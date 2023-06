SAD i Kina: ipak ključni sastanak u Pekingu

Sastanak Xi Jinpinga i Antonyja Blinkena u Velikoj sali naroda smatran je ključnim za uspjeh ovog putovanja, piše novinska agencija AP. No nijedna strana do zadnjeg trenutka nije htjela potvrditi da će do tog sastanka zaista doći.

Na snimci sa sastanka koju je objavila kineska državna televizija CCTV čuje se kako Xi Jinping kaže: „Dvije strane su se složile da ispoštuju zajedničke sporazume koje smo predsjednik Biden i ja postigli na Baliju."

Xi je rekao da su dvije strane postigle napredak i sporazumjele se o „nekim konkretnim pitanjima" - ne navodeći detalje. „To je vrlo dobro", dodao je kineski predsjednik. I naglasio: „Nadam se da ćete kroz ovaj posjet, gospodine državni tajniče, dati pozitivniji doprinos stabilizaciji odnosa Kine i SAD-a."

Xi Jinping je u petak na sastanku s Bilom Gatesom nagovijestio spremnost da se smanje napetosti, rekavši da SAD i Kina mogu surađivati „u korist naše dvije zemlje".

Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena i njegovu delegaciju Foto: Leah Millis/Pool/REUTERS

Najveći uspjeh - da se uopće razgovara

Tokom sastanaka između Blinkena i visokih kineskih dužnosnika u nedjelju i ponedjeljak dvije strane su izrazile spremnost za razgovor, ali su pokazale malo spremnosti za napuštanje tvrdih pozicija po pitanjima trgovine, Tajvana, ljudskih prava u Kini i Hong Kongu, vojnih aktivnosti u Južnokineskom moru i ruskog rata u Ukrajini.

Na konferenciji za novinare na kraju posjeta Pekingu Blinken je rekao da su se SAD i Kina složili oko potrebe stabilizacije bilateralnih odnosa. Rekao je da je svojim sugovornicima ponovio stav SAD-a u vezi s Tajvanom i zatražio da Kina bude oprezna kada se radi o mogućnosti da kineske firme snabdijevaju Rusiju tehnologijom koju ona možda koristi u ratu u Ukrajini. Blinken je također rekao da je ostvario sve ciljeve ovog posjeta.

Trosatni razgovor s Yi Wangom

Blinken je u ponedjeljak (19.06.) oko tri sata razgovarao s najvišim kineskim diplomatom Yi Wangom. Šef za vanjsku politiku Komunističke partije je po rangu iznad ministra vanjskih poslova Qin Ganga.

Antony Blinken i Yi Wang Foto: LEAH MILLIS/REUTERS

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova navodi u priopćenju da se Blinkenov posjet „poklapa s kritičnom prekretnicom u kinesko-američkim odnosima i da je neophodno napraviti izbor između dijaloga ili konfrontacije, suradnje ili sukoba”. Ministarstvo je okrivilo „američku stranu” za pogrešnu percepciju Kine, što, kako piše, „dovodi do pogrešne politike prema Kini" i sadašnje „niske točke" u odnosima.

U priopćenju se navodi i da je SAD dužan zaustaviti „spiralni pad kinesko-američkih odnosa kako bi ih vratio na zdrav i stabilan kolosijek". Osim toga, piše da je Wang „zahtijevao da SAD prestane propagirati teoriju kineske prijetnje" te da „ukine nezakonite jednostrane sankcije protiv Kine, odustane od suzbijanja tehnološkog razvoja Kine i da se suzdrži od proizvoljnog miješanja u unutarnje stvari Kine".

Prema kineskoj državnoj televiziji CCTV, Wang je odbacio bilo kakve kompromise po pitanju Tajvana. „Po ovom pitanju, Kina nema prostora za kompromis ili ustupke", rekao je on. I naglasio da se SAD mora „pridržavati načela jedne Kine, poštivati suverenitet i teritorijalni integritet Kine i zauzeti jasan stav protiv „neovisnosti Tajvana".

Kina smatra Tajvan svojim teritorijem i više puta je prijetila Tajvanu vojnom silom. SAD vojno podržava Tajvan i proširuje međusobne trgovinske odnose.

Šestosatni razgovor s Qin Gangom

U prvoj rundi sastanaka u nedjelju (18.06.) Blinken je skoro šest sati razgovarao s kineskim ministrom vanjskih poslova Qin Gangom, nakon čega su se suglasili da se nastave bilateralni razgovori na visokoj razini. Obje strane su rekle da je Qin prihvatio Blinkenov poziv da posjeti Washington.

Antony Blinken i Qin Gang Foto: LEAH MILLIS/AFP

Na svojim sastancima u nedjelju Blinken je također vršio pritisak na Kineze da oslobode zatočene američke državljane i poduzmu korake da obuzdaju proizvodnju i izvoz kemikalija (fentanila) koje potiču opioidnu krizu u SAD-u.

Uskoro sastanak Xija i Bidena?

Blinken je najviši američki dužnosnik koji je posjetio Kinu otkako je predsjednik Joe Biden preuzeo dužnost, i prvi državni tajnik koji je posjetio Kinu u posljednjih pet godina.

Očekuje se da će njegov posjeta pokrenuti novu rundu susreta visokih američkih i kineskih dužnosnika, uključujući i sastanak Xija i Bidena u narednim mjesecima. A sam Biden je tokom vikenda izrazio nadu da će se moći sastati s Xijem u narednim mjesecima kako bi razmotrili mnoštvo razlika koje ih dijele.

Blinkenov posjet Kini, prvobitno planiran za veljaču, bio je odgođen nakon rušenja kineskog balona za nadzor nad SAD-om.

D.Roščić (ap,dpa)

