Soljenka gospođe Anne Biller

Četrnaest kuharica i kuhara (naslovna fotografija) ponosno pozira na jednoj staroj fotografiji koja prikazuje svakodnevicu bivših žitelja dvorca Fürstenstein. Danas se on zove dvorac Ksiaz i nalazi se u gradu Walbrzychu, na jugozapadu Poljske. Do 1945. to se mjesto zvalo Waldenburg. Dorothea Huhn iz Hannovera je na toj fotografiji prepoznala svoju baku. Uspostavila je kontakt s gradskom upravom, s današnjim vlasnikom dvorca i otputovala u Poljsku kako bi ispričala priču o svojoj baki.

A ona se zvala Anna Biller. Početkom 20. stoljeća ona je kao mlada žena radila u kuhinji dvorca Hansa Heinricha XV., grofa od Hochberga i kneza od Pleßa, te njegove engleske supruge Daisy. „Sjećam se odlične kuhinje moje bake", priča Dorothea Huhn tijekom posjeta u Ksiazu. I dodaje da je naslijedila recepte svoje bake, između ostaloga i recept za šlezijsku tortu s makom.

Anna Biller se 1924. udala i napustila dvorac. Na rastanku je dobila i poklon, bila je to soljenka s kneževskog stola. "To je jedan mali, ali vrlo elegantan objekt od brušenog kristala i srebra”, opisuje unuka Dorothea Huhn.

Sobarice u dvorcu Fuerstenstein

Kuhari i fotografi

Priča o Dorothei Huhn i njezinoj baki je inspirirala današnju upravu dvorca Ksiaz da krene u potragu za drugim potomcima nekadašnjeg osoblja. Oni bi možda mogli pomoći u identifikaciji nepoznatih osoba na stotinama starih fotografija.

Koncem svibnja ove godine uprava dvorca je na društvenim mrežama objavila apel na poljskom, njemačkom i engleskom jeziku: sve one ljude koji na nekoj od fotografija prepoznaju svoje pretke poziva se da uspostave kontakt s upravom dvorca.

"Početkom 20. stoljeća je oko 400 osoba radilo u dvorcu Fürstenstein za peteročlanu obitelj Hochberg", kaže Mateusz Mykytyszyn, glasnogovornik dvorca i predsjednik zaklade koja je posvećena liku i djelu kneginje Daisy von Pleß.

Vrijedne fotografije

Mnoge od njih, batlere, sobarice, osoblje koje je radilo u štali ili u kuhinju, može se razgledati u sklopu foto-izložbe. Slike je prije stotinjak godina napravio dvorski fotograf Louis Hardouin. Njegova unuka koja sada živi u Kanadi 2016. je vrijednu kolekciju fotografija poklonila dvorcu Ksiaz. "Samim time da prikazujemo te ljude i njihove priče, mi pričamo i o našoj vlastitoj povijesti", kaže Mykytyszyn. "Svaka uspomena, svako sjećanje na Ksiaz nama je jako vrijedno."

Jako često se radi o potresnim i sentimentalnim pričama. "Posjetio nas je praunuk bibliotekara Karla Johannesa Endemanna, on se brinuo o dvorskoj knjižnici. Poklonio nam je namještaj i jedno zrcalo koje je njegova baka dobila kao poklon za vjenčanje od kneginje Daisy”, priča Mykytyszyn.

Nacistički stožer

Većina nekadašnjeg osoblja je i živjela o moćnom dvorcu. Taj život je prekinut početkom Drugog svjetskog rata. Plemićka obitelj Hochberg i Pless nije podržavala Hitlerov režim. Njihov srednji sin Alexander je čak pristupio poljskim oružanim snagama u egzilu.

Obitelj je razvlaštena od strane nacista koji su 1943. zaplijenili dvorac. Bilo je planirano da on postane jedan od ukupno 20 Führerovih glavnih stožera, no ti planovi o prenamjeni nikada nisu realizirani do kraja. Tijekom radova uništene su skupocjene povijesne dvorane i dijelovi unutarnjeg uređenja. Nakon što je to područje osvojila Crvena armija, ruski su vojnici 1945. opljačkali dvorac.

Većina njemačkih žitelja grada Waldenburga pobjegla je nakon kraja rata u smjeru zapada ili su kasnije protjerani. Poljaci koji su stigli u njihov grad izgradili su svoj novi život u „iznova stečenim područjima" – kako je tada predstavljala komunistička propaganda.

Ovako danas izgleda dvorac Ksiaz

Memoari šlezijskih plemića

Sadašnja generacija koja živi u Walbrzychu ne želi potiskivati njemačku povijest dvorca i grada. Upravo suprotno: mnogi taj dio prošlosti doživljavaju kao zajedničko povijesno naslijeđe. „Nitko više ne priča o iznova stečenim područjima", kaže Mykytyszyn. "Zajednička povijest, kulturno naslijeđe i spomenici nemaju nacionalnost. Oni nam pripadaju svima i svi se mi moramo brinuti o njima."

Nakon prvih popravaka u 60-im godinama prošlog stoljeća, dvorac je u međuvremenu u potpunosti renoviran. 2014. je renoviran i mauzolej obitelji Hochberg koji se nalazi u parku u sklopu dvorca. Unuk kneginje Daisy, knez Bolko von Pleß, danas ima 86 godina i živi u Münchenu. Prošlih je godina često boravio u Ksiazu. 2015. je postao počasni građanin Walbrzycha. A 28. lipnja 2022. tamo će biti objavljeni i njegovi memoari, koje je na papir stavio Mateusz Mykytyszyn, predsjednik Zaklade Daisy-von-Pleß.

"Preko 700 godina ova je zemlja bila dom moje obitelji", piše Bolko u svojoj knjizi. "Naše kulturno naslijeđe je most između prošlosti i budućnosti. Ono nam omogućava da na temelju tradicije i povijesti izgrađujemo razumijevanje, da liječimo rane i svladamo podjele iz prošlosti."

