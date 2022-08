Scholz i nordijske zemlje nesložni oko uvođenja viza za Ruse

I pored suzdržanosti njemačkog kancelara, Finska traži da se ruskim državljanima zabrani ulazak u EU. „Ruski građani nisu počeli rat, ali mora nam biti jasno da oni taj rat podržavaju", rekla je finska premijerka Sanna Marin na samitu pet nordijskih zemalja sa Scholzom u Oslu, na kojem su osim njih dvoje sudjelovali i šefovi vlada Danske, Islanda, Norveške i Švedske.

„Smatram da nije u redu da ruski građani mogu ulaziti u EU, u šengenski prostor, i u turističke obilaske, dok Rusija ubija ljude u Ukrajini", rekla je Marin. Podršku je dobila od svog danskog kolege Mettea Frederiksena.

Scholz je i dalje protiv

Scholz je ostao pri svom stavu da ne treba uvoditi opću zabranu ulaska za Ruse, ukazavši na ruske građane koji bježe od Putinovog režima. „Odluke koje donosimo ne bi im trebale otežati traženje slobode i napuštanje zemlje kako bi pobjegli od Putinove diktature", rekao je: „Ovo nije rat ruskog naroda, ovo je Putinov rat".

Hoće li se Rusima zabraniti put u EU?

Zabrane ulaska u EU trenutno važe za osobe iz političkog i privrednog vodstva Rusije. Za turiste to ne važi. Finska, Estonija i Litva su zatražile da se kazne i turisti, jer one kao zemlje koje graniče s Rusijom imaju velik broj posjetitelja iz te zemlje. To je dovelo do velikih rasprava u tim zemljama, a i Poljska sada podržava ideju da se tim turistima zabrani kretanje po Europi.

„Norveška će isporučivati maksimalne količine plina"

Putovanje u Oslo je predstavljalo prvu posjetu Olafa Scholza Norveškoj otkako je na funkciji kancelara. Dva premijera su dogovorila još tješnju saradnju na planu energetike. Scholz je pohvalio značaj norveških isporuka plina na putu ka nezavisnosti od ruskog zemnog plina. „Raduje me da u Norveškoj imamo sigurnog, demokratskog i pouzdanog partnera kada je riječ o opskrbi Njemačke i Europe energijom", rekao je.

On je naglasio i da dvije strane namjeravaju intenzivirati saradnju na planu obnovljivih energija. Otkako su sredinom lipnja smanjene isporuke ruskog plina, Norveška je postala najvažniji opskrbljivač Njemačke. Premijer Jonas Gahr Store je rekao da „Norveška želi biti stabilan opskrbljivač Njemačke plinom", i dodao da trenutno ne vidi mogućnosti povećanja količine isporuke Njemačkoj i Europi. „Norveška će isporučivati maksimum onoga što možemo isporučiti".

sb (tagesschau)

