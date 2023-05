Spiegel - tjednik u vlasništvu zaposlenih

Može li netko biti šef i istodobno podređeni svojim zaposlenicima? To je moguće kada je u pitanju tjednik Der Spiegel. Jer ovdje su zaposleni istodobno i većinski vlasnici. Oni su sada (opet) smijenili glavnog urednika.

Opet je jedan glavni urednik "Spiegela" ne svojom voljom napustio ovaj tjednik. Steffen Klusmann, koji je bio na čelu redakcije od 2019., podnio je ostavku i ustupio mjesto nasljedniku Dirku Kurbjuweitu. Smijenjeni glavni urednik, kako se navodi u priopćenju izdavača, kaže da se s upravom nije uspio dogovoriti oko "ključnih strateških pitanja".

Novine radnicima

O kojim se točno razlikama radi, stvar je nagađanja. Sam Spiegel se o tome ne izjašnjava. No prema informacijama Evangeličke press službe (epd), već dulje vrijeme tinja sukob između Klusmanna i direktora Spiegela Stefana Ottlitza. Ottlitz se prije zvao Plöchinger i pod tim je imenom bio poznat kao digitalni guru "Süddeutsche Zeitunga", gdje je do 2018. godine bio član uredništva. Potom je prešao u Spiegel kao voditelj razvoja i tamo je 2020. unaprijeđen u menadžment.

Ali uprava ne može jednostavno izbaciti glavne urednike nego joj je za to potrebno odobrenje vlasnika Spiegela. I tu dolazi do izražaja posebnost ovog izdavačkog diva iz Hamburga. Ovdje sami zaposlenici imaju većinu od 50,5 posto u vlasničkoj strukturi. Za to je zaslužan sam osnivač Spiegela, legendarni Rudolf Augstein koji je 1969. godine svojim zaposlenicima najavio da im želi pokloniti "sudjelovanje u tvrtki i njezinim poslovnim rezultatima".

Nešto kasnije radna snaga je osnovala “Employees KG” a 1974. tvrtka u vlasništvu zaposlenih preuzima gotovo polovicu kapitala poduzeća.

Legendarni osnivač tjednika Der Spiegel Rudolf Augstein - izdavačka kuća pripada zaposlenima Foto: Imago

Nasljednici bez moći

S obzirom na to da prema ugovoru "o svim bitnim pitanjima” među vlasnicima mora postići većina od 76 posto, KG ne može sam smjenjivati glavne urednike. Zeleno svjetlo mora dati i medijska grupa Bertelsmann, koja preko posredničkog holdinga posjeduje 25,5 posto dionica. Nasljednici Augsteina sa svojih 24 posto nemaju formalni utjecaj.

Mnogi su glavni urednici do sada osjetili moć KG-a, tj. zaposlenih. Smjenu dugogodišnjeg glavnog urednika Stefana Austa inicirala je uprava KG-a 2008. godine. A današnji vladin glasnogovornik Wolfgang Büchner morao je krajem 2014. nakon nešto više od godinu dana napustiti čelno mjesto Spiegla zbog toga što se uspio posvađati s KG-om i prije nego što je preuzeo dužnost postavivši tadašnjeg novinara tabloida "Bilda" Nikolausa Blomea u Spiegel što je izazvalo sablazan kod mnogih novinara ovog uglednog tjednika.

