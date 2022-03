Ruski gubici u ratu u Ukrajini

Od početka ruskog napada na Ukrajinu prošlo je već mjesec dana. „Specijalna operacija", kako ju je nazvao Kremlj, trebala je po planovima ruskog vodstva biti okončana u roku od nekoliko dana – ali se u međuvremenu pretvorila u rat koji je na obje sukobljene strane prouzročio tisuće ljudskih žrtava.

Koliko je ruskih vojnika do sada doista poginulo na bojištu? Teško je to i procijeniti. Navodi o mogućem broju žrtava su iznimno kontradiktorni i praktički nema neovisnih izvora na temelju kojih bih se te navode moglo potvrditi ili demantirati.

Što kažu ruski izvori?

Ministarstvo obrane Ruske Federacije do sada je samo jednom objavilo podatke o vlastitim ljudskim žrtvama. Početkom ovog mjeseca (2.3.) potvrđeno je 498 ubijenih i oko 1.600 ranjenih ruskih vojnika od početka „specijalne operacije”. I od tada Rusija skriva podatke o vlastitim gubicima.

U nedjelju navečer je dosta pažnje izazvala jedna vijest koju je objavio ruski tabloid blizak Kremlju: online-izdanje lista "Komsomolskaja Pravda" je, pozivajući se na izvore u vojnim krugovima, objavilo da je do sada ubijen 9.861 ruski vojnik i da je više od 16 tisuća ruskih vojnika ranjeno u sukobima. No, samo nekoliko minuta kasnije ta je informacija – izbrisana. Radilo se o lažnoj vijesti koju su na web-izdanje plasirali hakeri, tako je to kasnije objasnio ruski list. Arhivirana verzija članka još uvijek se može pronaći i pročitati na internetu.

Usprkos ruskim demantijima, može se poći od zaključka da je broj stradalih ili ranjenih ruskih vojnika puno veći nego što to tvrde službeni ruski izvori. Prije nekoliko dana je bjeloruski Radio Liberty objavio kako su mrtvačnice uz granicu prema Ukrajini prepune ubijenih ruskih vojnika. Na vídeo-snimkama se mogu vidjeti kolone ruskih sanitarnih vozila koje navodno prevoze mrtve ili ranjene ruske vojnike u bjeloruski Gomel. Sudeći po tom izvještaju nekoliko tisuća ubijenih ruskih vojnika je iz Bjelorusije već prebačeno u Rusiju. I DW je pisao o tome da je u bjeloruskim bolnicama operiran neočekivano veliki broj ruskih ranjenika.

Ubijeni ruski generali

Ukrajinski web-portal "The Kyiv Independent" redovito objavljuje procjene ukrajinskog generalštaba i u međuvremenu tvrdi da na ruskoj strani ima više od 15.000 ljudskih gubitaka – kod te brojke se očito radi o ukupnom broju ubijenih i zarobljenih ruskih vojnika.

No, sve te podatke je nemoguće neovisno verificirati. Nema ni navoda o tome kojom se metodom došlo do tih podataka. Vjerojatno su navodi o žrtvama ruske vojske koje objavljuje ukrajinska strana veći od stvarnih gubitaka – kako bi se tako naglasili vojna sposobnost i uspjesi ukrajinskih snaga.

Po ukrajinskim navodima u ratu je do sada ubijeno i šest od oko 20 visokorangiranih ruskih generala koji sudjeluju u vojnim sukobima. Američki general David Petraeus, s iskustvom rata u Afganistanu, tvrdi da je ta velika brojka „vrlo, vrlo neobična” i znak da su znatno narušene strukturę komunikacije i zapovijedanja u ruskim redovima. Jedan glasnogovornik Ministarstva obrane SAD-a vijest o navodnom stradanju ruskih generala je komentirao ipak znatno suzdržanije. Čak i ako su ti navodi točni, to ne kaže nužno nešto o zapovijedanju ruskim trupama, tvrdi on.

Pentagon suzdržan

Naravno da i Pentagon vrlo pozorno prati razvoj situacije u Ukrajini. Ministarstvo obrane u Washingtonu svoje aktualne izvještaje o stanju na terenu sastavlja na temelju obavještajnih saznanja, analize komercijalnih i vojnih satelitskih snimaka, odnosno preko prisluškivanja ruske radio-komunikacije.

U ovom trenutku Pentagon na temelju "konzervativne” procjene polazi od brojke od oko 7.000 ubijenih i dva do tri puta toliko ranjenih ruskih vojnika. Po tim navodima u ruskoj invaziji na Ukrajinu sudjelovalo je oko 150.000 ruskih vojnika. Ako su američke brojke točne, to bi značilo da je već nakon mjesec dana rata više od deset posto angažiranih ruskih trupa – izvan stroja.

Američki vojni stručnjaci se u kalkuliranju mogućih ruskih gubitaka oslanjaju i na javno dostupne izvještaje. Jedan od do sada najtransparentnijih izvora je nizozemska internetska platforma Oryx. Na njoj se minuciozno dokumentira koliko je ruskih vojnih vozila do sada uništeno, koliko ih je otela ukrajinska vojska – a uz svako od tih vozila se dokumentira i fotografijom, odnosno video-snimkom s točnim datumom uništenja ili otimanja.

Po tim navodima ruska je vojska u roku od mjesec dana izgubila najmanje 270 tenkova, 258 borbenih vozila pješaštva, odnosno 178 oklopnih borbenih vozila. S obzirom na činjenicu da je poznat podatak o prosječnom broju članova posade tih vozila, moguće je barem približno izračunati broj ruskih vojnika koji su stradali u ratu.

Oprez!

Pa ipak, i te navode treba uzeti s nužnom dozom opreza. Za verifikaciju foto i video materijala potrebno je puno vremena, tako da se i inicijatori nizozemskog vojnog bloga žale na veliku količinu vijesti koje im stižu, a koje još uvijek nisu stigli provjeriti. A njihova će količina dodatno rasti – što god duže bude trajao rat.

Osim toga, od početka rata je znatno porastao i udio fake-videa i lažiranog propagandnog materijala. To samo dodatno odugovlači postupak verifikacije. A osim toga i otežava procjenu stvarnih gubitaka ruskih vojnih snaga.

Usprkos svemu tome, podaci o već verificiranim gubicima teške vojne opreme daju naslutiti da su ruske štete doista znatno veće nego što je to Kremlj izvorno kalkulirao. Ako je barem približno točna brojka o 7.000 palih ruskih vojnika, onda bi to značilo da ruska vojska već sad, nakon samo četiri tjedna rata u Ukrajini, bilježi otprilike 50% ubijenih vojnika koje je Crvena armija registrirala tijekom desetogodišnje (1979.-1989.) sovjetske vojne intervencije u Afganistanu.

