„Sam: Saksonac“: životna priča prvog crnog policajca u DDR-u

„Sam: Saksonac“, prva njemačka produkcija za Disney+, donosi nevjerojatnu priču o prvom crnom policajcu DDR-a. On je na kratko bio medijska zvijezda ujedinjene Njemačke, a nakon toga bjegunac i zatvorenik.

Serija „Sam: Saksonac" (Sam – A Saxon) temelji se na istinitoj priči, ali je toliko nevjerojatna da djeluje kao da je izmišljena. Životna priča Samuela Meffirea počela je 1970. u DDR-u, nedaleko od Leipziga, gdje se u rodio kao sin jednog Kamerunca i jedne Njemice.

S dvadeset godina postao je prvi crni policajac u Istočnoj Njemačkoj – nakon pada Berlinskog zida, ali prije ponovnog ujedinjenja Njemačke.

Potom, početkom 1990-ih, na kratko je bio i svojevrsna reklama za tolerantnu i multikulturalnu Njemačku, lice s plakata u okviru kampanje osmišljene kako bi se pokazala drugačiju, otvorena i multikulturna strana bivšeg DDR-a.

Mladić s plakata postaje bjegunac

Međutim, nakon vrtoglavog uspona uslijedio je dramatičan pad. Frustriran policijskom birokracijom i političkom korupcijom, Meffire je napustio policiju i promijenio stranu. Krajem desetljeća je u bijegu zbog toga što ga traže ga zbog niza oružanih pljački.

Pobjegao je iz Njemačke i završio u tadašnjem Zairu, sadašnjoj Demokratskoj Republici Kongo. Tamo se zatekao u građanskom ratu. Nakon što je izručen Njemačkoj i osuđen, Meffire je proveo sedam godina u zatvoru.

U Disneyjevoj verziji njegove životne priče neka imena su promijenjena, neki događaji iskonstruirani, a neke situacije izmišljene. Ipak, osnovne činjenice Meffireovog života su ostale.

Njemačka publika nije bila spremna

„Prvi put sam čuo za Samovu priču prije mnogo godina i odmah sam pomislio da bi to bio odličan materijal za televiziju“, kaže Jörg Winger, producent i jedan od tvoraca mini-serije od sedam epizoda. „Ali, to je bilo još 2006. Svaki TV-kanal kojem smo predstavili ideju dao nam je isti odgovor: 'Osobno, sviđa mi se priča, ali mislim da njemačka publika još nije spremna za to'."

Ono što su šefovi na televiziji pritom mislili je da njemačka publika ne bi prihvatila stvarnost Samuela Meffirea, kaže Winger: stvarnost crnca rođenog u Istočnoj Njemačkoj čija osobna priča baca drugačije svjetlo na njihovu zajedničku političku povijest.

Priča o ocu

Kada je pao Berlinski zid, u Istočnoj Njemačkoj je bilo prijavljeno gotovo 100.000 migranata, studenta i radnika, koji nisu bili bijelci. Većina ih je bila iz takozvanih „bratskih“ socijalističkih država, između ostalog i s Kube, iz Vijetnama, Angole i Mozambika.

Meffireov otac, student strojarstva iz Kameruna, odrastao je s „uglavnom pozitivnim" pogledom na Njemačku, kaže Meffire. „U Kamerunu, u regiji odakle je on, razdoblje njemačkog kolonijalizma se pomalo doživljavao i kao zlatno doba – u usporedbi s francuskim vladarima koji su došli kasnije."

Meffire nije poznavao svog oca koji je pod misterioznim okolnostima umro istog dana kada je Samuel rođen.

U Disneyjevoj seriji i u svojim memoarima pod naslovom „Ja, Saksonac", koje je napisao zajedno s njemačkim povjesničarem i dramaturgom Lotharom Kittsteinom, Meffire iznosi teoriju koju je zastupala njegova majka: da su njegovog oca otrovale vlasti koje su ga htjele kemijski kastrirati.

Jačanje neonacizma nakon pada Berlinskog zida

Život crnog dječaka u Istočnoj Njemačkoj nije bio lak. Ali, stvari su postale mnogo gore kada je DDR kolabirao, jer su desničarski nasilnici i neonacisti iskoristili vakuum moći. „Za Zapadnjake je gotovo nemoguće zamisliti kako je to bilo. Neonacisti su marširali ulicama Dresdena, stotine njih. Ako bi ugledali crnca, ganjali bi ga, napali, tukli…"

U svojoj knjizi, Meffire, veliki ljubitelj fantastike, naziva ih „orcima" i „vampirima". Ali, iznenađujuće je to da Meffire kaže da je policija za njega bila „mjesto solidarnosti, prijateljstva... Ja osobno tamo nisam iskusio nikakav rasizam ili mržnju. Bili smo kao braća.“

Priča koja prelazi sve klišeje

Ova prva njemačka produkcija za Disney+ kreće se kroz više žanrova: politički triler, krimić, priča o odrastanju. Meffirea glumi Malik Bauer i uglavnom crnačka glumačka ekipa iz Njemačke, uključujući i koautore i koscenariste Tyrona Rickettsa, Nyamandi Adrijana, Paulu Essam i druge. Tu je afro-njemački glumac i pisac Toks Körner i austrijsko-nigerijska scenaristica Malina Nwabuonwor.

Rezultat je nešto gotovo revolucionarno za njemačku televiziju: mainstream serija namijenjena širokoj publici koja priča složenu priču o crnim Nijemcima bez upadanja u klišeje ili generalizacije.

„Film smo prikazali u Berlinu, u predstavništvu pokrajinske vlade Saske", kaže Winger. „Bivši pokrajinski ministar unutarnjih poslova Heinz Eggert, koji je u ono vrijeme bio desna ruka kancelara Helmuta Kohla, rekao je da mu je to pružilo novi pogled na povijest koju je sam proživio."

Meffire danas

Meffire danas živi sa suprugom i dvije kćeri u Bonnu, gdje radi kao socijalni radnik, pisac i radnik osiguranja.

„Sam: Saksonac" ne priča njegovu priču onako kako se stvarno desila, kaže taj danas 52-godišnjak. Ali ona jest, kako kaže, uhvatila „osjećaj i emocionalnu istinu“ njegovog nevjerojatnog života.

