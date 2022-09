Scholz u UN-u oštro napao Putina

Njemački savezni kancelar Olaf Scholz je teško optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina. U vezi s ruskom agresijom na Ukrajinu on je u svom prvom govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku rekao o Putinu: „On razara (…) ne samo Ukrajinu, on uništava i vlastitu zemlju." Putin vodi osvajački rat s jednim jedinim ciljem: da zavlada Ukrajinom, rekao je Scholz. Samoodređenje i političku neovisnost on ne priznaje. Za to postoji samo jedan naziv: „To je čisti imperijalizam", rekao je Scholz. Naglasio je još jednom da će Njemačka „svom snagom" podupirati članicu UN-a Ukrajinu – financijski, gospodarski, humanitarno, a i oružjem.

„Ne pomicati granice silom"

Kancelar je osim toga pozvao međunarodnu zajednicu da se zauzme za ciljeve i osnovna načela Povelje Ujedinjenih naroda. Ne smije se pasivno promatrati kad jedna vrlo naoružana, nuklearna velesila – uz to još jedna od suosnivačica Ujedinjenih naroda i stalna članica Vijeća sigurnosti – želi granice pomicati silom, poručio je Scholz. Kritizirao je „novu fragmentaciju" svijeta. „Nastali su novi ratovi i konflikti. Globalne velike krize gomilaju se pred nama, povezuju se i pojačavaju."

Kina navodno drži više stotina tisuća Ujgura u logorima za preodgoj

U svom govoru je socijaldemokratski političar ukazao na to da su članice Ujedinjenih naroda odgovorne za obranu ljudskih prava. Pozadina je prijepor i s autoritarnim državama kao što je Kina. Scholz je pozvao kinesko vodstvo da provede preporuke bivše visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet o položaju muslimanske manjine Ujgura u Xinjiangu. Peking opovrgava optužbe da u toj pokrajini drži zatvorene stotine tisuća ljudi u logorima za preodgoj. Kancelar je osim toga spomenuo kršenja ljudskih prava u Afganistanu, Sjevernoj Koreji, Siriji, Iranu i Bjelorusiji.

Scholz je ponovo pozvao na reformu Vijeća sigurnosti UN-a i zahtijevao stalno mjestu za Njemačku u najvišem tijelu Ujedinjenih naroda. „Njemačka je spremna preuzeti veću odgovornost, kao stalna članica i ponajprije kao nestalna članica u godinama 2027./28." Naglasio je da je Njemačka druga zemlja po uplatama u proračun Ujedinjenih naroda.

