Ruski FSB pokreće kazneni postupak protiv novinara DW-a

Ruska obavještajna služba FSB u utorak (27.8.) je objavila pokretanje kaznenog postupka protiv dvojice novinara zbog ulaska u Kursku oblast. Jedan od njih je dopisnik DW-a iz Kijeva Nick Connolly. On je državljanin Njemačke, a izvještavao je prošle srijede iz malog grada Sudža u dijelu ruske Kurske oblasti pod kontrolom Ukrajine. FSB je priopćio da je 38-godišnjak ilegalno prešao granicu.

Dok je bio u Kursku, Connolly je bio „embedded", odnosno ubačen u ukrajinske trupe. Razgovarao je s ruskim civilima i ukrajinskim vojnicima o njihovim iskustvima. Connolly je u utorak na Televiziji DW rekao da ga ovaj potez Rusije nije iznenadio.

"Mislim da je sve to bilo očekivano. To su već napravili i drugim novinarima, koji su tamo išli radi izvještavanja. Ovo je samo dio uobičajenog postupka. Jer, onaj tko izvještava o ratu u Ukrajini ne može ići u Rusiju", kaže Connolly. I dodaje: "Čak i oni mediji koji još uvijek rade u Rusiji imaju jedan tim koji radi u Moskvi, a drugi ovdje u Ukrajini." Razlog tome je ruski zakon. „Izvještavanje s lica mjesta o činjenicama na terenu o ratu Rusije protiv Ukrajine, u skladu s ruskim zakonom, može isprovocirati optužbu za diskreditiranje ruske vojske", pojašnjava Nick Connolly.

"Mi radimo i izvještavamo iz Ukrajine, a povremeno i iz dijelova Rusije, u koje smo ušli u sastavu ukrajinskih jedinica, tako da se za nas ništa ne mijenja. Mislim da je veći problem što postoje „slijepe točke", odnosno mnoga područja koja su pogođena ovim ratom, a do kojih novinari ne mogu doći."

Sličan kazneni postupak protiv Nicka Patona Walsha

Prošli tjedan je FSB pokrenuo sličan kazneni postupak protiv Nicka Paton Walsha. On je britanski državljanin i radi za američku televizijsku mrežu CNN kao glavni dopisnik. Rusija je najavila da će kazneno goniti sve novinare koji neovlašteno prijeđu rusku granicu. Do sada je pokrenuto sedam takvih postupaka protiv stranih novinara. Prema ruskom tumačenju, tko ilegalno prijeđe granicu može biti kažnjen s kaznom zatvora do pet godina.

Vlada u Kremlju također i na druge načine guši rad stranih medija. To je iskusio i RTV Deutsche Welle. Početkom 2022. godine ruske vlasti su zabranile emitiranje DW-ovog programa u Rusiji, što je dovelo do zatvaranja studija u Moskvi. Ubrzo nakon toga Rusija je DW označila kao "stranog agenta". Trenutno postoje nastojanja u moskovskom parlamentu Dumi da se zabrane rad i sadržaji Deutsche Wellea širom Rusije te da se DW proglasi "nepoželjnim".

Ukrajinska vojska se od veljače 2022. godine brani od ruske invazije. Rusija i dalje drži pod okupacijom velike dijelove istočne i južne Ukrajine. Iznenadni upad ukrajinskih jedinica u Kursk započeo je 6. kolovoza. Čak ni zapadni saveznici poput SAD-a i Njemačke očigledno o tome nisu bili obaviješteni. Problem je, prema riječima DW novinara Nicka Connollyja, što novinari više ne mogu biti prisutni u mnogim ratom pogođenim područjima.

Ovaj tekst je preveden s njemačkog jezika