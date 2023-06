Sintetički embrij iz ljudske matične stanice?

Već i pomisao da je stvoren ljudski embrij praktično klonirane osobe je digao na noge ne samo znanstvene krugove. No ako to i jest točno, to nipošto nije – barem nije za sad novi čovjek.

Britanska profesorica poljskog podrijetla Magdalena Zernicka-Goetz je sa svojim kolegama već prošle godine objavila kako je stvorila „strukturu sličnu zametku“ od matične stanice miša, a sad mediji javljaju kako im je to uspjelo i s čovječjom matičnom stanicom.

No znanstvenici su oprezni s izjavama jer profesorica biologije koja djeluje na sveučilištu Cambridge i na California Institute of Technology o ovom istraživanju još nije objavila znanstveni rad u kojem bi predstavila što su i kako su oni to zapravo stvorili.

Direktor instituta za humanu genetiku sveučilišne klinike Schleswig-Holstein, Malte Spielmann za agenciju dpa objašnjava kako je u tom embriju doista počela diferencijacija stanica, ali kako je to još daleko od toga da su se počele formirati stanice određenih dijelova tijela ili organa.

Matične stanice imaju svojstvo modifikacije gdje će onda postati ono što organizam u tom trenutku treba. Ali da od takve stanice postane i zametak - to je nešto posve novo. Foto: EMBL

„Velik korak" – ali nije novi čovjek

Profesor Spielmann je prije nekoliko dana i osobno vidio predavanje profesorice Zernicke-Goetz u kojem je predstavila ovaj sintetički embrij u organizmu koji bi trebao biti star osam dana. "Te stanice pokazuju veoma slične signalne puteve i tipove stanica kao kod pravog ljudskog embrija“, ali upozorava da to on još nipošto nije, niti je taj embrij očito sposoban dalje se razvijati. No ipak i on priznaje: „Koliko znam, to je prvi put da je netko na taj način stvorio ljudski embrij. Utoliko to smatram preokretom ili u najmanju ruku nečim potpuno novim."

Drugi znanstvenici su još oprezniji u izjavama. Već se i prije čulo kako su se postigli uspjesi u „kloniranju čovjeka“, ali redovito se pokazalo da je to u najboljem slučaju tek djelomično točno. Tako je profesor sveučilišta Pompeu Fabra u Barceloni, Alfonso Martinez Arias tek spreman reći kako bi to „mogao biti važan korak u znanosti, ali moramo prije toga pogledati sve podatke prije nego što donesemo sud o tome.“

I nakon 14 dana, embrij je još daleko od formiranja pojedinih dijelova tijela - ovo je mnogo stariji embrij miša. Ali u određenoj mjeri je počela diferencijacija pojedinih stanica. Foto: Haruko Obokata (RIKEN)

Britanski list Guardian javlja kako je znanstvenicima profesorice Zernicka-Goetz već uspjelo embrij održati na životu četrnaest dana i kako se tu već onda moglo doći do spoznaja kakve posljedice imaju genetski poremećaji i koji bi bili biološki uzroci spontanog pobačaja ili neplodnosti.

No ako bi ti navodi i bili točni, otvaraju se i ozbiljna etička, a i pravna pitanja. Neke zemlje potpuno zabranjuju eksperimente s ljudskim zametcima, neke pak dopuštaju istraživanja ljudskih embrija samo do razvoja postignutog nakon 14 dana. Tek rijetke zemlje dopuštaju i eksperimente na starijim zametcima, makar tu nije jasno je li to uopće embrij kakav bi nastao „prirodnim“ putem iz jajne stanice i spermija i koji bi se onda i razvio u ljudsko biće.

aš(dpa)

