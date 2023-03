Scholz: „Teško je pregovarati s oružjem na sljepoočnici“

Savezni kancelar Olaf Scholz (SPD) u Bundestagu je podržao pravo Ukrajine na obranu vlastite suverenosti. Ne može biti nikakvog mirovnog sporazuma bez Ukrajinaca, rekao je Scholz u svom nastupu godinu dana nakon govora kojim je bio najavio „Zeitenwende", odnosno zaokret u njemačkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici.

"Mir se ne postiže tako da se ovdje u Berlinu uzvikuje 'Nikad više rat', a istovremeno zahtijeva da se prestane slati oružje Ukrajini", kazao je šef njemačke vlade. Bila je to poruka upućena prosvjednicima koji su prošli vikend u Berlinu zahtijevali povratak za pregovarački stol: „Pacifizam ne znači pokoravanje pred većim susjedom. Kada bi se Ukrajina prestala braniti, onda to ne bi bio mir, to bi bio kraj Ukrajine."

Scholzova poruka Rusiji i Kini

Scholzov nastup u Bundestagu Foto: Christian Spicker/IMAGO

Olaf Scholz je odbacio zahtjeve za pokretanjem mirovnih pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. „S oružjem na sljepoočnici se ne može pregovarati – osim o vlastitom podčinjavanju."

Od Rusije on traži „obnavljanje međunarodnog pravnog poretka", te je dodao kako po njegovom mišljenju ništa ne upućuje na to da je Putin spreman na pregovore.

Kancelar je od Kine zahtijevao da se angažira oko mira u Ukrajini. „Moja poruka Pekingu je jasna: iskoristite vaš utjecaj u Moskvi kako bi vršili pritisak da se ruske trupe povuku. Ne isporučujte oružje ruskom agresoru", dodao je Scholz u Bundestagu. On je rekao kako je bio razočaran činjenicom da Kina na samitu ministara financija skupine G-20 nije bila spremna osuditi rusku agresiju.

Scholz je u svom nastupu ponovio spremnost Njemačke na poštivanje cilja NATO-a o ulaganju 2% BDP-a u obranu. Za to će biti potrebno povećavanje obrambenih izdataka u saveznom proračunu, kazao je. I dodao da je to obećao, te da „to obećanje…vrijedi".

Jamstva Ukrajini

Kancelar je obećao pomoć industriji oružja, kako bi ona mogla proširiti „tekuću produkciju važnih vrsta oružja, tehnike i streljiva". A to, kako je naglasio, podrazumijeva „dugoročne ugovore i isplatu predujmova, kako bi se moglo proširiti proizvodne kapacitete". Scholz je naglasio kako je potrebno osigurati proces brže i učinkovitije nabavke naoružanja za Bundeswehr i druge europske vojske.

Njemački kancelar je u smjeru Ukrajine poručio kako ta zemlje može računati sa sigurnosnim jamstvima saveznika za vrijeme nakon rata. Savezna vlada će „pomoći" Ukrajini kako bi se došlo do mira, kazao je. „Zato ćemo razgovarati s Kijevom i drugim partnerima o budućim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu." A pretpostavka za ta sigurnosna jamstva je uspješna obrane Ukrajine u ratu, naglasio je. „Povucite Vaše trupe i rat će odmah završiti", poručio je Scholz ruskom predsjedniku Putinu.

Poruka lidera oporbe

I oporbeni čelnik Friedrich Merz (CDU) u svom se nastupu osvrnuo na prosvjed za mir koji je protekli vikend održan u Berlinu. „Kada važni predstavnici krajnje ljevice i krajnje desnice zamijene žrtvu i počinitelja, to je onda cinično, to je preziranje ljudi, podlo i sramno za našu zemlju", kazao je Merz. I dodao kako postoji samo jedan čovjek koji je odgovoran za rat, a to je, kako je rekao, Vladimir Putin.

„Poziv da se okonča rat mora se uputiti samo Putinu i njegovom režimu", dodao je šef CDU-a. Rat u Ukrajini je po njegovom mišljenju samo odraz želje više autokratskih država za novom podjelom svijeta, odnosno odraz namjere da se taj cilj ostvari uz upotrebu nasilja, smatra Merz.

Friedrich Merz Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Godinu dana „Zeitenwende"

Prije godinu dana (27.2.2022.) Scholz je, samo tri dana nakon početka ruske agresije u Ukrajini, u Bundestagu održao govor kojim je najavio „Zeitenwende", odnosno zaokret u njemačkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Između ostaloga je tada obećao etabliranje posebnog fonda od 100 milijardi eura za opremanje Bundeswehra.

