Rodiljski dopust i mirovina za seksualne radnice

Seksualne radnice u Belgiji unatrag dva tjedna drugačije gledaju na svoj posao. „Prije nismo imale nikakva prava", kaže Mel, koja ne želi da joj se spominje prezime. „Recimo, ako se razboliš, zatrudniš i potom postaneš majka. Ili, sjetite se korone kada se sve odjednom srušilo“, priča ona.

Sada je zadovoljna što konačno postoji zakon koji predviđa pravo na državnu pomoć. „To znači plaćene dane odmora i bolovanja, mirovinu i rodiljski dopust."

Ova seksualna radnica u Bruxellesu s ponosom tvrdi da je Belgija prva zemlja u svijetu koja je donijela sveobuhvatni zakon o radu za seksualne radnice. Prošlog proljeća je usvojen velikom većinom u parlamentu, a stupio je na snagu u prosincu.

Sigurnost za seksualne radnice

Punoljetne osobe mogu potpisati odgovarajući ugovor o radu i na taj način su socijalno osigurane. Regulirano je i radno vrijeme, plaćanje i mjere sigurnosti. Mel kaže da su poslodavci sada dužni u svaku sobu postaviti tipku za alarm ili trebaju radnicama dati alarmni uređaj ako izlazi na posao izvan kuće. „Možemo to upotrijebiti ako se iz bilo kojeg razloga osjećamo nesigurno."

Daan je član uprave organizacije UTSOPI koja zastupa interese seksualnih radnica. „Odlučujuće je da je sada posao reguliran, pa ga inspekcija rada može kontrolirati, isto kao bilo koji drugi posao u zemlji", kaže on. Dodaje da to jača poziciju seksualnih radnica u odnosu na vlasnike bordela.

A sa stupanjem zakona na snagu formalno više nema diskriminacije seksualnih radnica u odnosu na radnike u drugim branšama, pa je to u svijetu jedinstven slučaj.

„Mi kažemo da je seksualna djelatnost – rad. To ne znači da smatramo da je to profesija kao svaka druga, to ne“, naglašava Daan, dodajući da taj posao nosi posebne rizike, pa traži i posebnu zaštitu.

Ugovor o stalnom zaposlenju?

Prema procjenama, u Belgiji postoji između 20.000 i 30.000 žena u prostituciji. Zakon će zaštititi samo one koje se žele zaposliti za stalno. Do sada je to činila samo trećina. Seksualna radnica Mel kaže da je od više njih čula da sada žele ugovor na neodređeno vrijeme.

Ipak neke od njih žele zadržati anonimnost pa ne žele biti u nekoj državnoj evidenciji. Osim toga, legalan boravak u Belgiji je preduvjet, koji jedan broj seksualnih radnica ne može ispuniti.

Ipak, sada postoji veća stimulacija za prihvaćanje stalnog zaposlenja. Na primjer, zakonski je zajamčeno pravo odbiti klijenta ili odbiti neke seksualne radnje koje se traže od njih. Osim toga mogu napustiti posao i dobiti pomoć za nezaposlene kao i radnici u drugim tvrtkama.

Stupanjem zakona na snagu formalno više nema diskriminacije seksualnih radnica u odnosu na radnike u drugim branšama, pa je to u svijetu jedinstven slučaj. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Daphné je odgovorna za jedan projekt u organizaciji UTSOPI. Ona kaže da poslodavac mora dokazati da nije kažnjavan. „Recimo, oni ne smiju prethodno biti kažnjeni zbog zlostavljanja ili trgovine ljudima, i slično.“

Veliki korak za Belgiju

Belgija je prije dvije godine dekriminalizirala seksualni rad. Na Novom Zelandu je tako još od 2003. godine. Tada je to bila prva država u svijetu koja se odlučila za taj korak. Izgleda da Belgija sada prednjači u Evropi.

Prije 2022. je seksualna djelatnost bila legalizirana, kao i u Njemačkoj ili Nizozemskoj, ali postoji odlučujuća razlika u odnosu na dekriminalizaciju koja donosi punu zaštitu zakona.

Legalnost djelatnosti je bila povezana sa preduvjetima – seksualne radnice su se morale prijaviti kao prostitutke. Mnogima to nije bilo moguće zbog pritiska obitelji, novčanih neprilika, jezične barijere ili iz drugih praktičnih razloga.

Promjena načina razmišljanja

Mel, seksualna radnica iz Bruxellesa, zajedno s organizacijom UTSOPI snima informativne video priloge, na primjer, za medicinsko osoblje kada je riječ o seksualnom nasilju.

Ona kaže da je s uvođenjem radnih prava došlo do još jedne promjene u načinu razmišljanja, jer se drugačije gleda na seksualne radnice koje, recimo na Tiktoku, dobivaju više poštovanja. „Ljudi to sada više promatraju kao posao. I to tako treba biti."

U Belgiji se mora računati s tim da zakonska regulativa u branši neće odmah iskorijeniti sve vidove zloupotrebe, prinude i nehumanog tretiranja, takav stav imaju i sindikati.

Ali je činjenica da do sada ni jedna zemlja nije uvela tako sveobuhvatnu zakonsku zaštitu za ovu vrstu djelatnosti i time značajno doprinijela borbi protiv eksploatacije i zloupotrebe u ovoj branši.