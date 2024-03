Sirija: val prosvjeda protiv Assadovog režima

Dugo vremena su prosvjedi u gradu Suwaidi na jugozapadu Sirije bili mirni. Sve je počelo u kolovozu prošle godine. Od tada je sve više ljudi počelo izlaziti na ulice i prosvjedovati protiv brutalnog režima Bashara al-Assada. Njega se smatra odgovornim za smrt skoro pola milijuna ljudi, odnosno progon nekoliko milijuna ljudi u Siriji. Mjesecima su prosvjedi u Suwaidi bili mirni.

Ali onda su koncem prošlog mjeseca pripadnici sigurnosnih snaga s jedne vladine zgrade počeli pucati iz vatrenog oružja na demonstrante. Pritom je poginuo 52-godišnji Dshawad al-Barouki. Jedan drugi demonstrant je teško ozlijeđen.

„Mi u Suwaidi znamo da režim preferira kugle“, rekla je prosvjednica Lubna Albassit. „Najprije su čekali da vide hoće li naš pokret splasnuti sam od sebe. Ali kad su vidjeli da se prosvjedi nastavljaju, htjeli su nas zastrašiti."

Ali to neće funkcionirati, kaže Albassit: “Projektili nas neće impresionirati. Mi već odavno polazimo od toga da će oni kad-tad početi pucati na nas. Iako mi samo mirno prosvjedujemo i ne radimo ništa drugo.“

Poruke koje su prosvjednici uputili Assadovom režimu, posebno su nezadovoljni ekonomskom situacijom Foto: Suwayda24/AP/picture alliance

Ekonomsko nezadovoljstvo

Povod za prosvjede u Suwaidi je bilo nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom. Posebno su bili ljuti zbog visokih cijena benzina. Ali onda su s vremenom demonstracije dobile sve izraženiji politički karakter. Na koncu su prosvjednici u Suwaidi zahtijevali isto ono zbog čega su njihovi sunarodnjaci izašli na ulice u revolucionarnoj 2011. godini: kraj Assadovog režima.

No, kada ostavimo po strani smrt jednog prosvjednika koncem veljače, Assadov režim je na demonstracije u Suwaidi (za sada) reagirao ipak drugačije nego tada. „Režim se nada da će se pokret kad-tad ispuhati“, kaže Fadel Abdul Ghany. On je voditelj Syrian Network for Human Rights (SNHR) i iz Nizozemske promatra kršenje ljudskih prava u Siriji. "Jasno, na ulicama ima demonstranata koji zahtijevaju temeljite demokratske promjene. Ali još uvijek se tu radi o lokalnom pokretu. I zato režim ne želi eskalaciju koja mu ionako ne bi bila od neke koristi."

Slično razmišlja i Mohammed Alaa Ghanem, politički šef American Coalition for Syria sa sjedištem u Washingtonu. “Doduše režim bi kad-tad mogao izgubiti strpljenje i postati aktivan”, napominje on. Ali ipak ne vjeruje da incident koncem veljače nužno upućuje na zaključak da bi stopa nasilja od strane režima mogla porasti. Za to postoji cijeli niz razloga, objašnjava Ghanem u razgovoru za DW.

Jedan od tih razloga je poruka koju se šalje s prosvjeda u Suwaidi. “Ti prosvjedi su vrlo važni, zato što oni demantiraju tvrdnju režima o tome da on pazi i štiti manjine u Siriji.” Naime, prosvjede su dobrim dijelom organizirali i održali na životu Druzi, jedna religiozna zajednica koja je doduše nastala iz islama, ali je danas ipak dosta udaljena od njega, radi se o jednom obliku islama, ali s obilježjima nekih drugih vjera. Druzi su dugo bili lojalni Assadu. Ali već neko vrijeme su i oni vidno nezadovoljni načinom na koji on vlada zemljom.

Za vladu prosvjed Druza se događa u vrlo nezgodno vrijeme. Godinama je naime Damask tvrdio da se kod većine prodemokratskih demonstranata radi o islamističkim ekstremistima, koji bi se, kad i ako jednoga dana dođu na vlast, okrenuli protiv manjina u Siriji. Čini se da prosvjedi u Suwaidi, utvrdi druzijske manjine, te tvrdnje demantiraju. „Mi vidimo da na ulice izlazi jedna od najvećih manjina u Siriji. Ta manjina smatra da je Assadova vladavina katastrofalna i želi njezin kraj“, kaže Alaa Ghanem. I to je razlog po njemu zbog čega je režim do sada odustajao od uporabe nasilja, recepta koji je inače koristio u sličnim situacijama.

Izgleda da Assadov režim važe kakav bi dojam na međunarodnoj sceni, ali i u toj regiji, moglo ostaviti sustavno nasilno postupanje prema druzijskoj zajednici. I to pogotovo zbog činjenice da je cijeli niz arapskih zemalja, među njima i moćna Saudijska Arabija, prije nekog vremena odlučila ponovno normalizirati svoje odnose s Assadovim režimom – nakon što je Arapska liga tijekom najkrvavijih godina građanskog rata izbacila Siriju iz svog članstva.

Održivi prosvjed

Bashar al-Assad Foto: via REUTERS

Prosvjedni pokret u Suwaidi je za sada relativno malen i lokalno je ograničen. No, svejedno je izazvao puno pozornosti u Siriji. Tijekom proteklih sedam mjeseci nije bilo dana, a da središnji trg Karama (Trg dostojanstva) u Suwaidi nije bio zauzet, kaže aktivist za ljudska prava Ghanem. Tijekom prosvjeda posljednjih mjeseci demonstranti su, po navodima aktivista, čak zatvorili urede Assadove političke stranke u toj pokrajini te ih pretvorili u škole, klinike ili društvene centre. Osim toga su utemeljili sindikate i druge demokratske institucije. Žene su preuzele vodeću ulogu u prosvjednim akcijama. A demonstranti su čak predložili kako Suwaida može postati autonomna, područje kojim bi se jednim dijelom vladalo neovisno o sirijskoj vladi u Damasku.

Po tom scenariju bi se ta pokrajina mogla razvijati po uzoru na neke druge južne sirijske regije, na primjer Daraa ili Quneitra, rekao je koncem 2023. za online-publikaciju Syria Direct Rayan Maarouf, glavni urednik lokalne medijske mreže Suwayda 24.Tamo je situacija slična, smatra on. „Sigurnosni aparat tamo nije nazočan u ozbiljnoj mjeri, njihovo prisustvo je čista formalnost.“ Umjesto toga važnu političku ulogu igra lokalna zajednica, dodao je ovaj novinar.

Ali ima i rezerviranih mišljenja. „Ljudi ovdje imaju osjećaj da su prepušteni sami sebi, da su ih svi izdali“, kaže aktivist Louay Hadifa za DW. „Mi ćemo ostati povezani sa Sirijom. Ali razmišljamo o tome da slijedimo primjer federalnih država poput Njemačke ili SAD-a.”

Za sada nije jasno koliko demonstranata u Suwaidi uopće podržava takve ideje. Prosvjednica Lubna Albassit tu opciju u svakom slučaju odbacuje. Ona u tom scenariju vidi mogućnost za Assada da ostane na vlasti. „Mi želimo domovinu za sve Sirijce. Sirijska revolucija je bila i ostala glas za sve Sirijce”, kaže ona.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.