (5.7.) ujutro u sedam sati zakazali izvanrednu sjednicu socijaldemokratskog zastupničkog kluba. Jedina točka dnevnog reda je vladin nacrt proračuna za 2025. Zapravo je on odavno morao biti gotov, ali koalicijski partneri već mjesecima ne uspijevaju naći zajednički jezik.

Za petak je zakazana posljednja sjednica Bundestaga prije ljetne stanke koja će trajati do 9. rujna. Među zastupnike vladajuće koalicije uvukao se nemir, a socijaldemokrati vrše pritisak. Katja Mast, koja rukovodi poslovima socijaldemokratskog zastupničkog kluba, kaže kako svi znaju da je savjetovanje oko proračuna izuzetno zahtjevno, ali da tijekom ovoga tjedna želi pronaći političko rješenje i „otići na ljetnu stanku s jasnim informacijama kako izgleda proračun". Ona naglašava da barem mora biti jasan politički okvir.

Linije sukoba u „semaforskoj koaliciji"

Spor oko proračuna narušava stabilnost vladajuće koalicije, a opterećuje i parlamentarne zastupnike, barem one SPD-a i Zelenih. To su dvije lijeve stranke koje su u koaliciji s ekonomskim liberalima. Predsjednik liberala (FDP) Christian Lindner je ministar financija. On se zalaže za drastične mjere štednje kako bi ispunio ustavnu obvezu o tzv. „kočnici zaduženja" za 2025. godinu. Ona određuje da država može potrošiti samo toliko koliko ima prihoda.

Socijaldemokrati i Zeleni smatraju da je to nemoguće zbog niza kriznih situacija u zemlji i svijetu. Katja Mast kaže da postoje stvari kojih se država ne može odreći: „Ponajprije moramo naći resurse za ulaganje u budućnost, u infrastrukturu, digitalizaciju, obrazovanje. Drugo, nikada nisam dovodila sumnju to da je nama važna vanjska, unutarnja i socijalna sigurnost."

Ljetna stanka Bundestaga traje do 9. rujna Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Štednja ili novi dugovi?

Socijaldemokrati i Zeleni najviše bi voljeli kada bi se ponovo proglasila izvanredna situacija u kojoj se može suspendirati „kočnica zaduženja". U najmanju ruku, smatraju te dvije stranke, izdaci za pomoć Ukrajini koju je napala Rusija morali bi biti izuzeti iz proračuna. No to FDP ne želi.

Obje strane mjesecima tvrdoglavo ostaju na svojim pozicijama. Liberali žele smanjiti socijalne izdatke i podržati privredu. Više puta je u zraku visjela prijetnja raskida koalicijskog sporazuma, ali to ne bi pomoglo ni jednoj vladajućoj stranci, jer u anketama prolaze tako loše da bi na novim izborima sigurno izgubile vlast. Zastupnički klub SPD-a bi se prepolovio.

Konačno postizanje dogovora o proračunu je važno i što se tiče pokrajinskih parlamentarnih izbora koji se u rujnu održavaju u tri istočne njemačke pokrajine. Koliko negativno svađe u saveznoj vladi utječu na birače vidjelo se na izborima za Europski parlamentu lipnju.

Traženje kompromisa

Kancelar Olaf Scholz (SPD), njegov zamjenik i ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni), kao i ministar financija Christian Lindner (FDP) to vrlo dobro znaju. Njih trojica već tjednima vijećaju u Berlinu. Razgovori iza zatvorenih vrata su naporni i često traju satima.

Za liberale brzina donošenja odluke nije najvažnija. Glavni tajnik FDP-a Bijan Djir-Sarai rekao je za novinsku agenciju dpa da su važni „temeljitost i dobar rezultat".

Olaf Scholz se trudi ostaviti smireni dojam. Ove srijede (3.7.) on je u Bundestagu rekao da se radi „o posljednjim metrima" prije dogovora te je izrazio uvjerenje da će akterima to poći za rukom. Međutim, nije odao detalje, mada bi i mnogi zastupnici iz vladajuće koalicije rado čuli nešto više o tome kako će se začepiti rupe u proračunu, budući da nedostaju milijarde eura.

No Scholz, Habeck i Lindner dogovorili su se da ne iznose ništa u javnost. Samo je priopćeno da je proračun većine ministarstava već dogovoren.

Kancelar Olaf Scholz obećava da će nacrt proračuna stići u Bundestag "ovog mjeseca" Foto: Ralf Hirschberger/AFP/Getty Images

Manje pomoći u razvoju

Pet ministarstava se pobunilo protiv planirane štednje koju im je nametnuo ministar financija. Skoro svuda su izdaci planirani za 2025. ispod onog što se smjelo potrošiti ove godine. Drastične uštede predviđene su u pomoći u razvoju i humanitarnoj pomoći. Protiv toga se prije svih pobunila ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock.

Zeleni više sumnjaju u mogućnost dogovora do kraja tjedna nego njihovi socijaldemokratski kolege, ali kažu da je zastupnički klub isto tako spreman za kratkoročno sazivanje posebne sjednice u petak.

I oporba je nezadovoljna

Najveća oporbena zastupnička grupa koja se sastoji od Kršćansko-demokratske unije (CDU) i bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU), kritizira tu proceduru. Njihov stručnjak za proračun Mathias Middelberg optužuje kancelara Scholza za netransparentnost i „nemoguć odnos prema parlamentu“ koji mora odobriti dogovoreni proračun.

Ni takve optužbe ne mogu izbaciti iz takta kancelara koji je pred parlamentom izjavio kako vjeruje da će nacrt proračuna biti predočen Bundestagu „ovog mjeseca". Dodao je kako smatra da parlament nije ometen u radu.

„Bundestag obično vijeća o proračunu poslije ljetne stanke i raspravlja do kraja godine", rekao je Scholz. „U takvom slijedu događaja neće se naći nešto što će ga ometati.“

*ovaj članak je izvorno objavljen na njemačkom jeziku