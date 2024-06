Slom elektroopskrbe čitave regije

Od Hrvatske pa do Albanije je ovaj petak došlo do nestanka struje. Uzrok se još uvijek traži – najprije kod drugih, ali se čini kako je razlog tek kronično stara infrastruktura i velika potrošnja.

Već ovog petka se proširila vijest kako je uzrok kolapsa elektroopskrbe veliki požara kod dalekovoda od 400 kV na nepristupačnom terenu na granici između Crne Gore i BiH. Direktor Nacionalnog dispečerskog centra elektroprijenosnog sistema Crne Gore Ranko Redžić kaže da je to “lako moguće”, ali i da se to “još ispituje”. Ističe kako „ovakav poremećaj nije zabilježen za 30 godina“ i kako je “poremećaj bio regionalnih razmjera i zahvatio je veće dijelove Crne Gore, Albanije, BiH, i značajan dio Hrvatske. Još nemamo informaciju što je izazvalo ovaj događaj. Došlo je do nestanka napona, ispali su pojedini elementi, u sistemima u okruženju i našem sistemu. Mi smo te elemente vratili pod napon“, kazao je Redžić.

Televizija N1 prenosi izjavu crnogorskog ministra energetike Saše Mujovića koji kaže da je problem nastao kao „posljedica velikog porasta dnevnog opterećenja, ali i velikih temperatura“. „Kada imate ta dva uzorka međusobno povezana, onda imate situaciju da električnu energiju ne možete na pravi način prenositi, odnosno vodovi su preopterećeni i dolazi do njihovih ispada. Ispad jednog voda znači preopterećenje drugog i tako je došlo do ovog što se dogodilo“, kaže Mujović.

Ne samo u Sarajevu su tramvaji stali... Foto: Armin Durgut/AP Photo/picture alliance

Problem kod susjeda

I u Bosni i Hercegovini iz Nezavisnog operatora sistema BiH se čuje kako je uzrok bio „problem u prijenosnoj mreži u regiji i preopterećenje ključnih 400kV interkonektivnih vodova“. To je za posljedicu imalo „kaskadno prenošenje poremećaja“ na Elektroenergetskom sistemu BiH. Veći dio ove zemlje ostao je bez električne energije, uslijed čega je u mnogim gradovima došlo i do kolapsa u prometu. U Sarajevu je, kako prenose lokalni mediji, više osoba satima ostalo zarobljeno u liftovima, dok su pojedini dijelovi grada ostali i bez vode, i to u danu kada se bilježe rekordno visoke temperature.

Poremećaj se tako nužno prenio i na Hrvatsku sa kojom BiH ima najveći broj interkonektivnih dalekovoda pa je tako gotovo cijela Dalmacija ostala bez električne energije. „S obzirom na to da su iz cijelog napona ispali BiH, dio Hrvatske, Crna Gora i Albanija, utvrđuju se detalji i uzroci. Naše službe nisu utvrdile da se radi o bilo kakvom kvaru kod nas. Kako se radi o principu spojenih posuda, i dio naše mreže je ostao bez napona“, izjavio je ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar.

A i semafori su prestali raditi tako da su službenici morali na ulice Foto: Armin Durgut/AP Photo/picture alliance

Dva kvara dovoljna za kolaps

Direktor Sektora za vođenje elektroenergetskog sistema Hrvatske Danko Blažević kaže da je na europskoj razini pokrenuta istraga o ovom slučaju. Nalaz jest kako se dogodio „nesretni splet okolnosti da su dva dalekovoda, jedan u Crnoj Gori, drugi u Albaniji, ispala iz pogona u kratkom vremenu."

Albanska ministrica energetike Belinda Balluku rekla je da je došlo do kvara na interkonektoru između Albanije i Grčke i da je čula da su slične okolnosti bile u Crnoj Gori i dijelovima Hrvatske i BiH. „Istraga će potrajati, ali rane analize ukazuju kako su velike količine energije u prijenosnom sistemu i vrlo visoke temperature stvorile ovaj tehnički problem“, kazala je Balluku.

Kod ljetne žege, svi svoje klime okrenu "do daske" a dalekovodna infrastruktura je ponegdje stara i po pola stoljeća. Rezultatu se ne treba čuditi... Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP

Stručnjak za energetiku i nekadašnji generalni direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagić kaže da se ovakvi raspadi sistema često dešavaju u ljetno vrijeme. „Vjerojatno je uslijed velike potrošnje energije došlo do velikog opterećenja i ako je došlo do kvara, odnosno ispadanja dalekovoda zbog preopterećenja, onda se to po sistemu domino efekta prenijelo po cijeloj regiji“, kazao je Jerlagić za BH radio 1.

Isto tako je činjenica kako je samo u posljednje dvije godine potražnja električne energije povećana za 20%, ali dalekovodi i čitava infrastruktura – dijelom još iz doba Jugoslavije se ne obnavljaju dovoljno brzo. Utoliko i stručnjaci predviđaju kako su slični ispadi veoma lako mogući i ubuduće jer alternativa je samo značajno povećanje cijene električne energije kako bi se platile investicije u održavanje.