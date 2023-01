Rusija koristi sve više dronova kamikaza

Obično dolaze noću. Stanovnici ukrajinskih gradova slušaju udar ruskih besposadnih letjelica kamikaza. Njihovo ime je zapravo pogrešno: tijekom Drugog svjetskog rata napadi kamikaza bili su samoubilački napadi mladih japanskih pilota, koji su usmjeravali svoje borbene zrakoplove na savezničke brodove kako bi neprijatelju nanijeli što veću štetu. Smrt pilota je bila dio koncepta. Međutim dronovi, o kojima sada govorimo, su bez posade. Moglo bi se reći da su to bespilotne letjelice za jednokratnu upotrebu jer dron biva uništen tijekom napada – za razliku od npr. turske letjelice Bayraktar, koja se vraća iz bombardiranja i izviđanja.

Bespilotna letjelica kamikaza, koja se koristi u Ukrajini, uglavnom je borbena bespilotna letjelica iranskog tipa Shahed-136 - iako i Rusija i Iran do danas negiraju kupovinu odnosno prodaju te letjelice. Shahed-136 je dug otprilike 3,5 metra i ima delta krila s rasponom od približno 2,5 metara. Može nositi oko 50 kilograma eksploziva. Dron pokreće stražnji potisni propeler s benzinskim motorom. Sukladno tome je glasan, a njegova brzina od gotovo 200 km/h je prilično malena. Međutim, domet joj je, kako se navodi, do 2.000 km. Čak i ako su to specifikacije iranskog proizvođača i čak ako joj je domet i manji, on je iznimno dug u usporedbi s drugim kamikaza-dronovima. Svaki ukrajinski grad može biti pogođen iz Rusije korištenjem letjelice Shahed-136.

Switchblade protiv Shaheda

Međutim, Shahed-136 vrlo je jednostavno konstruiran. Za razliku od primjerice američkog Switchbladea, u dron Shahed unaprijed se unosi cilj koji neizostavno mora biti određen, tako da se dronom upravlja automatski. Nakon što je odredište uneseno, na njega se više ne može utjecati.

Američka letjelica Switchblade 300

Bespilotne letjelice kamikaze se još nazivaju i "lebdeće oružje". Za razliku od Shaheda, drugi sustavi poput Switchbladea prvo lebde iznad područja djelovanja, prije nego što im operater na zemlji dodijeli podatkovnu vezu s metom, koja također može biti mobilna. Dron upravlja prema cilju pri čemu samog sebe uništava.

Teška procjena: isplati li se oboriti?

Shahed nema šanse protiv modernih protuzračnih sustava. Prema vojnim stručnjacima, bespilotna letjelica također nije prikladna za upotrebu na borbenim crtama. No, čini se da to nije ni cilj ruske vojske u ratu protiv Ukrajine. Taktike koje se koriste očito su drugačije: oni navodno gađaju civilne ciljeve poput opskrbnih objekata i stambenih zgrada te trebaju širiti teror među stanovništvom.

Oborena ruska letjelica Shahed u blizini Kupianska

Budući da je bespilotna letjelica razmjerno jeftina, svaka košta oko 20.000 dolara, a njezine je komponente lako nabaviti, branitelji se često suočavaju s teškim pitanjem isplati li se protiv njih koristiti najsuvremenije protuzračne rakete, kad svaka može koštati višestruko više od kamikaza-drona. Pogotovo jer Rusija često raspoređuje veći broj ovih dronova u Ukrajini, od kojih neki budu oboreni, ali drugi postižu svoj cilj. Osim toga, obrana od bespilotnih letjelicaveže ukrajinsku vojsku i protuzračnu obranu po cijeloj zemlji, tako da obrambeni sustavi nedostaju na fronti. Čini se da je i to dio ruske kalkulacije.

Zapadni vojni stručnjaci također pretpostavljaju da se besposadne letjelice - kamikaze koriste kao zamjena za puno skuplje krstareće rakete kojih je u Rusiji očito sve manje.

Jednostavni, jeftini dronovi-kamikaze ne igraju praktično nikakvu ulogu na bojnom polju. Ali Rusija se očito oslanja na njihov psihološki učinak: iscrpljivanje civilnog stanovništva.

