Salvador: država u ratu s kriminalnim bandama

Od ožujka bjesni rat između vlade El Salvadora i dviju kriminalnih skupina, MS-13 i MS-18. Nakon što je neformalni sporazum o obustavi borbi propao, snage sigurnosti opet love osumnjičene članove bande. Rezultat: više od 41.000 osoba zatvoreno je u toj srednjoameričkoj zemlji u posljednja tri mjeseca. Predsjednik Nayib Bukele sada je proglasio svojevrsnu etapnu pobjedu: on tvrdi da su šefovi bande MS-13 pobjegli u Meksiko. No za to nije pružio nikakve dokaze.

Populistička ratna retorika

Izvanredno stanje u Salvadoru je u međuvremenu ponovno produženo za 30 dana - na ukupno gotovo četiri mjeseca. Kada je zatražio produljenje pred Parlamentom, ministar pravosuđa i sigurnosti Gustavo Villatoro rekao je: "Mnoge kukavice sada izdaju naredbe iz Meksika. Uhićeno je i sedam od 15 vođa bandi. Naš posao je gotov tek kad se i posljednji nađe iza rešetaka", zaključio je ovaj političar. Nije naveo imena, nego je najavio izgradnju novog "zatvora visoke sigurnosti za teroriste". Sveukupno, broj članova bandi u Salvadoru procjenjuje se na oko 70.000.

Ovaj borbeni diskurs je popularan - prema istraživanju Katoličkog sveučilišta (UCA) više od 50 posto građana Salvadora podržava ovaj kurs. "Predsjednikov imidž je pretrpio veliku štetu padom vrijednosti bitcoina, no politika čvrste ruke ga je ponovno uzdigla" kaže Omar Serrano, prorektor UCA.Prije godinu dana El Salvador je bio prva zemlja koja je uvela kriptovalutu bitcoin kao dodatno važeće sredstvo plaćanja.No vrijednost bitcoina nedavno je naglo pala na burzi.

Čitava zemlja kao baza za kriminalne bande?

Predsjednik Salvadora Nayib Bukele - Borba protiv kriminala ili populizam?

Hector Silva, novinar specijaliziran za sigurnost i organizirani kriminal, kaže u razgovoru za DW kako je tvrdnja vlade da šefovi bandi bježe iz zemlje uglavnom propaganda. "Retorika se uklapa u Bukeleov narativ o križarskom pohodu dobrih protiv loših momaka", kaže Silva. Prema Tizianu Bredi, analitičaru za Srednju Ameriku u Međunarodnoj kriznoj skupini, doduše postoje neke informacije da su članovi bandi pobjegli u inozemstvo, ali njihova prisutnost u Meksiku je "sporadična i marginalna". Breda objašnjava: "Gvatemala i Honduras su već povećali svoje sigurnosne mjere. Moguće je isto tako da Bukele svojim tvrdnjama želi prisiliti Meksiko da poduzme neke mjere u borbi protiv ovih bandi."

Njemačko-salvadorski publicist Paolo Lüers također ne vidi "nikakav sustavno planiran bijeg članova bandi". Po njegovim riječima, kriminalne aktivnosti iz egzila nemaju smisla, s obzirom na to da je teritorijalna kontrola ključna za glavni izvor prihoda salvadorskih bandi, odnosno iznudu.

Vladina pomoć teškom kriminalcu

„Stvarnost je daleko složenija od Bukeleove verzije", kaže novinar Hector Silva. Kao i njegovi prethodnici, predsjednik je sklopio pakt sa šefovima bandi kako bi smanjio stopu ubojstava u Salvadoru. Kao rezultat ovog pakta, zločinac Elmer Canales Rivera, zvani “Crook”, koji je osuđen na 60 godina zatvora, pušten je 2021. godine i u pratnji državnih službenika optraćen u susjednu Gvatemalu. "Sasvim je moguće da je Crook otuda otišao u Meksiko", kaže Silva. No, upitno je hoće li djelovati s meksičkog tla."Meksiko nije baza operacija za MS, nego više kao područje gdje se u miru planiraju novi potezi", kaže Tiziano Breda.

Prekršeni ugovor kao tinjajuća opasnost

Sve snage uperene protiv bandi - val uhićenja krajem ožujka 2022.

Bukele, kako tvrde poznavaoci prilika, takvim senzacionalizmom pokušava odvratiti od dubljih analiza svoje sigurnosne politike. Pakt s bandama u početku je rezultirao padom stope ubojstava u Salvadoru na najnižu razinu u posljednjih nekoliko desetljeća i to je nešto čime se šef države rado voli hvaliti. "Ali ovaj je pakt propao jer je vlada obećala zatvorenim šefovima bandi smanjenje zatvorskih kazni i novac, ali ona nije ispunila ta obećanja", kaže Paolo Lüers.

Nakon raskida dogovora uslijedio je krvavi vikend krajem ožujka, tijekom kojeg su članovi bandi neselektivno ubili 87 osoba. “Takvi paktovi su tempirana bomba”, upozorava Silva. "To je bandama dalo politički prostor i dovelo ih u poziciju da ucjenjuju politiku."

Vlada je na krvavi vikend reagirala zaokretom prema više represije. "To stvara pritisak na bande i donosi kratkoročne rezultate. Ali to nije dugoročna strategija ", kaže Tiziano Breda iz krizne skupine. Publicist Lüers zastupa sličan stav: "Ovo je objava bankrota za politiku koja se već dvije godine prodaje kao uspješna." Izvanredno stanje je doduše bande stjeralo u defenzivu ali, kako kaže ovaj publicist, ne možete ga produžiti u nedogled. „Ne možete koristiti cijelu policiju i 70 posto oružanih snaga za lov na članove bandi." No istodobno u slučaju da pritisak ipak popusti, može se računati s povratkom bandi. Lüers upozorava: "Oni su dokazali svoju prilagodljivost tijekom proteklih 20 godina i neće jednostavno nestati."

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu