Sergej zna ljude: Mutni savjetnik za ruske tražitelje azila

Rusi masovno napuštaju svoju zemlju, a mnogi žele u Njemačku. To je prilika za ljude poput Sergeja P. koji se nudi kao „savjetnik“ i posrednik. Usluge naplaćuje, tvrdeći da samo želi pomoći.

Desetine tisuća Rusa odlaze iz zemlje od početka agresije na Ukrajinu. Neki tako izbjegavaju mobilizaciju, drugi se boje represije jer se protive ratu.

Mnogi bi u Njemačku, ali birokratske prepreke su ogromne. Tu u igru ulaze posrednici poput Sergeja P. Taj čovjek nudi Rusima putovanje u Njemačku – u koje je uključeno i traženje azila.

Sergej opisuje svoju ponudu kao „evakuaciju iz Putinovog carstva" i tvrdi da ništa ne zarađuje. No, samo za prvi informativni telefonski razgovor naplaćuje 350 eura. Kaže, ima toliko upita da ne stigne na sve odgovoriti, a novac navodno šalje svojim rođacima u Rusiji kako bi brinuli o njegovoj majci.

Na Instagramu Sergej postavlja slike s putovanja – čas je u Rimu, onda u Marseillu ili na Rodosu. I obećava sunarodnjacima iz Rusije da i oni mogu voditi takav život, ako uspiju sve srediti, poput njega.

Sergej P. Foto: Dmytro Katkov/DW

„Nije nezakonito savjetovati ljude. Ali ono što radi Sergej P. je zloupotreba očaja", kaže nam Aleksej Kozlov iz Inicijative „Slobodna Rusija Berlin“.

Bloger u egzilu

Sergej P. (39) rođen je u Nižnjem Tagilu, a već tri godine je u Njemačkoj. Navodno se zamjerio lokalnim vlastima u Rusiji kad je na Instagramu obznanio da ništa ne poduzimaju protiv zagađenja okoliša u njegovom selu. Protiv njega je tamo pokrenuta istraga.

DW je izvještavao o tom slučaju, organizacija Reporteri bez granica zauzela se za to da ovaj čovjek, kao bloger i građanski novinar, dobije azil u Njemačkoj.

No ubrzo je uslijedio zaokret. P. je obrisao nalog na Instagramu i otvorio novi pod nazivom: „Useljavanje u Njemačku, savjetodavni ured za potražitelje azila i izbjeglice“.

Tu se Sergej P. predstavlja kao čovjek koji ima sva rješenja u rukavu. „Ruska putovnica za četiri dana, španjolska šengenska viza za četiri tjedna“, reklamira na mreži Telegram. Kako to? Sergej kaže da ima prijatelje u Moskvi koji pomažu, ali ne zalazi u detalje.

Ovaj čovjek nema kancelariju niti pravno znanje, njemački natuca. Njegov adut je što je i sam prošao kroz postupak dobijanja azila u Njemačkoj. Zaštita mu je odobrena kao opozicionom blogeru koji se bavi pitanjima životne sredine i stoga je navodno progonjen u Rusiji.

Ne izmišlja ništa novo, već pokušava „kopirati“ svoj slučaj i pomoći drugima, kaže sada Sergej P. On organizira letove i smještaj, nalazi odvjetnike…

Putem Telegrama pak nudi i drugačije usluge. Recimo pomoć pri traganju za razlogom azila i „slaganje priče“ za njemačke institucije. „Savjetovanje se plaća“, piše tamo, a o tome Sergej kaže da treba platiti onaj tko je suviše ljen da pročešlja sve njegove objave.

Nekima je pomogao, nekima samo naplatio

DW je pronašao više Rusa koji su imali posla sa Sergejem P, nekima od njih je navodno uzeo novac ni za šta.

Marija K. (33), učiteljica iz jednog sibirskog sela, dokopala se Berlina tvrdeći da je odbijala držati se državne linije o tome kako na satovima opisivati rat u Ukrajini. Kaže, jedna kolegica ju je odala, pa je Mariju na odlazak pritisla tajna služba.

Marija K. u Berlinu Foto: Dmytro Katkov/DW

„Nije bilo budućnosti za mene u Rusiji, uhitili bi me prije ili kasnije. Jer nisam mogla šutjeti“, priča ona danas za DW. I kad je stigla u Njemačku, govorila je za medije – to je organizirao Sergej P. Dobila je azil svega 27 dana kasnije.

Malo kasnije u Berlin stiže jedna medicinska sestra iz Rusije, i ona navodno progonjena. Azil joj nije odobren jer je u Njemačku ušla s talijanskom vizom, pa su je htjeli tamo vratiti. Ali, i dalje je u Berlinu jer joj je Sergej P. navodno uspio srediti crkveni azil.

Jedan par iz Sankt Petersburga nije ni uspio doputovati u Njemačku, zaglavili su u Istanbulu bez vize. Kako tvrde, već su Sergeju P. uplatili 1.500 eura – koje im on ne želi vratiti.

On kaže da ima rešenje – mogli bi da odlete u zemlju za koju ne treba viza, pa da nastave ka Njemačkoj i traže azil na aerodromu. Tvrdi da je s onih 1.500 eura već platio odvjetnika za njih i da ima punomoć. Par potvrđuje da je već kupovao karte do Srbije i Maroka, ali nisu pušteni u avion. Jer, tko želi dalje do Njemačke, samo da bi navodno tamo presjeo na drugi avion, više ne može tako lako proći.

Prijetnje tužbom

Kada je DW na ruskom jeziku izvjestio o ovakvim poslovima Sergeja P, on je objavio devetominutni video u kojem je bjesnio, tvrdio da mu sve smeštaju dve ruske aktivistkinje i prijetio novinaru DW tužbom. Dan kasnije je naveo da mu je izvještavanje DW-a donijelo četiri tisuće novih pratitelja na Telegramu.

Slijedi video s berlinskog aerodroma, Sergej dočekuje jednog mladića koji je navodno pobjegao od mobilizacije. „Ali ja sam mu omogućio da dođe u Europu“, kaže Sergej. Nije rekao koliko to košta.

