Samo mali broj ruskih dezertera dobio azil u Njemačkoj

prije 9 min. prije 9 min.

Rusi koji ne žele sudjelovati u ratu protiv Ukrajine mogu podnijeti zahtjev za dobivanje azila u Njemačkoj. No to još ne znači da će ga i dobiti: od oko 2.500 podnesenih zahtjeva do sada je pozitivno riješeno samo 55.