SAD: Odgođen 5G u blizini zračnih luka

Nova mreža mobilne telefonije 5G je u Sjedinjenim Američkim Državama već trebala biti uvedena prošlog prosinca i u zračnim lukama, ali sad su opet telekomunikacijski koncerni Verizon i AT&T objavili kako tamo opet odgađaju početak rada iz razloga sigurnosti zračnog prometa.

Spor je zapravo počeo već kad je raspisana koncesija za novu mrežu mobilne telefonije jer ona u SAD-u zadire i u frekvencije takozvanog C-kanala. No to su frekvencije koje su do sad bile rezervirane za zračni promet jer se one koriste i za instrumente u zrakoplovima kao što je radarski visinomjer pa tako i za slijetanje zrakoplova po instrumentima po noći ili u lošoj vidljivosti. Te frekvencije su i dalje ostale zračnom prijevozu, ali nije posve isključeno da bi 5G mreža mogla dovesti do smetnji i u tim instrumentima zrakoplova.

Pogotovo moderni zrakoplovi imaju "pametna" - možda čak i previše pametna računala koja bi zbog smetnje mogle čak spriječiti pilota postupiti ispravno.

Nemaju svi zrakoplovi instrumente koji rade na tim frekvencijama - prema informacijama Američke službe za sigurnost letenja, za oko 45% zrakoplova tu ne bi moglo doći do problema. Ali prije svega za novije avione kao što su Boeing 787, 777, ali i kod novijih 737 se posljedice ne mogu procijeniti. Zbog smetnji koje bi mogle prodrijeti do tih frekvencija računalo zrakoplova bi moglo doći do potpuno krivih procjena o visini - i na primjer spriječiti proceduru slijetanja ili poremetiti rutine u automatskom letu.

Problem je i elektronika samih zračnih luka: i tu na mnogim mjestima ne bi došlo do problema, ali ne može se isključiti nevolja i na važnim zračnim lukama kao što su Houston, Newark, Los Angeles, San Francisco ili Chicago.

Problemi bi mogli nastati na čitavom nizu važnih čvorišta kao što su zračna luka Los Angeles, Houston, Chicago...

"Ovo će biti kaos!"

Zato su još u prosincu čelnici deset najvećih američkih zračnih prijevoznika poslali zajedničko pismo praktično svima, od Bijele kuće i ministarstva prometa pa do Službi za sigurnost letenja i Komisije za komunikacije koja dodjeljuje frekvencije. U pismu se govori o "katastrofalnoj krizi" kojom bi "na desetke tisuća Amerikanaca" moglo zaglaviti u inozemstvu i "kaosu" koji će nastati u čitavom zračnom prometu.

Jer zračni prijevoznici bi tako bili prisiljeni povući iz prometa golem dio svojih aviona: riječ je o 135 Boeinga 787 američkih kompanija, a samo tri najveće - United, American Airlines i FedEx imaju 188 Boeinga 777. To znači da bi samo United u godini dana trebao poništiti preko 15.000 letova i primiti 1,25 milijuna putnika manje.

Telekomunikacijski koncerni su tu najmanje krivi: Verizon i AT&T su pobijedili na natječaju za koncesiju mreže 5G prošle veljače i to su skupo platili - oko 80 milijardi dolara. Naravno da već i zato žele što ranije početi s radom kako bi počeli ubirati prihode, ali same frekvencije dodjeljuje Komisija za komunikacije.

Telekomunikacijski koncerni su skupo platili te frekvencije - i pitanje je, zašto su uopće bile oslobođene za mrežu 5G

Prisiljeni na ustupak

Početkom tjedna su američki zračni prijevoznici još jednom zatražili zabranu uvođenja mreže 5G najmanje "dvije milje" oko pista 50 najvećih zračnih luka u zemlji i opet su se mediji natjecali u crnim prognozama, što bi se moglo dogoditi na nebu iznad Amerike. Zato su Verizon i AT&T sami odlučili "za početak" ograničiti uvođenje novog standarda mobilne telefonije u blizini zračnih luka.

Američki predsjednik Joe Biden je zahvalio telekomunikacijskim koncernima za njihovu susretljivost, ali rasprave o mreži 5G traju i dalje. I u ovom slučaju zapravo nitko ne zna bi li doista došlo do smetnji - slično je bilo i s "milenijskim bugom" početkom stoljeća kad se nije znalo, kako će računala "shvatiti" da je nakon (19)99. nastupila "nulta" godina. Ali isto tako jest točno kako su računala u avionima već i "previše" pametna i već je bilo mnogo kritičnih situacija jer je računalo spriječilo ispravnu odluku pilota.

Oko mreže 5G su već počele brojne nedoumice i rasprave, a ovo će svakako biti još jedna "potvrda" i najluđim terorijama zavjere.

U svakom slučaju se Europska agencija za zračnu sigurnost (EASA) požurila obavijestiti javnost kako 5G mreža u Europi ne zadire tako blizu frekvencijama koje se koriste u zračnom prijevozu i kako "nije poznat" neki slučaj gdje je 5G uzrokovao problem na instrumentima zrakoplova. Ali dodaju i kako "pažljivo prate" što se događa u SAD-u.

