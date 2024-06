Scholz se zalaže za deportacije kriminalaca u Afganistan

„Kriminalce treba deportirati – čak i ako dolaze iz Sirije i Afganistana", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz pred zastupnicima saveznog parlamenta Bundestaga. On je objasnio da su u takvim slučajevima sigurnosni interesi Njemačke važniji od prava počinitelja na zaštitu.

Njemačko Savezno ministarstvo unutarnjih poslova, kako je rečeno, već pregovara o tome sa zemljama u susjedstvu Afganistana.

Ozbiljnim kriminalcima i onima koji predstavljaju terorističkim prijetnju nije mjesto u Njemačkoj, rekao je kancelar i dodao da se više neće tolerirati veličanje i slavljenje terorističkih zločina.

Scholz je najavio da će propisi o protjerivanju biti pooštreni i kada je riječ o onima koji odobravaju terorističke zločine. „Svatko tko veliča terorizam, taj se protivi svim našim vrijednostima – i također treba biti deportiran", naglasio je kancelar.

Scholz: Ne dovoditi migrante pod opću sumnju

Kancelar je istovremeno upozorio da se ne smije dovoditi pod opću sumnju 20 milijuna ljudi s migrantskom pozadinom, koliko ih živi u Njemačkoj. „Svatko tko zloupotrebljava zločine poput onog u Mannheimu stavlja fitilj na naše zajedništvo", rekao je.

Cvijeće i svijeće u Mannheimu za ubijenog policajca, na papiru piše: "Tko napadne policajce, napada sve nas!" Foto: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Poslije napada koji je u Mannheimu izvršio osumnjičeni islamist iz Afganistana, a u kojem je smrtno stradao jedan policajac, ponovo se rasplamsala rasprava o omogućavanju deportacija u Afganistan. Njemačka je obustavila protjerivanja u tu zemlju 2021., nakon što su se tamo na vlast vratili radikalni islamski talibani.

Posljednjih dana pozivi za deportaciju teških kriminalaca u Afganistan i Siriju stižu iz redova vladajućih socijaldemokrata (SPD) i liberala, kao i od oporbenih demokršćana (CDU/CSU). Vladajući Zeleni su, s druge strane, po tom pitanju skeptični.

Iako su zakonske prepreke za deportaciju onih koji predstavljaju potencijalnu prijetnju manje nego za druge ljude koji moraju napustiti zemlju, ipak i za to postoje i pravne i praktične prepreke.

Scholz želi strože kazne za napade na političare

„Svi bi trebali moći živjeti u našoj zemlji bez straha", naglasio je nadalje u kancelar u svom obraćanju parlamentu. „To je glavno obećanje naše ustavne države i mi ćemo to obećanje provesti svom snagom.“ Vlada će zbog toga, kaže, posebno pooštriti kazneni zakon.

Kancelar se založio za strože kazne za svakoga tko prijeti ili vrijeđa lokalne političare.

Poplave su već po treći put ove godine pogodile Njemačku Foto: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Kako se zaštititi od poplava

Scholz se osvrnuo i na katastrofalne poplave na jugu zemlje – treće po redu u Njemačkoj samo ove godine. On je ponovo obećao pomoć́ države pogođenima, ali i podsjetio da je šteta velika. „Kao i kod prethodnih poplava, zajedno s pokrajinama procijenit ćemo tu štetu i organizirati pomoć́“, obećao je ovaj socijaldemokratski političar.

Kancelar je ujedno naglasio da se i savezna i pokrajinske vlade moraju bolje pripremiti za takve katastrofe. Zato će, kako najavljuje, biti poboljšana zaštita obala, ali i zaštita od poplava u unutrašnjosti. Poplavni bazeni moraju biti napravljeni svuda u Njemačkoj, čak i ako to nije baš popularno.

Po pitanju osiguranja od prirodnih opasnosti ima napretka, tvrdi Scholz i najavljuje da će o tome 20. lipnja razgovarati sa šefovima vlada saveznih pokrajina. „Vlasnicima kuća i stanova mora se omogućiti osiguravanje od prirodnih opasnosti", naglasio je kancelar.

„Ukrajina ima pravo na obranu od napada"

Kao što se i očekivalo, Scholz se osvrnuo i na promjenu kursa Njemačke u vezi s upotrebom njemačkog naoružanja u Ukrajini. Moskva je otvorila novi front u smjeru ukrajinskog grada Harkiva, u blizini granice s Rusijom, pa je Njemačka, kako je rekao, zajedno s partnerima ponovo potvrdila da Ukrajina po međunarodnom pravu ima pravo na obranu od napada na svoj teritorij, gradove i građane. Zato „Ukrajina može koristiti oružje koje isporučujemo mi i naši saveznici – uvijek u skladu s međunarodnim pravnim obvezama", naglasio je kancelar.

Njemačke rakete Taurus mogu dostići ciljeve u Rusiji Foto: Sven Eckelkamp/IMAGO

Prošli tjedan, nakon dugog razmatranja, savezna vlada je dozvolila Ukrajini upotrebu njemačkog oružja protiv ciljeva na teritoriju Rusije u pograničnim područjima. Takav korak prethodno je odobrila vlada SAD-a.

Scholz je uvjeravao njemačke građane da će učiniti sve da Njemačka ne bude uvučena u ruski agresorski rat protiv Ukrajine. Ispravno je blisko surađivati s našim partnerima i saveznicima prije donošenja tako dalekosežnih odluka, dodao je kancelar. A građani se, kaže, mogu osloniti na to „da ćemo postupiti razborito, da ćemo pažljivo odmjeriti sve rizike“. Političar SPD-a je naglasio: „Ja stojim iza toga kao kancelar koji je odgovoran za mir i sigurnost Njemačke."

Kao kancelar, on je, kaže, također odgovoran i za to da „nijedno dijete koje je danas rođeno u Njemačkoj nikada ne doživi rat u našoj zemlji". „To je za mene apsolutni prioritet", istaknuo je Scholz. Mnogi građani strahuju da bi rat mogao eskalirati i ugroziti sigurnost i mir u Njemačkoj. „Nema ničeg naivnog ili nepoželjnog u brizi za mir, kako se to ponekad prikazuje“, zaključio je kancelar Olaf Scholz.

idj/tagesschau.de