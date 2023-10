Salman Rushdie: "Na mržnju odgovoriti ljubavlju!"

Napad na Izrael ga je šokirao, kaže Salman Rushdie. To je, kaže, „početak silazne spirale". Poznatom piscu prethodno je u Frankfurtu dodijeljena Mirovna nagrada njemačkih izdavača i knjižara.

Salman Rushdie se godinama bori za slobodu izražavanja. Čak i nakon fetve, prijetnji smrću i atentata izvršenog na njega, britansko-indijski književnik nastavlja svoju borbu protiv fanatizma i mržnje. Dopustiti drugo i drugačije mišljenje je "teško, ali neophodno", rekao je on u intervjuu za njemački javni servis ARD. "Ako podržavate samo mišljenja koja se slažu s vašim ili do kojih vam nije stalo, onda zapravo ne podržavate slobodu govora i izražavanja. Demokracija dopušta mnogo različitih glasova i to je ono što ju razlikuje od autoritarnih režima."

Napad Hamasa na Izrael bio je šok za njega, dodaje Rushdie. „To se ne može opisati riječima. Sada se zaista moramo zabrinuti, koliko će nevinih ljudi izgubiti život", rekao je ovaj 76-godišnjak. Čak i ako sam Izrael kaže da će to dugo potrajati, Rushdie se nada da će se rat uskoro završiti. "Nevini stradaju i mogu se samo nadati da će se umiranje okončati. Da bi se to postiglo, ovo se mora zaustaviti - što je moguće prije."

Napad nožem u kolovozu 2022.

U kolovozu 2022. Rushdie je za dlaku preživio napad nožem. Od tada je slijep na jedno oko. Iranski režim je proglasio fetvu pozivajući na njegovo ubojstvo još krajem 1980-ih zbog romana "Sotonski stihovi". Fetva ga je od tada pratila i zasjenila cijeli njegov život. Ništa od ovoga ga nije moglo spriječiti da nastavi pisati, objasnio je Rushdie. "Bilo je teško svo vrijeme. Prošlog kolovoza je uslijedio dodatni udarac. Pokušao sam odgovoriti na to najbolje što znam: da pišem o tome."

Zadatak pisca – posebno u ovim vremenima – on vidi u tome da istinito piše o onom što se događa, da pokuša to shvatiti i pomoći drugima da to shvate. Iznad svega važno je zalagati se za vrijednosti koje dobra književnost uvijek zastupa, rekao je Rushdie. "Na vrhu te liste je mir.”

"Odgovarajte na mržnju ljubavlju”

To je bila i tema na ceremoniji dodjele Mirovne nagrade njemačkih izdavača i knjižara, koja mu je uručena u crkvi Svetog Pavla u Frankfurtu, u nedjelju (22.10.) u podne. On je u svom govoru rekao da bi bio presretan kada bi žiri mogao nešto što je "magično, čak fantastično" i kada bi nagrada mogla biti „sam mir".

Povodom ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine, indijsko-britanski književnik kaže da su se ljudi okupili u crkvi Svetog Pavla "da razgovaraju o miru, kada je nedaleko od nas rat – i to rat, izazvan tiranijom jednog čovjeka i njegovom pohlepom za moći i osvajanjem". Ovo je "tužna priča koja nije strana ni njemačkoj publici”, ukazao je Rushdie.

„Gorak sukob eksplodirao je i u Izraelu i Pojasu Gaze", dodao je Rushdie i ustvrdio: "Mir mi se u ovom trenutku čini kao fantazija, koja izvire iz dima lule za opijum."

„Živimo u doba za koje nisam mislio da ću ga morati doživjeti", nastavlja slavni pisac. "Vrijeme u kojem je sloboda - posebno sloboda izražavanja, bez koje svijet knjiga ne bi postojao - sa svih strana na udaru reakcionarnih, autoritarnih, populističkih, demagoških, poluobrazovanih, narcisoidnih i bezobzirnih ljudi." Pozvao je čovječanstvo da se nastavi dobrim porukama suprotstavljati zlim. „Da biste to postigli, morate se istinitim pričama suprotstaviti lažnim i na mržnju odgovoriti ljubavlju", zaključuje Rushdie.

jr/tagesschau.de

