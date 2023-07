Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati: kraj sloge?

„Zabili su nam nož u leđa." Ovim drastičnim riječima je Mohammed bin Salman (također poznat i kao MbS), prijestolonasljednik i premijer Saudijske Arabije, nedavno opisao odnos svoje zemlje s Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Dugo su vremena ove dvije zemlje Perzijskog zaljeva bile politički bliske, surađujući na mnogim poljima. UAE se uvijek smatrao nekom vrstom modernijeg mlađeg partnera Saudijaca.

No čini se da je iza kulisa ovaj sklad ustupio mjesto žestokom rivalstvu, nešto što su poznavatelji zaljevske regije dugo nagađali. Sada kruže konkretni citati koji, čini se, idu u prilog tome. "Vidjet ćete što sam sve u stanju učiniti", zaprijetio je MbS u prosincu prošle godine tijekom jednog razgovora s lokalnim novinarima, o čemu je Wall Street Journal nedavno izvijestio. Taj tekst je izazvao veliku buru, posebno na društvenim mrežama u regiji.

Rivalstvo se odnosi na mnoga područja, na politička, gospodarska i vojna pitanja. S godinama se između dvoje bivših partnera stvorio jaz koji je nastavio rasti i očito je u prosincu doveo do konačnog razlaza, barem iza kulisa.

Netrpeljivosti na osobnoj razini

Kao što se i očekivalo, ništa od ovoga nije službeno potvrđeno ni s jedne strane. No, stručnjaci pretpostavljaju da se iza te prilično skladne fasade posljednjih godina znatno povećalo rivalstvo između dviju država, odnosno njihovog vodstva. Uz političko i gospodarsko nadmetanje ili neslaganje, veliku ulogu su odigrale i osobne netrpeljivosti, kaže Daniel Gerlach, glavni urednik njemačkog časopisa za teme s Bliskog istoka Zenith.

Sve do nedavno, de facto vladar Saudijske Arabije MbS i šef Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohammed bin Zajed Al Nahjan (također poznat kao MbZ) imali su blizak osobni odnos, primijetio je Gerlach. Stariji Al Nahjan je čak bio svojevrsni politički mentor prijestolonasljedniku iz Saudijske Arabije koji već neko vrijeme obavlja dužnost čelnika zemlje. "Potonji je zatim tiho izišao iz sjene onog drugog. Što je očito dovelo do osobnog razdora", kaže Gerlach za DW.

Izbjeglica u Jemenu - UAE više nije toliko na strani Saudijske Arabije Foto: Mohammed Al Wafi/AA/picture alliance

Krizna 2021.

Nemoguće je točno reći gdje su se i kada pojavile prve političke pukotine u odnosima, ali naznaka ima. "Prije 2021. Saudijska Arabija i UAE bili su na istoj strani u 90 posto slučajeva. Od tada se to smanjilo na oko 70 posto", stoji u analizi Međunarodne krizne skupine koja citira neimenovanog političkog analitičara iz Emirata.

2021. u oči prije svega upada ponovno približavanje Saudijska Arabije i Katara.Još početkom 2017. saudijsko kraljevstvo, na čelu skupine arapskih država uključujući i UAE, pokrenulo je bojkot trgovine robom iz Katara. Pod optužbom da ovaj emirat promiče "terorizam". Pod tim se prije svega mislilo na prijateljski odnos između katarske vladajuće obitelji i Muslimanskog bratstva, organizacije koja je podjednako nepopularna kako među saudijskom tako i emiratskom elitom, te njihovu socijalno-revolucionarnu agendu. Ali onda su od 2021. Saudijska Arabija i Katar ponovno poboljšali odnose.

"I UAE je sudjelovao u ovom procesu približavanja", kaže Daniel Gerlach. "Ali mnogo manje iz vlastitog uvjerenja. Iako su se odnosi između UAE i Katara donekle popravili, njihov odnos u načelu ostaje kompliciran."

