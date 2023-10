SAD: što znači McCarthyjeva smjena za pomoć Ukrajini?

Bio je to povijesni čin koji je izazvao zbrku i na međunarodnoj razini: prvi put u povijesti SAD-a predsjedavajući Zastupničkog doma je smijenjen glasanjem u parlamentu. Većina zastupnika glasala je za prijedlog desničarskog tvrdolinijaša Matta Gaetza da se smijeni republikanca Kevina McCarthyja. Ovaj 58-godišnjak je tako izgubio unutarstranačku borbu za vlast u sporu oko proračuna i pomoći Ukrajini. Dužnost predsjednika Zastupničkog doma je jedna od najvažnijih u državi - odmah iza predsjednika SAD-a i potpredsjednika.

Kakve posljedice to povlačenje može imati za pomoć́ Ukrajini?

SAD je jedan od najvećih donatora za Ukrajinu. Prema mišljenju stručnjaka, smjena McCarthyja bi također mogla imati ozbiljne posljedice što se tiče pomoći Ukrajini. Američki predsjednik Joe Biden je uvijek isticao da će SAD podržavati Ukrajinu „koliko god bude potrebno". Ali smjenom predsjedavajućeg Zastupničkog doma Kongres je za sada paraliziran.

U nedavno odobrenom privremenom državnom proračunu nedostaje 24 milijarde dolara nove pomoći Ukrajini što je tražio Biden. „To donosi mnogo neizvjesnosti u vezi s kontinuiranom podrškom SAD-a Ukrajini“, kaže Dominik Tolksdorf iz Njemačkog vijeća za vanjske odnose (DGAP) u intervjuu za DW.

Tko će biti nasljednik?

Potpuno je nejasno koji republikanac može dobiti neophodnu većinu glasova u Zastupničkom domu kao nasljednik McCarthyja – i kada će ovo tijelo ponovo imati kvorum. „Mnogo toga sada ovisi o tome tko će biti novi predsjednik Zastupničkog doma i koje uvjete će mu postaviti ovih osam zastupnika koji su se suprotstavili McCarthyju, kao i koje će uvjete postaviti za pružanje podrške Ukrajine", kaže Tolksdorf. Zamisliv je dogovor koji bi pokrivao i pitanje migracije. „Gdje bi se reklo: u zamjenu za podršku Ukrajini osigurat ćemo dodatna sredstva za sigurnost granica (SAD-Meksiko, prim. ur.)."

Upitno je hoće li u Kongresu proći drugi paket pomoći Ukrajini kakav je predložila Bidenova vlada Foto: Saul Loeb/AFP

No funkcija predsjednika Zastupničkog doma je nesigurna i često „frustrirajuća", jer predsjedavajući mora naći kompromis između raznih krila Republikanske stranke, objašnjava Tolksdorf. A među kandidatima koji su za sada u utrci ima i onih koji su ranije podržavali dosadašnju pomoć́ Ukrajini.

Ako ovaj plan ne uspije, mogu se zamisliti i druge vrste financiranja, kao što je produženje važenja Zakona o zajmu za obranu demokracije iz 2022. godine, rekao je Tolksdorf. To bi Ukrajini omogućilo „unajmljivanje” vojnog materijala od SAD-a. Važenje Zakona iz 2022. je, doduše, isteklo u rujnu, ali se Ukrajina nada produženju. „Ovo bi se možda moglo više svidjeti republikancima jer implicira da će Ukrajina vratiti barem dio pomoći nakon završetka rata.” No upitno je bi li to bilo lakše provesti u Kongresu nego drugi paket pomoći kakav je predložila Bidenova vlada, a za to bi prvo trebao biti izabran novi predsjedavajući.

Pomoć́ Ukrajini - nova tema predizborne kampanje

Republikanci su sada otkrili pitanje pomoći Ukrajini kao temu predizborne kampanje, koju je također forsirao i Donald Trump. „Mislim da Europa treba učiniti više", rekao je on u televizijskom intervjuu za NBC sredinom rujna. „Rat utječe na Europljane mnogo više nego na nas." Prema njegovim tvrdnjama, SAD troši znatno više novaca od Europljana. Prema Institutu za svjetsku ekonomiju iz Kiela, od rujna 2023. Europa je očito pretekla SAD što se tiče obećane pomoći Ukrajini. Ukupno su europski donatori (EU i zemlje izvan EU-a) obećali oko 156 milijardi eura, a SAD je obećao 70 milijardi eura.

Drugi istaknuti republikanci kao što su tvrdolinijaš Matt Gaetz, guverner Floride Ron DeSantis i desničarska zastupnica Marjorie Talyor Greene, također potiču raspoloženje protiv američke pomoći Ukrajini – i umjesto toga pozivaju da se ta sredstva radije koriste na granici s Meksikom za suzbijanje imigracije.

Preko Meksika u SAD stiže sve više ilegalnih migranata Foto: Jose Luis Gonzalez/REUTERS

„Mnogi republikanci i dalje žele podržavati Ukrajinu", kaže Tolksdorf. „Ali sve je veća grupa republikanaca, posebno u Zastupničkom domu, koji žele smanjiti podršku ili ju čak potpuno obustaviti. Ta je grupa i dalje u manjini, kaže Tolksdorf, ali ističe da taj sukob posebno pogađa Republikansku stranku. „I to sve više postaje pitanje o kojem zastupnici trebaju zauzeti jasan stav uoči predstojećih izbora, jesu li za ili protiv toga."

A izgledi za još jedan „beskrajni rat" mogli bi odvratiti još više zastupnika da ga podrže u budućnosti. Do sada je kontraofenziva Ukrajine napredovala prilično sporo. Veliki uspjeh je u stvari trebao biti ostvaren već ljetos, ali se to do sada nije dogodilo.

Pada podrška građana za pomoć Ukrajini

Promjena raspoloženja koja sada postaje očigledna među republikancima također bi mogla pasti na plodno tlo i kod građana. Prema istraživanju CNN-a s početka kolovoza, oko 55 posto ispitanika odbija daljnju pomoć́. Pomoć́ Ukrajini je često postavljano pitanje i varira ovisno o anketi i vremenu ispitivanja. „U načelu, trend u anketama je da podrška, posebno među republikanskim glasačima, pada", kaže Tolksdorf. "Ali, naravno, sve ovisi o političkom diskursu. Što su jači glasovi u Kongresu koji kažu da je ovo bacanje novca poreznih obveznika, to će više odjeknuti kod birača." Trend koji bi se svakako mogao intenzivirati u narednim mjesecima.