Doha - podijeljeni stavovi i oko Katara Foto: Francois Nel/Getty Images

Različiti pogledi na Jemen

Saudijska Arabija i UAE se također razilaze kada je u pitanju rat u Jemenu. Kada je kraljevina 2015. intervenirala na čelu vojne koalicije na strani tadašnje jemenske vlade i borila se protiv pobunjenih Hutija, UAE se pridružio tom savezu. Poput Saudijske Arabije i Ujedinjeni Arapski Emirati etničku skupinu Huti također doživljavaju kao produženu ruku svog, u to vrijeme najvećeg neprijatelja, Irana.

U početku je UAE bio intenzivno uključen u rat, s prilično velikim gubicima. No, s vremenom je sve više dovodio u pitanje svrhu cijelog pothvata. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima sve su manje vjerovali regularnoj vladi u Jemenu pod tadašnjim predsjednikom Abedom Rabboom Mansurom Hadijem da će ponovno ujediniti i stabilizirati zemlju. I tu su se dva partnera otuđila. Prema analizi Međunarodne krizne skupine, UAE nije bio uključen u razgovore koje su Saudijci kasnije vodili s Huti pobunjenicima. UAE također, kako se nagađa, nije bio uključen ni u približavanje Saudijske Arabije i Irana 2023., u kojem je službeno posredovala prvenstveno Kina.

U isto vrijeme, Ujedinjeni Arapski Emirati su slijedili vlastite ciljeve u Jemenu. Posebice su produbili svoju prisutnost na jugozapadu zemlje, u blizini Adenskog zaljeva. "Jemenske snage u savezu s UAE-om borile su se u nekoliko dijelova Jemena protiv postrojbi koje su bliske Saudijcima", napominje Međunarodna krizna grupa u svojoj analizi.

Još uvijek najviši - neboder Burj Kalifa u Dubaiju Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

"Ovo je Saudijcima sve više stvaralo dojam da Ujedinjenim Arapskim Emiratima nije stalo do toga da poraze Hutije ili ih natjeraju na kompromis, već prvenstveno do realizacije vlastitih ciljeva", kaže stručnjak za Bliski istok Daniel Gerlach.

Gospodarska konkurencija

Dvije se države već neko vrijeme sve više i gospodarski natječu: zapadne i međunarodne tvrtke koje ulažu u Saudijsku Arabiju već dugo radije svoja sjedišta smještaju u Dubaiju: grad se smatra otvorenijim i kozmopolitskijim od Rijada, glavnog grada Saudijske Arabije. Ali i Saudijska Arabija se sada također vidljivo modernizira i želi slijediti taj primjer, ako je potrebno i uz pritiske na strane ulagače. Saudijska Arabija je odredila da tvrtke koje su u ovoj zemlji gospodarski aktivne također moraju tamo imati svoja regionalna sjedišta i to od 2024. nadalje. To će neizbježno utjecati na Dubai kao „hub" za Arapski poluotok.

Uz to, prijestolonasljednik Saudijske Arabije Bin Salman planira niz modernih tehnoloških centara, privući više turista u zemlju i razviti logističke centre. Sve to želi iskoristiti kako bi izazvao malog susjeda koji je još uvijek najvažnije trgovačko središte u regiji do danas. Konkurencija se počela zaoštravati i u zraku: u ožujku ove godine saudijski princ je najavio da će se osnovati drugi nacionalni zračni prijevoznik. Ovo bi trebalo konkurirati poznatim tvrtkama iz UAE, poput "Emiratesa" i "Etihad Airwaysa". Popis konkurentskih projekata ne bi bio kompletan bez spominjanja utrke u tome tko će izgraditi najviši neboder na svijetu. Trenutno s Burj Kalifom (828 metara) vode Emirati. No u susjedstvu se gradi Jeddah Tower koji bi trebao biti visok 1000 metara. Trenutno najviša građevina u Saudijskoj Arabiji je toranj sa satom na vrhu u Meki visok 601 metar.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu